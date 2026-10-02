Набор инструментов Kraftool Industrie 27970-H38
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
38
Инструменты в комплекте
биты, торцевая головка, отвертка-битодержатель, трещеточный ключ
Кмоплектация
держатель для бит, удлинитель для головок
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%4 020 руб. 5 684 руб.
В наличии
Код товара: 266789
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 020 руб. -29%
5 684 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
38
Инструменты в комплекте
биты, торцевая головка, отвертка-битодержатель, трещеточный ключ
Кмоплектация
держатель для бит, удлинитель для головок
Упаковка
кейс
Количество бит, шт
38
Шлицы бит
крестообразный (PH), прямой (SL), шестигранный (H/HEX), Torx (T/TX)
Посадка головок
1/4 дюйма
Наконечники головок
6-гранные, SL-тип
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х20х4
Вес, г.
840
Описание товара Набор инструментов Kraftool Industrie 27970-H38
Компактный набор слесарно-монтажного инструмента 1/4", 38шт Kraftool INDUSTRIE 27970-H38 подходит для профессиональных ремонтно-монтажных работ. В комплекте представлены разнообразные инструменты и приспособления для выполнения широкого спектра операций. Все компоненты выполнены из закаленной хромованадиевой стали высокого качества, выдерживают интенсивные нагрузки, имеют большой рабочий ресурс. Хромированные поверхности не подвержены появлению коррозии. Торцевые головки имеют рабочие профили SUPER-LOCK, за счет чего пятна контактов переносятся с углов граней крепежа к их центру - крепеж менее подвержен срыву граней. Для удобства транспортировки и хранения комплекта предусмотрен закрывающийся футляр.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
38
Инструменты в комплекте
биты, торцевая головка, отвертка-битодержатель, трещеточный ключ
Кмоплектация
держатель для бит, удлинитель для головок
Упаковка
кейс
Количество бит, шт
38
Шлицы бит
крестообразный (PH), прямой (SL), шестигранный (H/HEX), Torx (T/TX)
Посадка головок
1/4 дюйма
Наконечники головок
6-гранные, SL-тип
Страна производитель
Китай
Компактный набор слесарно-монтажного инструмента 1/4", 38шт Kraftool INDUSTRIE 27970-H38 подходит для профессиональных ремонтно-монтажных работ. В комплекте представлены разнообразные инструменты и приспособления для выполнения широкого спектра операций. Все компоненты выполнены из закаленной хромованадиевой стали высокого качества, выдерживают интенсивные нагрузки, имеют большой рабочий ресурс. Хромированные поверхности не подвержены появлению коррозии. Торцевые головки имеют рабочие профили SUPER-LOCK, за счет чего пятна контактов переносятся с углов граней крепежа к их центру - крепеж менее подвержен срыву граней. Для удобства транспортировки и хранения комплекта предусмотрен закрывающийся футляр.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Набор инструментов Kraftool Industrie 27970-H38 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4020 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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