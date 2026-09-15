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Набор инструмента универсальный ЗУБР Компакт-27, 27 предметов Профессионал (27642-H27) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор инструмента универсальный ЗУБР Компакт-27, 27 предметов Профессионал (27642-H27)

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Набор инструмента универсальный ЗУБР Компакт-27, 27 предметов Профессионал (27642-H27) - фото 1
Набор инструмента универсальный ЗУБР Компакт-27, 27 предметов Профессионал (27642-H27) - фото 2
Набор инструмента универсальный ЗУБР Компакт-27, 27 предметов Профессионал (27642-H27) - фото 3
Набор инструмента универсальный ЗУБР Компакт-27, 27 предметов Профессионал (27642-H27) - фото 4
Набор инструмента универсальный ЗУБР Компакт-27, 27 предметов Профессионал (27642-H27) - фото 5
Набор инструмента универсальный ЗУБР Компакт-27, 27 предметов Профессионал (27642-H27) - фото 6
Набор инструмента универсальный ЗУБР Компакт-27, 27 предметов Профессионал (27642-H27) - фото 7
Набор инструмента универсальный ЗУБР Компакт-27, 27 предметов Профессионал (27642-H27) - фото 8
Набор инструмента универсальный ЗУБР Компакт-27, 27 предметов Профессионал (27642-H27) - фото 9
Набор инструмента универсальный ЗУБР Компакт-27, 27 предметов Профессионал (27642-H27) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для монтажных, слесарных, ремонтных и строительных работ
  • Набор инструмента универсальный ЗУБР Компакт-27, 27 предметов Профессионал (27642-H27) - фото 1
  • Набор инструмента универсальный ЗУБР Компакт-27, 27 предметов Профессионал (27642-H27) - фото 2
  • Набор инструмента универсальный ЗУБР Компакт-27, 27 предметов Профессионал (27642-H27) - фото 3
  • Набор инструмента универсальный ЗУБР Компакт-27, 27 предметов Профессионал (27642-H27) - фото 4
  • Набор инструмента универсальный ЗУБР Компакт-27, 27 предметов Профессионал (27642-H27) - фото 5
  • Набор инструмента универсальный ЗУБР Компакт-27, 27 предметов Профессионал (27642-H27) - фото 6
  • Набор инструмента универсальный ЗУБР Компакт-27, 27 предметов Профессионал (27642-H27) - фото 7
  • Набор инструмента универсальный ЗУБР Компакт-27, 27 предметов Профессионал (27642-H27) - фото 8
  • Набор инструмента универсальный ЗУБР Компакт-27, 27 предметов Профессионал (27642-H27) - фото 9
  • Набор инструмента универсальный ЗУБР Компакт-27, 27 предметов Профессионал (27642-H27) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
1 690 руб.  2 660 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695533
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор инструмента универсальный ЗУБР Компакт-27, 27 предметов Профессионал (27642-H27)
1 690 руб. -36%
2 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для монтажных, слесарных, ремонтных и строительных работ
Упаковка
кейс
Количество бит, шт
27
Посадка бит
1/4 дюйма
Посадка головок
1/4 дюйма
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х4
Вес, г.
530

Описание товара Набор инструмента универсальный ЗУБР Компакт-27, 27 предметов Профессионал (27642-H27)

Набор торцовых головок МАСТЕР Зубр 27642-H27 используется при выполнении слесарных и монтажных работ. Оснастка выполнена из хромованадиевой стали и имеет хроматированное покрытие для защиты от коррозии. Профиль FLANK облегчает насаживание головки на крепеж, благодаря чему предотвращает слом крепежа. Присоединительный квадрат - 1/4. Набор поставляется в кейсе, удобном для хранения и транспортировки.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор инструмента универсальный ЗУБР Компакт-27, 27 предметов Профессионал (27642-H27)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для монтажных, слесарных, ремонтных и строительных работ
Упаковка
кейс
Количество бит, шт
27
Посадка бит
1/4 дюйма
Посадка головок
1/4 дюйма
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Описание
Набор торцовых головок МАСТЕР Зубр 27642-H27 используется при выполнении слесарных и монтажных работ. Оснастка выполнена из хромованадиевой стали и имеет хроматированное покрытие для защиты от коррозии. Профиль FLANK облегчает насаживание головки на крепеж, благодаря чему предотвращает слом крепежа. Присоединительный квадрат - 1/4. Набор поставляется в кейсе, удобном для хранения и транспортировки.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструмента универсальный ЗУБР Компакт-27, 27 предметов Профессионал (27642-H27) - стоимость товара 1690 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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