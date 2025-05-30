Набор ключей комбинированных трещоточных шарнирных 8-19 мм, 8 шт., CrV Matrix (14898)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
8
Кмоплектация
трещотка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 230 руб.
В наличии
Код товара: 649156
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Загружаем...
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Загружаем...
2 230 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
8
Кмоплектация
трещотка
Мин. размер ключей, мм
19
Макс. размер ключей, мм
19
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х18х3
Вес, кг.
1
Описание товара Набор ключей комбинированных трещоточных шарнирных 8-19 мм, 8 шт., CrV Matrix (14898)
Набор из 8 комбинированных трещоточных шарнирных ключей Matrix 14898 пригодится мастерам и автолюбителям для фиксации и раскручивания крепежных элементов. Трещоточный механизм повышает скорость работы и легко справляется даже с закисшим крепежом.
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
8
Кмоплектация
трещотка
Мин. размер ключей, мм
19
Макс. размер ключей, мм
19
Страна производитель
Китай
Набор из 8 комбинированных трещоточных шарнирных ключей Matrix 14898 пригодится мастерам и автолюбителям для фиксации и раскручивания крепежных элементов. Трещоточный механизм повышает скорость работы и легко справляется даже с закисшим крепежом.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Достоинства:
Комментарий:
Ключи качественные, прочные, но из-за встроенной трещотки бывает не подлезть к гайке или болту, расположенной близко к стенке или кронштейну. Приходится применять обычные ключи.
Достоинства:
Комментарий:
Покупала папе. Очень понравилось, был в восторге
Достоинства:
Комментарий:
посмотрим в использовании.посмотрел все отлично все работает удобно HONDA HR-V крутили гайки спасибо и производителю и продавцу
Достоинства:
Комментарий:
отличный набор ,домой в гараж .)
Достоинства:
Комментарий:
Только получил, поэтому первое впечатление, не более. Ключи добротные, гладкие, без каких-либо зазубрин, лишних отливов. Даже жаль применять по назначению(шутка, жду не дождусь). Очень хороший набор с нужными размерами. Надеюсь, не подведут в работе.
Достоинства:
Комментарий:
Заказала по просьбе мужа. Остался очень доволен. Удобно, чо сам органайзер, в котором находятся ключи можно повесть на стену( предусмотрены петли)
Достоинства:
Комментарий:
Комплект полный. Люфтов не обнаружил. В работе пока не проверял.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие ключи, пока не обломились. Чехол прорывается насквозь сам по себе просто от веса ключей
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает. Но есть сомнения в некоторых ключах, слабоватые трещётки.
Достоинства:
Комментарий:
вроде качество не плохое,в деле не пробовали
Достоинства:
Комментарий:
набор ключей мне понравился попробовал в деле всё хорошо рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие ключи. Доставили быстро, без задержек. Качество хорошее.
Достоинства:
Комментарий:
Набор хороший. Посмотрим насколько хватит.
Достоинства:
Комментарий:
отличный инструмент,мужу очень понравился.
Достоинства:
Комментарий:
очень удобно.трещётками срывать гайки конечно не надо,а так своих денег стоит.
Достоинства:
Комментарий:
на вид очень даже не плохо в работе протестирюю
Достоинства:
Комментарий:
крутить не пробовал но все четко без люфтов. размеры ключей совпадают. удобная упаковка можно и в машину положить и на стену прикрутить.
Достоинства:
Комментарий:
общее впечатление хорошее, скорее подойдёт для домашнего использования, трещотки на всех вроде работают, но на гайках и болтах не пробовал, в целом товар пришел вовремя, упакован, чехол для ключей хороший, ключи немного в масле возможно заводское чтобы не ржавели)
Достоинства:
Комментарий:
На вид качественные,, посмотрим как в работе.
Достоинства:
Комментарий:
на вид хорошие в работе покажут себя
Достоинства:
Комментарий:
Брала мужу на подарок, набор очень понравился, то что надо.
Достоинства:
Комментарий:
ключи на вид очень хорошие, в работе непроверял.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие трещетки.Зятю подарок понравился)
Достоинства:
Комментарий:
норм.ещё не пробовал в работе.
Достоинства:
Комментарий:
Ключами доволен свою функцию выполняют!
Достоинства:
Комментарий:
кайфовые ключики, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Ключи хорошие, крепкие, муж доволен
Достоинства:
Комментарий:
товар отличный. ключи очень качественные. муж подарок оценил, пользуется с удовольствием.
Набор ключей комбинированных трещоточных шарнирных 8-19 мм, 8 шт., CrV Matrix (14898) - стоимость товара 2230 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор ключей комбинированных трещоточных шарнирных 8-19 мм, 8 шт., CrV Matrix (14898)
Достоинства:
Комментарий:
Ключи качественные, прочные, но из-за встроенной трещотки бывает не подлезть к гайке или болту, расположенной близко к стенке или кронштейну. Приходится применять обычные ключи.
Достоинства:
Комментарий:
Покупала папе. Очень понравилось, был в восторге
Достоинства:
Комментарий:
посмотрим в использовании.посмотрел все отлично все работает удобно HONDA HR-V крутили гайки спасибо и производителю и продавцу
Достоинства:
Комментарий:
отличный набор ,домой в гараж .)
Достоинства:
Комментарий:
Только получил, поэтому первое впечатление, не более. Ключи добротные, гладкие, без каких-либо зазубрин, лишних отливов. Даже жаль применять по назначению(шутка, жду не дождусь). Очень хороший набор с нужными размерами. Надеюсь, не подведут в работе.
Достоинства:
Комментарий:
Заказала по просьбе мужа. Остался очень доволен. Удобно, чо сам органайзер, в котором находятся ключи можно повесть на стену( предусмотрены петли)
Достоинства:
Комментарий:
Комплект полный. Люфтов не обнаружил. В работе пока не проверял.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие ключи, пока не обломились. Чехол прорывается насквозь сам по себе просто от веса ключей
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает. Но есть сомнения в некоторых ключах, слабоватые трещётки.
Достоинства:
Комментарий:
вроде качество не плохое,в деле не пробовали
Достоинства:
Комментарий:
набор ключей мне понравился попробовал в деле всё хорошо рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие ключи. Доставили быстро, без задержек. Качество хорошее.
Достоинства:
Комментарий:
Набор хороший. Посмотрим насколько хватит.
Достоинства:
Комментарий:
отличный инструмент,мужу очень понравился.
Достоинства:
Комментарий:
очень удобно.трещётками срывать гайки конечно не надо,а так своих денег стоит.
Достоинства:
Комментарий:
на вид очень даже не плохо в работе протестирюю
Достоинства:
Комментарий:
крутить не пробовал но все четко без люфтов. размеры ключей совпадают. удобная упаковка можно и в машину положить и на стену прикрутить.
Достоинства:
Комментарий:
общее впечатление хорошее, скорее подойдёт для домашнего использования, трещотки на всех вроде работают, но на гайках и болтах не пробовал, в целом товар пришел вовремя, упакован, чехол для ключей хороший, ключи немного в масле возможно заводское чтобы не ржавели)
Достоинства:
Комментарий:
На вид качественные,, посмотрим как в работе.
Достоинства:
Комментарий:
на вид хорошие в работе покажут себя
Достоинства:
Комментарий:
Брала мужу на подарок, набор очень понравился, то что надо.
Достоинства:
Комментарий:
ключи на вид очень хорошие, в работе непроверял.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие трещетки.Зятю подарок понравился)
Достоинства:
Комментарий:
норм.ещё не пробовал в работе.
Достоинства:
Комментарий:
Ключами доволен свою функцию выполняют!
Достоинства:
Комментарий:
кайфовые ключики, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Ключи хорошие, крепкие, муж доволен
Достоинства:
Комментарий:
товар отличный. ключи очень качественные. муж подарок оценил, пользуется с удовольствием.