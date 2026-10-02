Набор инструментов Kraftool 25556-H43 (43 предмета)
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Комплектация
удлинитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%1 940 руб. 2 250 руб.
В наличии
Код товара: 348086
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Загружаем...
1 940 руб. -14%
2 250 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Комплектация
удлинитель
Упаковка
кейс
Имбусовые ключи в комплекте
?
Шлицы бит
крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX), Torx (T/TX)
Торцовые головки
12 мм
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х14х5
Вес, г.
710
Описание товара Набор инструментов Kraftool 25556-H43 (43 предмета)
Набор KRAFTOOL 25556-H43 предназначен для сверления, закручивания и выкручивания винтов, болтов и других видов крепежного элемента. В состав набора входят 43 предмета: 7 торцевых головок, 19 бит по 25 мм., 8 бит по 50 мм., 3 биты по 100 мм., 3 сверла, адаптер для головок, магнитный удлинитель для бит и реверсивная отвертка.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Комплектация
удлинитель
Упаковка
кейс
Имбусовые ключи в комплекте
?
Шлицы бит
крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX), Torx (T/TX)
Торцовые головки
12 мм
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Набор KRAFTOOL 25556-H43 предназначен для сверления, закручивания и выкручивания винтов, болтов и других видов крепежного элемента. В состав набора входят 43 предмета: 7 торцевых головок, 19 бит по 25 мм., 8 бит по 50 мм., 3 биты по 100 мм., 3 сверла, адаптер для головок, магнитный удлинитель для бит и реверсивная отвертка.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Набор инструментов Kraftool 25556-H43 (43 предмета) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1940 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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