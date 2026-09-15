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Набор инструмента универсальный STAYER UNIVERSAL 83, 83 предмета Professional (27710-H83) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор инструмента универсальный STAYER UNIVERSAL 83, 83 предмета Professional (27710-H83)

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Набор инструмента универсальный STAYER UNIVERSAL 83, 83 предмета Professional (27710-H83) - фото 1
Набор инструмента универсальный STAYER UNIVERSAL 83, 83 предмета Professional (27710-H83) - фото 2
Набор инструмента универсальный STAYER UNIVERSAL 83, 83 предмета Professional (27710-H83) - фото 3
Набор инструмента универсальный STAYER UNIVERSAL 83, 83 предмета Professional (27710-H83) - фото 4
Набор инструмента универсальный STAYER UNIVERSAL 83, 83 предмета Professional (27710-H83) - фото 5
Набор инструмента универсальный STAYER UNIVERSAL 83, 83 предмета Professional (27710-H83) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для проведения слесарно-монтажных и ремонтных работ
Количество предметов, шт
83
Инструменты в комплекте
ключи имбусовые, ключи комбинированные, трещетки, отвертка, клещи, плоскогубцы
  • Набор инструмента универсальный STAYER UNIVERSAL 83, 83 предмета Professional (27710-H83) - фото 1
  • Набор инструмента универсальный STAYER UNIVERSAL 83, 83 предмета Professional (27710-H83) - фото 2
  • Набор инструмента универсальный STAYER UNIVERSAL 83, 83 предмета Professional (27710-H83) - фото 3
  • Набор инструмента универсальный STAYER UNIVERSAL 83, 83 предмета Professional (27710-H83) - фото 4
  • Набор инструмента универсальный STAYER UNIVERSAL 83, 83 предмета Professional (27710-H83) - фото 5
  • Набор инструмента универсальный STAYER UNIVERSAL 83, 83 предмета Professional (27710-H83) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 060 руб. 
Начислим 97 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695529
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор инструмента универсальный STAYER UNIVERSAL 83, 83 предмета Professional (27710-H83)
6 060 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Набор инструментов
Оснастка в комплекте
биты, торцевые головки,свечные
Область применения
для проведения слесарно-монтажных и ремонтных работ
Количество предметов, шт
83
Инструменты в комплекте
ключи имбусовые, ключи комбинированные, трещетки, отвертка, клещи, плоскогубцы
Упаковка
кейс
Количество имбусовых ключей
9
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Количество имбусового ключа
9
Количество отверток, шт
1
Количество бит, шт
32
Тип бит
стандартные
Посадка бит
1/4 дюйма
Количество торцевых головок, шт
21
Торцовые головки
торцевые, свечные
Мин. размер торцевых головок, мм
6
Макс. размер торцевых головок, мм
27
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х30х9
Вес, кг.
5.62

Описание товара Набор инструмента универсальный STAYER UNIVERSAL 83, 83 предмета Professional (27710-H83)

Универсальный набор инструмента предназначен для проведения слесарно-монтажных и ремонтных работ. Инструменты набора выполнены из высококачественных материалов, благодаря чему отличаются надежностью и долговечностью.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные

Отзывы о товаре Набор инструмента универсальный STAYER UNIVERSAL 83, 83 предмета Professional (27710-H83)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Набор инструментов
Оснастка в комплекте
биты, торцевые головки,свечные
Область применения
для проведения слесарно-монтажных и ремонтных работ
Количество предметов, шт
83
Инструменты в комплекте
ключи имбусовые, ключи комбинированные, трещетки, отвертка, клещи, плоскогубцы
Упаковка
кейс
Количество имбусовых ключей
9
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Количество имбусового ключа
9
Количество отверток, шт
1
Количество бит, шт
32
Развернуть
Тип бит
стандартные
Посадка бит
1/4 дюйма
Количество торцевых головок, шт
21
Торцовые головки
торцевые, свечные
Мин. размер торцевых головок, мм
6
Макс. размер торцевых головок, мм
27
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный набор инструмента предназначен для проведения слесарно-монтажных и ремонтных работ. Инструменты набора выполнены из высококачественных материалов, благодаря чему отличаются надежностью и долговечностью.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструмента универсальный STAYER UNIVERSAL 83, 83 предмета Professional (27710-H83) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6060 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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