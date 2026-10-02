Top.Mail.Ru
Набор инструментов Сибин 27765-H56 (56 предметов) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор инструментов Сибин 27765-H56 (56 предметов)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Набор инструментов Сибин 27765-H56 (56 предметов) - фото 1
Набор инструментов Сибин 27765-H56 (56 предметов) - фото 2
Набор инструментов Сибин 27765-H56 (56 предметов) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
удлинитель для головок,карданный шарнир, переходник для бит
  • Набор инструментов Сибин 27765-H56 (56 предметов) - фото 1
  • Набор инструментов Сибин 27765-H56 (56 предметов) - фото 2
  • Набор инструментов Сибин 27765-H56 (56 предметов) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 930 руб. 
Начислим 79 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 347680
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор инструментов Сибин 27765-H56 (56 предметов)
4 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБИН
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
удлинитель для головок,карданный шарнир, переходник для бит
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
комбинированные
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Шлицы отверток
SL2.5
Количество бит, шт
56
Шлицы бит
крестообразный (PH), прямой (SL), Torx (T/TX)
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х32х8
Вес, кг.
5.15

Описание товара Набор инструментов Сибин 27765-H56 (56 предметов)

Набор слесарно-монтажного инструмента СИБИН 56 предметов 27765-H56 используется при слесарных, монтажных и авторемонтных работах. Все компоненты данного набора выполнены из углеродистой стали и обладают долгим сроком службы. Покрытие рабочих поверхностей хромом гарантирует защиту от образования коррозии. Инструменты расположены в надежном пластиковом кейсе с ячейками для каждого изделия.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор инструментов Сибин 27765-H56 (56 предметов)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
СИБИН
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
удлинитель для головок,карданный шарнир, переходник для бит
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
комбинированные
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Шлицы отверток
SL2.5
Количество бит, шт
56
Шлицы бит
крестообразный (PH), прямой (SL), Torx (T/TX)
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Описание
Набор слесарно-монтажного инструмента СИБИН 56 предметов 27765-H56 используется при слесарных, монтажных и авторемонтных работах. Все компоненты данного набора выполнены из углеродистой стали и обладают долгим сроком службы. Покрытие рабочих поверхностей хромом гарантирует защиту от образования коррозии. Инструменты расположены в надежном пластиковом кейсе с ячейками для каждого изделия.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструментов Сибин 27765-H56 (56 предметов) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4930 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...