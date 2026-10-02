Набор метчиков и плашек Зубр 28123-H27 (27 предметов)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Комплектация
метчики и плашки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 610 руб.
В наличии
Код товара: 345733
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 610 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Комплектация
метчики и плашки
Упаковка
кейс
Количество имбусового ключа
?
Количество бит, шт
27
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х23х5
Вес, кг.
2.43
Описание товара Набор метчиков и плашек Зубр 28123-H27 (27 предметов)
Набор с металлорежущим инструментом 28123-H27 Зубр. Набор включает в себя все необходимые инструменты для нарезания резьбы в заготовках из стали, цветных металлов и т.д. Материал приспособлений сталь высокого качества, предназначенная специально для изготовления подобного инструмента и отличающаяся стойкостью к высоким температурам и ударным нагрузкам. Для удобства использования метчикодержатель имеет механизм для хвостовиков, а на рукоятках метчико- и плашко -держателей имеются насечки для надежной и комфортной фиксации. Удобное хранение инструмента в кейсе из пластика.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Комплектация
метчики и плашки
Упаковка
кейс
Количество имбусового ключа
?
Количество бит, шт
27
Страна производитель
Китай
Набор с металлорежущим инструментом 28123-H27 Зубр. Набор включает в себя все необходимые инструменты для нарезания резьбы в заготовках из стали, цветных металлов и т.д. Материал приспособлений сталь высокого качества, предназначенная специально для изготовления подобного инструмента и отличающаяся стойкостью к высоким температурам и ударным нагрузкам. Для удобства использования метчикодержатель имеет механизм для хвостовиков, а на рукоятках метчико- и плашко -держателей имеются насечки для надежной и комфортной фиксации. Удобное хранение инструмента в кейсе из пластика.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Набор метчиков и плашек Зубр 28123-H27 (27 предметов) - данный товар вы можете купить по цене 5610 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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