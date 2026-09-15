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Набор ключей комбинированных с трещоткой, 8 - 19 мм, 7шт., шарнирные, CrV Gross (14891) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор ключей комбинированных с трещоткой, 8 - 19 мм, 7шт., шарнирные, CrV Gross (14891)

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Набор ключей комбинированных с трещоткой, 8 - 19 мм, 7шт., шарнирные, CrV Gross - фото 1
Набор ключей комбинированных с трещоткой, 8 - 19 мм, 7шт., шарнирные, CrV Gross - фото 2
Набор ключей комбинированных с трещоткой, 8 - 19 мм, 7шт., шарнирные, CrV Gross - фото 3
Набор ключей комбинированных с трещоткой, 8 - 19 мм, 7шт., шарнирные, CrV Gross - фото 4
Набор ключей комбинированных с трещоткой, 8 - 19 мм, 7шт., шарнирные, CrV Gross - фото 5
Набор ключей комбинированных с трещоткой, 8 - 19 мм, 7шт., шарнирные, CrV Gross - фото 6
Набор ключей комбинированных с трещоткой, 8 - 19 мм, 7шт., шарнирные, CrV Gross - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
7
Инструменты в комплекте
ключи комбинированные
Кмоплектация
трещотка
  • Набор ключей комбинированных с трещоткой, 8 - 19 мм, 7шт., шарнирные, CrV Gross - фото 1
  • Набор ключей комбинированных с трещоткой, 8 - 19 мм, 7шт., шарнирные, CrV Gross - фото 2
  • Набор ключей комбинированных с трещоткой, 8 - 19 мм, 7шт., шарнирные, CrV Gross - фото 3
  • Набор ключей комбинированных с трещоткой, 8 - 19 мм, 7шт., шарнирные, CrV Gross - фото 4
  • Набор ключей комбинированных с трещоткой, 8 - 19 мм, 7шт., шарнирные, CrV Gross - фото 5
  • Набор ключей комбинированных с трещоткой, 8 - 19 мм, 7шт., шарнирные, CrV Gross - фото 6
  • Набор ключей комбинированных с трещоткой, 8 - 19 мм, 7шт., шарнирные, CrV Gross - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 360 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649149
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Набор ключей комбинированных с трещоткой, 8 - 19 мм, 7шт., шарнирные, CrV Gross (14891)
6 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
7
Инструменты в комплекте
ключи комбинированные
Кмоплектация
трещотка
Упаковка
пластиковый держатель
Количество бит, шт
7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х28х9
Вес, кг.
1

Описание товара Набор ключей комбинированных с трещоткой, 8 - 19 мм, 7шт., шарнирные, CrV Gross (14891)

Набор шарнирных комбинированных ключей с трещоткой Gross 14891 включает в себя 7 предметов из стали CrV для откручивания и закручивания резьбовых соединений с диаметром головки 8-19 мм. Благодаря наличию рожкового зева ключи подходят для любых типов крепежей. 12-гранная кольцевая головка обеспечивает надежный контакт с поверхностью болта или гайки, облегчая работу и уменьшая риск деформации граней крепежа. Набор используется для обслуживания и ремонта автомобилей, пригодится также и в быту.



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Отзывы о товаре Набор ключей комбинированных с трещоткой, 8 - 19 мм, 7шт., шарнирные, CrV Gross (14891)




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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
7
Инструменты в комплекте
ключи комбинированные
Кмоплектация
трещотка
Упаковка
пластиковый держатель
Количество бит, шт
7
Страна производитель
Китай
Описание
Набор шарнирных комбинированных ключей с трещоткой Gross 14891 включает в себя 7 предметов из стали CrV для откручивания и закручивания резьбовых соединений с диаметром головки 8-19 мм. Благодаря наличию рожкового зева ключи подходят для любых типов крепежей. 12-гранная кольцевая головка обеспечивает надежный контакт с поверхностью болта или гайки, облегчая работу и уменьшая риск деформации граней крепежа. Набор используется для обслуживания и ремонта автомобилей, пригодится также и в быту.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор ключей комбинированных с трещоткой, 8 - 19 мм, 7шт., шарнирные, CrV Gross (14891) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6360 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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