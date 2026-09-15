Набор инструментов 1/2", 1/4", CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 94 предмета Stels (14118)
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Характеристики
Описание товара Набор инструментов 1/2", 1/4", CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 94 предмета Stels (14118)
Набор инструментов Stels 14118 состоит из 94 предметов и включает инструменты и насадки для работы с резьбовыми крепежами, в том числе 12-гранные торцевые головки, облегчающие работу в труднодоступных местах. Комплект упакован в кейс из ударопрочного жесткого пластика, с металлическими застежками, удобный для хранения и перевозки. Набор предназначен для ремонта автомобилей в гараже или автосервисе, пригодится также дома, на даче или в поездке. Торцевые головки выполнены из термически обработанной стали хромованадиевой группы, поэтому устойчивы к повышенным нагрузкам. Биты изготовлены из высококачественной японской стали S2, что обеспечивает им максимальную износостойкость. Поверхность инструментов хромирована, поэтому они не подвержены коррозии. Ключи-трещотки имеют полипропиленовое покрытие с резиновыми вставками, что повышает их масло- и бензостойкость, а также обеспечивает комфортность работы. Храповый механизм трещоток имеет 72 зуба, поэтому ключи работают мягко и плавно. Трещоточные ключи оснащены кнопкой быстрого сброса, что экономит время, необходимое на замену насадки. Переключатель реверса позволяет менять направление вращения, чтобы не только закручивать, но и откручивать крепежи. Все инструменты зафиксированы в ложементах кейса, поэтому не рассыплются во время хранения или транспортировки. Элементы набора произведены под строгим технологическим контролем, что гарантирует их высокое качество. На торцевые головки Stels с квадратом 1/2 от 8 мм предоставляется пожизненная гарантия.
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Теги товара: автомобильные
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Теги товара: автомобильные
Отзывы о товаре Набор инструментов 1/2", 1/4", CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 94 предмета Stels (14118)