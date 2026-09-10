Набор инструментов Deko DKMT82 065-0214
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Характеристики
Описание товара Набор инструментов Deko DKMT82 065-0214
Набор инструментов для авто DEKO DKMT82 065-0214 включает в состав оборудование, выполненное из высокопрочной стали, которая прошла дополнительную закалку и специальную обработку. Это защищает инструмент от коррозии, а также делает его более устойчив к любым физическим деформациям. Наличие комбинированных ключей упрощает работу с шестигранным крепежом и позволяет безопасно, без срыва граней, отвернуть болты. Защитный слой на металле защищает от коррозии и иных повреждений. Преимущество кейса для транспортировки инструмента заключается в его прочности и наличии индивидуальной позиции для хранения каждого элемента набора в отдельности. Это существенно повышает удобство использования и упрощает поиск и подбор подходящего инструмента или оснастки.
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Теги товара: автомобильные
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Теги товара: автомобильные
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