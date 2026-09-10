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Набор инструментов Deko DKMT82 065-0214 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор инструментов Deko DKMT82 065-0214

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Набор инструментов Deko DKMT82 065-0214 - фото 2
Набор инструментов Deko DKMT82 065-0214 - фото 3
Набор инструментов Deko DKMT82 065-0214 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор
Кмоплектация
держатель для бит, переходник для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
  • Набор инструментов Deko DKMT82 065-0214 - фото 1
  • Набор инструментов Deko DKMT82 065-0214 - фото 2
  • Набор инструментов Deko DKMT82 065-0214 - фото 3
  • Набор инструментов Deko DKMT82 065-0214 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 341609
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Характеристики

Бренд
DEKO
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор
Кмоплектация
держатель для бит, переходник для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
шестигранный (имбусовый)
Количество бит, шт
82
Шлицы бит
Torx (T/TX), крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX)
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х38х28
Вес, кг.
6.5

Описание товара Набор инструментов Deko DKMT82 065-0214

Набор инструментов для авто DEKO DKMT82 065-0214 включает в состав оборудование, выполненное из высокопрочной стали, которая прошла дополнительную закалку и специальную обработку. Это защищает инструмент от коррозии, а также делает его более устойчив к любым физическим деформациям. Наличие комбинированных ключей упрощает работу с шестигранным крепежом и позволяет безопасно, без срыва граней, отвернуть болты. Защитный слой на металле защищает от коррозии и иных повреждений. Преимущество кейса для транспортировки инструмента заключается в его прочности и наличии индивидуальной позиции для хранения каждого элемента набора в отдельности. Это существенно повышает удобство использования и упрощает поиск и подбор подходящего инструмента или оснастки.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: автомобильные

Отзывы о товаре Набор инструментов Deko DKMT82 065-0214




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Характеристики
Бренд
DEKO
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор
Кмоплектация
держатель для бит, переходник для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
шестигранный (имбусовый)
Количество бит, шт
82
Шлицы бит
Torx (T/TX), крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX)
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Описание
Набор инструментов для авто DEKO DKMT82 065-0214 включает в состав оборудование, выполненное из высокопрочной стали, которая прошла дополнительную закалку и специальную обработку. Это защищает инструмент от коррозии, а также делает его более устойчив к любым физическим деформациям. Наличие комбинированных ключей упрощает работу с шестигранным крепежом и позволяет безопасно, без срыва граней, отвернуть болты. Защитный слой на металле защищает от коррозии и иных повреждений. Преимущество кейса для транспортировки инструмента заключается в его прочности и наличии индивидуальной позиции для хранения каждого элемента набора в отдельности. Это существенно повышает удобство использования и упрощает поиск и подбор подходящего инструмента или оснастки.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: автомобильные
Самовывоз
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Отзывы


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