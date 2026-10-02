Набор головок Stayer 27750-H12 (12 предметов)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Кмоплектация
удлинитель для головок
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%2 040 руб. 3 750 руб.
В наличии
Код товара: 347589
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 040 руб. -46%
3 750 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Кмоплектация
удлинитель для головок
Упаковка
блистер
Количество бит, шт
12
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х10х4
Вес, кг.
1.45
Описание товара Набор головок Stayer 27750-H12 (12 предметов)
Набор STAYER STANDARD 1/2", 12 предметов 27750-H12 используется при проведении ремонтных и монтажных работ в автомастерской. Он содержит торцовые головки размером от 10 до 24 мм, трещотку с 45 зубцами и удлинитель. Головки выполнены из закаленной инструментальной стали, обладающей высокой прочностью и твердостью. Благодаря хромированному покрытию инструменты надежно защищены от коррозии.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 940 руб. 2 250 руб.485 руб. в СплитНабор инструментов Kraftool 25556-H43 (43 предмета)
-
В наличииЦена 1 950 руб.488 руб. в СплитНабор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, S2, 9 шт., удлиненные с ...
-
В наличииЦена 1 960 руб.490 руб. в СплитНабор инструментов бытовой, 12 предметов Matrix (13562)
-
В наличииЦена 2 000 руб.500 руб. в СплитНабор комбинированных гаечных ключей Kraftool 27079-H12E, 6 - 22...
-
В наличииЦена 2 010 руб.503 руб. в СплитНабор комбинированных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 6 шт, 8 - ...
-
В наличииЦена 2 010 руб.503 руб. в СплитНабор торцовых головок Stayer RSS 27752-H21, 21 предмет, 21M, 3/...
-
В наличииЦена 2 010 руб.503 руб. в СплитНабор комбинированных гаечных ключей Kraftool 27079-H12C_z01, 6 ...
-
В наличииЦена 2 030 руб.508 руб. в СплитНабор удлиненного губцевого инструмента ЗУБР 22026, 4 предмета
-
В наличииЦена 2 200 руб.550 руб. в СплитНабор инструмента универсальный ЗУБР Компакт-35, 35 предметов Пр...
-
В наличииЦена 2 230 руб.558 руб. в СплитНабор ключей комбинированных трещоточных шарнирных 8-19 мм, 8 шт...
-
В наличииЦена 2 260 руб.565 руб. в СплитНабор рожковых гаечных ключей ЗУБР 27011-H12_z01, 6 - 32 мм, 12 ...
-
В наличииЦена 2 290 руб.573 руб. в СплитНабор инструментов Зубр Мастер 27646-H12
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Кмоплектация
удлинитель для головок
Упаковка
блистер
Количество бит, шт
12
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Набор STAYER STANDARD 1/2", 12 предметов 27750-H12 используется при проведении ремонтных и монтажных работ в автомастерской. Он содержит торцовые головки размером от 10 до 24 мм, трещотку с 45 зубцами и удлинитель. Головки выполнены из закаленной инструментальной стали, обладающей высокой прочностью и твердостью. Благодаря хромированному покрытию инструменты надежно защищены от коррозии.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Набор головок Stayer 27750-H12 (12 предметов) - купить по цене 2040 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор головок Stayer 27750-H12 (12 предметов)