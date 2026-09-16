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Набор укороченных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 5 шт, 8 - 14 мм, Профессионал (27103-H5) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор укороченных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 5 шт, 8 - 14 мм, Профессионал (27103-H5)

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Набор укороченных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 5 шт, 8 - 14 мм, Профессионал (27103-H5) - фото 1
Набор укороченных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 5 шт, 8 - 14 мм, Профессионал (27103-H5) - фото 2
Набор укороченных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 5 шт, 8 - 14 мм, Профессионал (27103-H5) - фото 3
Набор укороченных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 5 шт, 8 - 14 мм, Профессионал (27103-H5) - фото 4
Набор укороченных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 5 шт, 8 - 14 мм, Профессионал (27103-H5) - фото 5
Набор укороченных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 5 шт, 8 - 14 мм, Профессионал (27103-H5) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Область применения
для крепежных работ
Количество предметов, шт
5
Инструменты в комплекте
трещеточный ключ
Кмоплектация
Ключи: 8, 10, 12-14 мм; Упаковка.
  • Набор укороченных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 5 шт, 8 - 14 мм, Профессионал (27103-H5) - фото 1
  • Набор укороченных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 5 шт, 8 - 14 мм, Профессионал (27103-H5) - фото 2
  • Набор укороченных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 5 шт, 8 - 14 мм, Профессионал (27103-H5) - фото 3
  • Набор укороченных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 5 шт, 8 - 14 мм, Профессионал (27103-H5) - фото 4
  • Набор укороченных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 5 шт, 8 - 14 мм, Профессионал (27103-H5) - фото 5
  • Набор укороченных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 5 шт, 8 - 14 мм, Профессионал (27103-H5) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 730 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719271
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор укороченных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 5 шт, 8 - 14 мм, Профессионал (27103-H5)
1 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Область применения
для крепежных работ
Количество предметов, шт
5
Инструменты в комплекте
трещеточный ключ
Кмоплектация
Ключи: 8, 10, 12-14 мм; Упаковка.
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
5
Тип гаечных ключей
8, 10, 12-14 мм;
Мин. размер ключей, мм
8
Макс. размер ключей, мм
14
Количество бит, шт
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х12х4
Вес, г.
470

Описание товара Набор укороченных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 5 шт, 8 - 14 мм, Профессионал (27103-H5)

Набор укороченных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 5 шт, 8 - 14 мм, Профессионал (27103-H5)



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Отзывы о товаре Набор укороченных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 5 шт, 8 - 14 мм, Профессионал (27103-H5)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Область применения
для крепежных работ
Количество предметов, шт
5
Инструменты в комплекте
трещеточный ключ
Кмоплектация
Ключи: 8, 10, 12-14 мм; Упаковка.
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
5
Тип гаечных ключей
8, 10, 12-14 мм;
Мин. размер ключей, мм
8
Макс. размер ключей, мм
14
Количество бит, шт
5
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Страна производитель
Китай
Описание
Набор укороченных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 5 шт, 8 - 14 мм, Профессионал (27103-H5)


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор укороченных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 5 шт, 8 - 14 мм, Профессионал (27103-H5) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1730 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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