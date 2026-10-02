Набор головок Stayer 27752-H12 (12 предметов)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор
Кмоплектация
удлинитель для головок
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 620 руб.
В наличии
Код товара: 347590
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1 620 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор
Кмоплектация
удлинитель для головок
Количество бит, шт
12
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х9х4
Вес, г.
900
Описание товара Набор головок Stayer 27752-H12 (12 предметов)
Набор STAYER STANDARD 3/8", 12 предметов 27752-H12 прост и удобен в обращении. Он используется в автомастерских для ремонта и обслуживания автомобилей. Все инструменты обладают высокой прочностью и долговечностью благодаря закаленной инструментальной стали. Хромированное покрытие надежно защищает их от коррозии и увеличивает рабочий ресурс.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: автомобильные
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор
Кмоплектация
удлинитель для головок
Количество бит, шт
12
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Набор STAYER STANDARD 3/8", 12 предметов 27752-H12 прост и удобен в обращении. Он используется в автомастерских для ремонта и обслуживания автомобилей. Все инструменты обладают высокой прочностью и долговечностью благодаря закаленной инструментальной стали. Хромированное покрытие надежно защищает их от коррозии и увеличивает рабочий ресурс.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: автомобильные
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: автомобильные
Набор головок Stayer 27752-H12 (12 предметов) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1620 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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