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Набор инструментов, 1/2", 1/4", CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels (14106) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор инструментов, 1/2", 1/4", CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels (14106)

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Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 1
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 2
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 3
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 4
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 5
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 6
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Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 8
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 9
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 10
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 11
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 12
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 13
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 14
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 15
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 16
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 17
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 18
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 19
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 20
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 21
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 22
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 23
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 24
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 25
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 26
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 27
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 28
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Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 36
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 37
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 38
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 39
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Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 42
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 43
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 44
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 45
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 46
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 47
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 48
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор
Кмоплектация
гибкий удлинитель для головок, головка-держатель для бит, переходник для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 1
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 2
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  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 4
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 5
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 6
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 7
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 8
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 9
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 10
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 11
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 12
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 13
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 14
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 15
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 16
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 17
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 18
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 19
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 20
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 21
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 22
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 23
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 24
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 25
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 26
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 27
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 28
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 29
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 30
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 31
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 32
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 33
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 34
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 35
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 36
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 37
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 38
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 39
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 40
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 41
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 42
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 43
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 44
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 45
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 46
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 47
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels - фото 48
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 080 руб. 
Начислим 98 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649076
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Набор инструментов, 1/2", 1/4", CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels (14106)
6 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор
Кмоплектация
гибкий удлинитель для головок, головка-держатель для бит, переходник для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Количество бит, шт
94
Шлицы бит
Torx (T/TX), крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX), Torx (T/TX), крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX), Torx (T/TX), крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX), прямой (, крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (, крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX), Torx (T/TX)
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х27х10
Вес, кг.
6.25

Описание товара Набор инструментов, 1/2", 1/4", CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels (14106)

Набор инструментов 1/2", 1/4", 94 предмета STELS 14106 подходит для автолюбителей, домашних мастеров, профессиональных механиков и автослесарей. С помощью данных приспособлений можно легко осуществить ремонт различной бытовой или садовой техники, а также транспортных средств и промышленного оборудования.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: автомобильные

Отзывы о товаре Набор инструментов, 1/2", 1/4", CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels (14106)




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Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор
Кмоплектация
гибкий удлинитель для головок, головка-держатель для бит, переходник для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Количество бит, шт
94
Шлицы бит
Torx (T/TX), крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX), Torx (T/TX), крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX), Torx (T/TX), крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX), прямой (, крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (, крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX), Torx (T/TX)
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Описание
Набор инструментов 1/2", 1/4", 94 предмета STELS 14106 подходит для автолюбителей, домашних мастеров, профессиональных механиков и автослесарей. С помощью данных приспособлений можно легко осуществить ремонт различной бытовой или садовой техники, а также транспортных средств и промышленного оборудования.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: автомобильные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструментов, 1/2", 1/4", CrV, пластиковый кейс 94 предмета Stels (14106) - по цене 6080 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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