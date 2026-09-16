Набор отверток для точных работ KRAFTOOL Precision-12, 12 предметов (25689)
Оригинальный товар
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Характеристики
Область применения
для точных работ
Количество предметов, шт
12
Инструменты в комплекте
отвёртка
Комплектация
Отвертки, SL 4 SL1.5, 2, 2.5, 3 Отвертки, PH 3 PH 000, 00, 0 Отвертки, TX 2 TX 5, 6 Отвертки, HEX 3 HEX 0.9, 1.5, 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 320 руб.
В наличии
Код товара: 719261
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Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 320 руб.
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Характеристики
Бренд
Область применения
для точных работ
Количество предметов, шт
12
Инструменты в комплекте
отвёртка
Комплектация
Отвертки, SL 4 SL1.5, 2, 2.5, 3 Отвертки, PH 3 PH 000, 00, 0 Отвертки, TX 2 TX 5, 6 Отвертки, HEX 3 HEX 0.9, 1.5, 2
Упаковка
чехол
Количество отверток, шт
12
Шлицы отверток
SL2.5, SL2, HEX 1.5, PH0, SL3, TX6, PH000, TX5, SL1.5, HEX 0.9, HEX 2, PH00
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
31х13х4
Вес, г.
460
Описание товара Набор отверток для точных работ KRAFTOOL Precision-12, 12 предметов (25689)
Набор отверток для точных работ 12 шт., KRAFTOOL Precision 12 25689 имеет высокое качество исполнения. Инструмент оснащен удобной профилированной рукояткой. Стержни не стираются при использовании благодаря точному соответствию размеров. Это значительно облегчает процесс работы с любым крепежом.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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Бренд
Область применения
для точных работ
Количество предметов, шт
12
Инструменты в комплекте
отвёртка
Комплектация
Отвертки, SL 4 SL1.5, 2, 2.5, 3 Отвертки, PH 3 PH 000, 00, 0 Отвертки, TX 2 TX 5, 6 Отвертки, HEX 3 HEX 0.9, 1.5, 2
Упаковка
чехол
Количество отверток, шт
12
Шлицы отверток
SL2.5, SL2, HEX 1.5, PH0, SL3, TX6, PH000, TX5, SL1.5, HEX 0.9, HEX 2, PH00
Страна производитель
Тайвань
Набор отверток для точных работ 12 шт., KRAFTOOL Precision 12 25689 имеет высокое качество исполнения. Инструмент оснащен удобной профилированной рукояткой. Стержни не стираются при использовании благодаря точному соответствию размеров. Это значительно облегчает процесс работы с любым крепежом.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Набор отверток для точных работ KRAFTOOL Precision-12, 12 предметов (25689) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2320 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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