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Набор диэлектрического инструмента, 4 предмета Matrix (16907) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор диэлектрического инструмента, 4 предмета Matrix (16907)

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Набор диэлектрического инструмента, 4 предмета Matrix (16907) - фото 1
Набор диэлектрического инструмента, 4 предмета Matrix (16907) - фото 2
Набор диэлектрического инструмента, 4 предмета Matrix (16907) - фото 3
Набор диэлектрического инструмента, 4 предмета Matrix (16907) - фото 4
Набор диэлектрического инструмента, 4 предмета Matrix (16907) - фото 5
Набор диэлектрического инструмента, 4 предмета Matrix (16907) - фото 6
Набор диэлектрического инструмента, 4 предмета Matrix (16907) - фото 7
Набор диэлектрического инструмента, 4 предмета Matrix (16907) - фото 8
Набор диэлектрического инструмента, 4 предмета Matrix (16907) - фото 9
Набор диэлектрического инструмента, 4 предмета Matrix (16907) - фото 10
Набор диэлектрического инструмента, 4 предмета Matrix (16907) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
4
Комплектация
Плоскогубцы - 1 штБокорезы - 1 шт: Отвертка шлицевая - 1 штОтвертка крестовая - 1 шт
  • Набор диэлектрического инструмента, 4 предмета Matrix (16907) - фото 1
  • Набор диэлектрического инструмента, 4 предмета Matrix (16907) - фото 2
  • Набор диэлектрического инструмента, 4 предмета Matrix (16907) - фото 3
  • Набор диэлектрического инструмента, 4 предмета Matrix (16907) - фото 4
  • Набор диэлектрического инструмента, 4 предмета Matrix (16907) - фото 5
  • Набор диэлектрического инструмента, 4 предмета Matrix (16907) - фото 6
  • Набор диэлектрического инструмента, 4 предмета Matrix (16907) - фото 7
  • Набор диэлектрического инструмента, 4 предмета Matrix (16907) - фото 8
  • Набор диэлектрического инструмента, 4 предмета Matrix (16907) - фото 9
  • Набор диэлектрического инструмента, 4 предмета Matrix (16907) - фото 10
  • Набор диэлектрического инструмента, 4 предмета Matrix (16907) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 840 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692887
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор диэлектрического инструмента, 4 предмета Matrix (16907)
1 840 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
4
Комплектация
Плоскогубцы - 1 штБокорезы - 1 шт: Отвертка шлицевая - 1 штОтвертка крестовая - 1 шт
Упаковка
картонная коробка
Количество гаечных ключей, шт
4
Шлицы отверток
SL2.5
Количество бит, шт
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х21х5
Вес, г.
790

Описание товара Набор диэлектрического инструмента, 4 предмета Matrix (16907)

Набор диэлектрического инструмента MATRIX 4 предмета 16907 предназначен для электромонтажных работ в электросетях с напряжением до 1000В. Шарнирно-губцевый инструмент в наборе изготовлен из хромованадиевой стали. Износостойкие губки твердостью 42-50HRc имеют зоны захвата для плоских и круглых деталей. Режущие кромки закалены токами высокой частоты до твердости 55-62 HRc, что позволяет работать с различными видами проволоки. Двухкомпонентные эргономичные рукоятки обеспечивают комфорт при работе и препятствуют выскальзыванию инструмента из рук. Жала отверток изготовлены из хромомолибденовой стали. Имеют зауженный стержень, что упрощает работу с клемниками и в труднодоступных местах. Весь инструмент испытан по стандарту VDE.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор диэлектрического инструмента, 4 предмета Matrix (16907)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
4
Комплектация
Плоскогубцы - 1 штБокорезы - 1 шт: Отвертка шлицевая - 1 штОтвертка крестовая - 1 шт
Упаковка
картонная коробка
Количество гаечных ключей, шт
4
Шлицы отверток
SL2.5
Количество бит, шт
4
Страна производитель
Китай
Описание
Набор диэлектрического инструмента MATRIX 4 предмета 16907 предназначен для электромонтажных работ в электросетях с напряжением до 1000В. Шарнирно-губцевый инструмент в наборе изготовлен из хромованадиевой стали. Износостойкие губки твердостью 42-50HRc имеют зоны захвата для плоских и круглых деталей. Режущие кромки закалены токами высокой частоты до твердости 55-62 HRc, что позволяет работать с различными видами проволоки. Двухкомпонентные эргономичные рукоятки обеспечивают комфорт при работе и препятствуют выскальзыванию инструмента из рук. Жала отверток изготовлены из хромомолибденовой стали. Имеют зауженный стержень, что упрощает работу с клемниками и в труднодоступных местах. Весь инструмент испытан по стандарту VDE.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор диэлектрического инструмента, 4 предмета Matrix (16907) - купить по цене 1840 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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