Набор укороченных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 5 шт, 8 - 14 мм, Профессионал (27103-H5)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Область применения
для крепежных работ
Количество предметов, шт
5
Инструменты в комплекте
трещеточный ключ
Кмоплектация
Ключи: 8, 10, 12-14 мм; Упаковка.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 730 руб.
В наличии
Код товара: 719271
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 730 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Область применения
для крепежных работ
Количество предметов, шт
5
Инструменты в комплекте
трещеточный ключ
Кмоплектация
Ключи: 8, 10, 12-14 мм; Упаковка.
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
5
Тип гаечных ключей
8, 10, 12-14 мм;
Мин. размер ключей, мм
8
Макс. размер ключей, мм
14
Количество бит, шт
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х12х4
Вес, г.
470
Описание товара Набор укороченных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 5 шт, 8 - 14 мм, Профессионал (27103-H5)
Набор укороченных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 5 шт, 8 - 14 мм, Профессионал (27103-H5)
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 660 руб.415 руб. в СплитНабор отвёрток, 6 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross (12164)
-
В наличииЦена 1 660 руб.415 руб. в СплитНабор рожковых гаечных ключей СИБИН 27013-H12, 6 - 32 мм, 12 пре...
-
В наличииЦена 1 690 руб. 2 660 руб.423 руб. в СплитНабор инструмента универсальный ЗУБР Компакт-27, 27 предметов П...
-
В наличииЦена 1 750 руб.438 руб. в СплитНабор инструментов Stayer Professional 25135-H39
-
В наличииЦена 1 830 руб.458 руб. в СплитНабор ключей комбинированных 6-22 мм, 12 шт., CrV, холодный штам...
-
В наличииЦена 1 840 руб.460 руб. в СплитНабор диэлектрического инструмента, 4 предмета Matrix (16907)
-
В наличииЦена 1 880 руб.470 руб. в СплитНабор ключей рожковых 12шт. (6-32мм), CrV, Elliptical, зерк. хро...
-
В наличииЦена 1 940 руб. 2 250 руб.485 руб. в СплитНабор инструментов Kraftool 25556-H43 (43 предмета)
-
В наличииЦена 1 950 руб.488 руб. в СплитНабор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, S2, 9 шт., удлиненные с ...
-
В наличииЦена 1 960 руб.490 руб. в СплитНабор инструментов бытовой, 12 предметов Matrix (13562)
-
В наличииЦена 2 040 руб. 3 750 руб.510 руб. в СплитНабор головок Stayer 27750-H12 (12 предметов)
-
В наличииЦена 2 160 руб.540 руб. в СплитНабор накидных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 3 шт, Профессиона...
Бренд
Область применения
для крепежных работ
Количество предметов, шт
5
Инструменты в комплекте
трещеточный ключ
Кмоплектация
Ключи: 8, 10, 12-14 мм; Упаковка.
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
5
Тип гаечных ключей
8, 10, 12-14 мм;
Мин. размер ключей, мм
8
Макс. размер ключей, мм
14
Количество бит, шт
5
Развернуть
Страна производитель
Китай
Набор укороченных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 5 шт, 8 - 14 мм, Профессионал (27103-H5)
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Набор укороченных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 5 шт, 8 - 14 мм, Профессионал (27103-H5) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1730 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор укороченных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 5 шт, 8 - 14 мм, Профессионал (27103-H5)