Набор инструментов для ремонтных работ ЗУБР Умелец-78 78 предметов, МАСТЕР (22107)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для монтажных, слесарных, ремонтных и строительных работ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб.
В наличии
Код товара: 708527
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 620 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для монтажных, слесарных, ремонтных и строительных работ
Упаковка
кейс
Тип сверл
по металлу, по бетону
Количество бит, шт
78
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х18х17
Вес, кг.
4.5
Описание товара Набор инструментов для ремонтных работ ЗУБР Умелец-78 78 предметов, МАСТЕР (22107)
Расширенный набор инструмента для выполнения большинства ремонтных работ Удобное хранение и переноска в пластиковом кейсе Особопрочная CrV сталь Высокоточный наконечник бит и отверток Удобные рукоятки
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для монтажных, слесарных, ремонтных и строительных работ
Упаковка
кейс
Тип сверл
по металлу, по бетону
Количество бит, шт
78
Страна производитель
Китай
Расширенный набор инструмента для выполнения большинства ремонтных работ Удобное хранение и переноска в пластиковом кейсе Особопрочная CrV сталь Высокоточный наконечник бит и отверток Удобные рукоятки
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Набор инструментов для ремонтных работ ЗУБР Умелец-78 78 предметов, МАСТЕР (22107) - купить по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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