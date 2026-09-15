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Набор инструментов бытовой, 12 предметов Matrix (13562) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор инструментов бытовой, 12 предметов Matrix (13562)

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Набор инструментов бытовой, 12 предметов Matrix (13562) - фото 1
Набор инструментов бытовой, 12 предметов Matrix (13562) - фото 2
Набор инструментов бытовой, 12 предметов Matrix (13562) - фото 3
Набор инструментов бытовой, 12 предметов Matrix (13562) - фото 4
Набор инструментов бытовой, 12 предметов Matrix (13562) - фото 5
Набор инструментов бытовой, 12 предметов Matrix (13562) - фото 6
Набор инструментов бытовой, 12 предметов Matrix (13562) - фото 7
Набор инструментов бытовой, 12 предметов Matrix (13562) - фото 8
Набор инструментов бытовой, 12 предметов Matrix (13562) - фото 9
Набор инструментов бытовой, 12 предметов Matrix (13562) - фото 10
Набор инструментов бытовой, 12 предметов Matrix (13562) - фото 11
Набор инструментов бытовой, 12 предметов Matrix (13562) - фото 12
Набор инструментов бытовой, 12 предметов Matrix (13562) - фото 13
Набор инструментов бытовой, 12 предметов Matrix (13562) - фото 14
Набор инструментов бытовой, 12 предметов Matrix (13562) - фото 15
Набор инструментов бытовой, 12 предметов Matrix (13562) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
12
Комплектация
Отвертки PH, SL - 2 штОтвертки для точных работ PH, SL - 2 штОтвертка-тестер SL - 1 штРулетка - 1 штНож технический - 1 штМолоток - 1 штКлюч разводной - 1 штПлоскогубцы - 1 штБокорезы - 1 штДлинногубцы прямые - 1 штСумка-органайзер - 1 шт
  • Набор инструментов бытовой, 12 предметов Matrix (13562) - фото 1
  • Набор инструментов бытовой, 12 предметов Matrix (13562) - фото 2
  • Набор инструментов бытовой, 12 предметов Matrix (13562) - фото 3
  • Набор инструментов бытовой, 12 предметов Matrix (13562) - фото 4
  • Набор инструментов бытовой, 12 предметов Matrix (13562) - фото 5
  • Набор инструментов бытовой, 12 предметов Matrix (13562) - фото 6
  • Набор инструментов бытовой, 12 предметов Matrix (13562) - фото 7
  • Набор инструментов бытовой, 12 предметов Matrix (13562) - фото 8
  • Набор инструментов бытовой, 12 предметов Matrix (13562) - фото 9
  • Набор инструментов бытовой, 12 предметов Matrix (13562) - фото 10
  • Набор инструментов бытовой, 12 предметов Matrix (13562) - фото 11
  • Набор инструментов бытовой, 12 предметов Matrix (13562) - фото 12
  • Набор инструментов бытовой, 12 предметов Matrix (13562) - фото 13
  • Набор инструментов бытовой, 12 предметов Matrix (13562) - фото 14
  • Набор инструментов бытовой, 12 предметов Matrix (13562) - фото 15
  • Набор инструментов бытовой, 12 предметов Matrix (13562) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 960 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649061
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор инструментов бытовой, 12 предметов Matrix (13562)
1 960 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
12
Комплектация
Отвертки PH, SL - 2 штОтвертки для точных работ PH, SL - 2 штОтвертка-тестер SL - 1 штРулетка - 1 штНож технический - 1 штМолоток - 1 штКлюч разводной - 1 штПлоскогубцы - 1 штБокорезы - 1 штДлинногубцы прямые - 1 штСумка-органайзер - 1 шт
Упаковка
сумка
Количество гаечных ключей, шт
12
Макс. размер зева разводного ключа, мм
24
Шлицы отверток
SL2.5
Количество бит, шт
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х19х5
Вес, кг.
1.73

Описание товара Набор инструментов бытовой, 12 предметов Matrix (13562)

Слесарно-монтажный набор 12шт MATRIX 13562 включает в себя разнообразные инструменты для выполнения широкого спектра монтажно-демонтажных работ. Приспособления отличаются высоким запасом прочности, подходят для домашнего и профессионального использования в ремонтных мастерских.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор инструментов бытовой, 12 предметов Matrix (13562)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
12
Комплектация
Отвертки PH, SL - 2 штОтвертки для точных работ PH, SL - 2 штОтвертка-тестер SL - 1 штРулетка - 1 штНож технический - 1 штМолоток - 1 штКлюч разводной - 1 штПлоскогубцы - 1 штБокорезы - 1 штДлинногубцы прямые - 1 штСумка-органайзер - 1 шт
Упаковка
сумка
Количество гаечных ключей, шт
12
Макс. размер зева разводного ключа, мм
24
Шлицы отверток
SL2.5
Количество бит, шт
12
Страна производитель
Китай
Описание
Слесарно-монтажный набор 12шт MATRIX 13562 включает в себя разнообразные инструменты для выполнения широкого спектра монтажно-демонтажных работ. Приспособления отличаются высоким запасом прочности, подходят для домашнего и профессионального использования в ремонтных мастерских.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструментов бытовой, 12 предметов Matrix (13562) - по цене 1960 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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