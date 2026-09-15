Набор ключей комбинированных трещоточных, СRV, 7 шт., 8- 19мм Gross (14859)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
7
Инструменты в комплекте
ключи комбинированные, трещоточные
Кмоплектация
трещотка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб.
В наличии
Код товара: 649159
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 270 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
7
Инструменты в комплекте
ключи комбинированные, трещоточные
Кмоплектация
трещотка
Количество бит, шт
7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х28х9
Вес, кг.
1.08
Описание товара Набор ключей комбинированных трещоточных, СRV, 7 шт., 8- 19мм Gross (14859)
Набор комбинированных трещоточных ключей Gross 14859 включает в себя 7 инструментов из стали CrV и используется для монтажа и демонтажа резьбовых соединений диаметром от 8 до 19 мм. Ключи имеют как рожковую, так и накидную часть, что повышает их функциональность. У накидной части 12 внутренних граней, что увеличивает площадь соприкосновения с головкой крепежа и снижает риск ее деформации. Ключи применяются как в автосервисах, так и для самостоятельного ремонта автомобилей.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
7
Инструменты в комплекте
ключи комбинированные, трещоточные
Кмоплектация
трещотка
Количество бит, шт
7
Страна производитель
Китай
Набор комбинированных трещоточных ключей Gross 14859 включает в себя 7 инструментов из стали CrV и используется для монтажа и демонтажа резьбовых соединений диаметром от 8 до 19 мм. Ключи имеют как рожковую, так и накидную часть, что повышает их функциональность. У накидной части 12 внутренних граней, что увеличивает площадь соприкосновения с головкой крепежа и снижает риск ее деформации. Ключи применяются как в автосервисах, так и для самостоятельного ремонта автомобилей.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Набор ключей комбинированных трещоточных, СRV, 7 шт., 8- 19мм Gross (14859) - купить по цене 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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