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Набор инструментов, 1/2", 3/8", 1/4", пластиковый кейс 172 предм. Сибртех (14171) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор инструментов, 1/2", 3/8", 1/4", пластиковый кейс 172 предм. Сибртех (14171)

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Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 172 предм. Сибртех (14171) - фото 1
Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 172 предм. Сибртех (14171) - фото 2
Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 172 предм. Сибртех (14171) - фото 3
Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 172 предм. Сибртех (14171) - фото 4
Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 172 предм. Сибртех (14171) - фото 5
Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 172 предм. Сибртех (14171) - фото 6
Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 172 предм. Сибртех (14171) - фото 7
Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 172 предм. Сибртех (14171) - фото 8
Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 172 предм. Сибртех (14171) - фото 9
Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 172 предм. Сибртех (14171) - фото 10
Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 172 предм. Сибртех (14171) - фото 11
Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 172 предм. Сибртех (14171) - фото 12
Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 172 предм. Сибртех (14171) - фото 13
Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 172 предм. Сибртех (14171) - фото 14
Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 172 предм. Сибртех (14171) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
бытовой
Количество предметов, шт
172
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 172 предм. Сибртех (14171) - фото 1
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 172 предм. Сибртех (14171) - фото 2
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 172 предм. Сибртех (14171) - фото 3
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 172 предм. Сибртех (14171) - фото 4
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 172 предм. Сибртех (14171) - фото 5
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 172 предм. Сибртех (14171) - фото 6
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 172 предм. Сибртех (14171) - фото 7
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 172 предм. Сибртех (14171) - фото 8
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 172 предм. Сибртех (14171) - фото 9
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 172 предм. Сибртех (14171) - фото 10
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 172 предм. Сибртех (14171) - фото 11
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 172 предм. Сибртех (14171) - фото 12
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 172 предм. Сибртех (14171) - фото 13
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 172 предм. Сибртех (14171) - фото 14
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 172 предм. Сибртех (14171) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб. 
Начислим 96 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649082
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор инструментов, 1/2", 3/8", 1/4", пластиковый кейс 172 предм. Сибртех (14171)
5 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
бытовой
Количество предметов, шт
172
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
172
Мин. размер ключей, мм
22
Макс. размер ключей, мм
22
Количество бит, шт
172
Торцовые головки
4 мм, 5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х36х9
Вес, кг.
8.7

Описание товара Набор инструментов, 1/2", 3/8", 1/4", пластиковый кейс 172 предм. Сибртех (14171)

Набор инструментов Сибртех 14171 упакован в пластиковый кейс и состоит из 172 предметов с присоединительным размером 1/2", 3/8", 1/4", предназначенных для монтажа и демонтажа резьбового крепежа с разными типами шлицев. В комплект поставки входят карданы, удлинители и переходники, облегчающие работу в труднодоступных местах. Набор используется для ремонта автомобилей, а также будет полезен в быту.

Преимущества

  • Износостойкость — элементы набора изготовлены из высокопрочной стали.
  • Надежная защита от коррозии — на инструменты нанесено матовое хромовое покрытие.
  • Эффективная работа — у ключей-трещоток с 45 зубьями имеется механизм быстрого сброса и переключатель реверса с металлическим флажком.
  • Прочная фиксация — шариковый замок на трещотках, воротках, шарнирах и удлинителях надежно удерживает торцевые головки.
  • Эргономичность — двухкомпонентные рукоятки трещоточных ключей удобно ложатся в руку.
  • Удобное хранение и транспортировка — инструменты и насадки упакованы в ударопрочный пластиковый кейс с металлическими замками.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор инструментов, 1/2", 3/8", 1/4", пластиковый кейс 172 предм. Сибртех (14171)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
бытовой
Количество предметов, шт
172
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
172
Мин. размер ключей, мм
22
Макс. размер ключей, мм
22
Количество бит, шт
172
Торцовые головки
4 мм, 5 мм
Страна производитель
Китай
Описание

Набор инструментов Сибртех 14171 упакован в пластиковый кейс и состоит из 172 предметов с присоединительным размером 1/2", 3/8", 1/4", предназначенных для монтажа и демонтажа резьбового крепежа с разными типами шлицев. В комплект поставки входят карданы, удлинители и переходники, облегчающие работу в труднодоступных местах. Набор используется для ремонта автомобилей, а также будет полезен в быту.

Преимущества

  • Износостойкость — элементы набора изготовлены из высокопрочной стали.
  • Надежная защита от коррозии — на инструменты нанесено матовое хромовое покрытие.
  • Эффективная работа — у ключей-трещоток с 45 зубьями имеется механизм быстрого сброса и переключатель реверса с металлическим флажком.
  • Прочная фиксация — шариковый замок на трещотках, воротках, шарнирах и удлинителях надежно удерживает торцевые головки.
  • Эргономичность — двухкомпонентные рукоятки трещоточных ключей удобно ложатся в руку.
  • Удобное хранение и транспортировка — инструменты и насадки упакованы в ударопрочный пластиковый кейс с металлическими замками.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструментов, 1/2", 3/8", 1/4", пластиковый кейс 172 предм. Сибртех (14171) – стоимость товара 5990 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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