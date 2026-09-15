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Набор инструментов 1/2", 1/4", CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 94 предмета Stels (14118) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор инструментов 1/2", 1/4", CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 94 предмета Stels (14118)

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Набор инструментов 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 94 предмета Stels - фото 1
Набор инструментов 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 94 предмета Stels - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор
Количество предметов, шт
94
Инструменты в комплекте
ключ трещоточный 1/4. ключ трещоточный 1/2. головки торцевые 1/2: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32. головки торцевые 1/4: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. головки свечные 21 мм под ключ, и 16 мм. удлинители 1/2 125 мм. удлинители 1/4 100 мм и 50 мм. удлинитель гибкий 145мм, под ключ кардан на 1/2 и 1/4. ремкоплект шестигранников 2.5 мм, 2 мм, 1.5 мм. вороток на 1/2, 1/4. головка торцевая удлиненная 1/2: 14, 15, 17, 19. головка торцевая удлинен
Кмоплектация
бита-адаптер для торцевых головок, гибкий удлинитель для головок, головка-держатель для бит, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок, головка-держатель для бит, гибкий удлинитель для головок
  • Набор инструментов 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 94 предмета Stels - фото 1
  • Набор инструментов 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 94 предмета Stels - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 100 руб. 
Начислим 98 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649060
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор инструментов 1/2", 1/4", CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 94 предмета Stels (14118)
6 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор
Количество предметов, шт
94
Инструменты в комплекте
ключ трещоточный 1/4. ключ трещоточный 1/2. головки торцевые 1/2: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32. головки торцевые 1/4: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. головки свечные 21 мм под ключ, и 16 мм. удлинители 1/2 125 мм. удлинители 1/4 100 мм и 50 мм. удлинитель гибкий 145мм, под ключ кардан на 1/2 и 1/4. ремкоплект шестигранников 2.5 мм, 2 мм, 1.5 мм. вороток на 1/2, 1/4. головка торцевая удлиненная 1/2: 14, 15, 17, 19. головка торцевая удлинен
Кмоплектация
бита-адаптер для торцевых головок, гибкий удлинитель для головок, головка-держатель для бит, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок, головка-держатель для бит, гибкий удлинитель для головок
Упаковка
кейс
Количество имбусовых ключей
3
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Количество имбусового ключа
3
Количество бит, шт
94
Шлицы бит
Torx (T/TX), крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX), Torx (T/TX), крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX)
Количество торцевых головок, шт
62
Торцовые головки
торцевые, свечные, со вставками, удлинённые, торцевые, свечные, со вставками, удлинённые
Мин. размер торцевых головок, мм
4
Макс. размер торцевых головок, мм
32
Наконечники головок
12-гранная звездочка (M/SP)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х27х10
Вес, кг.
6.49

Описание товара Набор инструментов 1/2", 1/4", CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 94 предмета Stels (14118)

Набор инструментов Stels 14118 состоит из 94 предметов и включает инструменты и насадки для работы с резьбовыми крепежами, в том числе 12-гранные торцевые головки, облегчающие работу в труднодоступных местах. Комплект упакован в кейс из ударопрочного жесткого пластика, с металлическими застежками, удобный для хранения и перевозки. Набор предназначен для ремонта автомобилей в гараже или автосервисе, пригодится также дома, на даче или в поездке. Торцевые головки выполнены из термически обработанной стали хромованадиевой группы, поэтому устойчивы к повышенным нагрузкам. Биты изготовлены из высококачественной японской стали S2, что обеспечивает им максимальную износостойкость. Поверхность инструментов хромирована, поэтому они не подвержены коррозии. Ключи-трещотки имеют полипропиленовое покрытие с резиновыми вставками, что повышает их масло- и бензостойкость, а также обеспечивает комфортность работы. Храповый механизм трещоток имеет 72 зуба, поэтому ключи работают мягко и плавно. Трещоточные ключи оснащены кнопкой быстрого сброса, что экономит время, необходимое на замену насадки. Переключатель реверса позволяет менять направление вращения, чтобы не только закручивать, но и откручивать крепежи. Все инструменты зафиксированы в ложементах кейса, поэтому не рассыплются во время хранения или транспортировки. Элементы набора произведены под строгим технологическим контролем, что гарантирует их высокое качество. На торцевые головки Stels с квадратом 1/2 от 8 мм предоставляется пожизненная гарантия.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: автомобильные

Отзывы о товаре Набор инструментов 1/2", 1/4", CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 94 предмета Stels (14118)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор
Количество предметов, шт
94
Инструменты в комплекте
ключ трещоточный 1/4. ключ трещоточный 1/2. головки торцевые 1/2: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32. головки торцевые 1/4: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. головки свечные 21 мм под ключ, и 16 мм. удлинители 1/2 125 мм. удлинители 1/4 100 мм и 50 мм. удлинитель гибкий 145мм, под ключ кардан на 1/2 и 1/4. ремкоплект шестигранников 2.5 мм, 2 мм, 1.5 мм. вороток на 1/2, 1/4. головка торцевая удлиненная 1/2: 14, 15, 17, 19. головка торцевая удлинен
Кмоплектация
бита-адаптер для торцевых головок, гибкий удлинитель для головок, головка-держатель для бит, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок, головка-держатель для бит, гибкий удлинитель для головок
Упаковка
кейс
Количество имбусовых ключей
3
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Количество имбусового ключа
3
Количество бит, шт
94
Шлицы бит
Torx (T/TX), крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX), Torx (T/TX), крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX)
Развернуть
Количество торцевых головок, шт
62
Торцовые головки
торцевые, свечные, со вставками, удлинённые, торцевые, свечные, со вставками, удлинённые
Мин. размер торцевых головок, мм
4
Макс. размер торцевых головок, мм
32
Наконечники головок
12-гранная звездочка (M/SP)
Страна производитель
Китай
Описание
Набор инструментов Stels 14118 состоит из 94 предметов и включает инструменты и насадки для работы с резьбовыми крепежами, в том числе 12-гранные торцевые головки, облегчающие работу в труднодоступных местах. Комплект упакован в кейс из ударопрочного жесткого пластика, с металлическими застежками, удобный для хранения и перевозки. Набор предназначен для ремонта автомобилей в гараже или автосервисе, пригодится также дома, на даче или в поездке. Торцевые головки выполнены из термически обработанной стали хромованадиевой группы, поэтому устойчивы к повышенным нагрузкам. Биты изготовлены из высококачественной японской стали S2, что обеспечивает им максимальную износостойкость. Поверхность инструментов хромирована, поэтому они не подвержены коррозии. Ключи-трещотки имеют полипропиленовое покрытие с резиновыми вставками, что повышает их масло- и бензостойкость, а также обеспечивает комфортность работы. Храповый механизм трещоток имеет 72 зуба, поэтому ключи работают мягко и плавно. Трещоточные ключи оснащены кнопкой быстрого сброса, что экономит время, необходимое на замену насадки. Переключатель реверса позволяет менять направление вращения, чтобы не только закручивать, но и откручивать крепежи. Все инструменты зафиксированы в ложементах кейса, поэтому не рассыплются во время хранения или транспортировки. Элементы набора произведены под строгим технологическим контролем, что гарантирует их высокое качество. На торцевые головки Stels с квадратом 1/2 от 8 мм предоставляется пожизненная гарантия.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: автомобильные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструментов 1/2", 1/4", CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 94 предмета Stels (14118) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6100 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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