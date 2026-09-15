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Набор ключей комбинированных 6-22 мм, 12 шт., CrV, холодный штамп Gross (15149) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор ключей комбинированных 6-22 мм, 12 шт., CrV, холодный штамп Gross (15149)

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Набор ключей комбинированных 6-22 мм, 12 шт., CrV, холодный штамп Gross (15149) - фото 1
Набор ключей комбинированных 6-22 мм, 12 шт., CrV, холодный штамп Gross (15149) - фото 2
Набор ключей комбинированных 6-22 мм, 12 шт., CrV, холодный штамп Gross (15149) - фото 3
Набор ключей комбинированных 6-22 мм, 12 шт., CrV, холодный штамп Gross (15149) - фото 4
Набор ключей комбинированных 6-22 мм, 12 шт., CrV, холодный штамп Gross (15149) - фото 5
Набор ключей комбинированных 6-22 мм, 12 шт., CrV, холодный штамп Gross (15149) - фото 6
Набор ключей комбинированных 6-22 мм, 12 шт., CrV, холодный штамп Gross (15149) - фото 7
Набор ключей комбинированных 6-22 мм, 12 шт., CrV, холодный штамп Gross (15149) - фото 8
Набор ключей комбинированных 6-22 мм, 12 шт., CrV, холодный штамп Gross (15149) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
12
Комплектация
Набор ключей комбинированных - 12 шт, типоразмеры - 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22
  • Набор ключей комбинированных 6-22 мм, 12 шт., CrV, холодный штамп Gross (15149) - фото 1
  • Набор ключей комбинированных 6-22 мм, 12 шт., CrV, холодный штамп Gross (15149) - фото 2
  • Набор ключей комбинированных 6-22 мм, 12 шт., CrV, холодный штамп Gross (15149) - фото 3
  • Набор ключей комбинированных 6-22 мм, 12 шт., CrV, холодный штамп Gross (15149) - фото 4
  • Набор ключей комбинированных 6-22 мм, 12 шт., CrV, холодный штамп Gross (15149) - фото 5
  • Набор ключей комбинированных 6-22 мм, 12 шт., CrV, холодный штамп Gross (15149) - фото 6
  • Набор ключей комбинированных 6-22 мм, 12 шт., CrV, холодный штамп Gross (15149) - фото 7
  • Набор ключей комбинированных 6-22 мм, 12 шт., CrV, холодный штамп Gross (15149) - фото 8
  • Набор ключей комбинированных 6-22 мм, 12 шт., CrV, холодный штамп Gross (15149) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 830 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649137
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор ключей комбинированных 6-22 мм, 12 шт., CrV, холодный штамп Gross (15149)
1 830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
12
Комплектация
Набор ключей комбинированных - 12 шт, типоразмеры - 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22
Упаковка
сумка
Количество бит, шт
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х10х5
Вес, кг.
1.23

Описание товара Набор ключей комбинированных 6-22 мм, 12 шт., CrV, холодный штамп Gross (15149)

Набор комбинированных ключей 6-22 мм GROSS 12 шт. 15149 изготовлен из CrV стали твердостью 45-48 HRC методом холодной штамповки. Поставляется в чехле для хранения и транспортировки. Каждый ключ находится в отдельном кармане. Имеет кольцевой зев (12 граней) с одной стороны и открытый зев с другой стороны. Хромоникелевое покрытие защищает ключ от коррозии. Для удобства использования угол наклона кольцевого зева составляет 15 градусов.



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Отзывы о товаре Набор ключей комбинированных 6-22 мм, 12 шт., CrV, холодный штамп Gross (15149)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
12
Комплектация
Набор ключей комбинированных - 12 шт, типоразмеры - 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22
Упаковка
сумка
Количество бит, шт
12
Страна производитель
Китай
Описание
Набор комбинированных ключей 6-22 мм GROSS 12 шт. 15149 изготовлен из CrV стали твердостью 45-48 HRC методом холодной штамповки. Поставляется в чехле для хранения и транспортировки. Каждый ключ находится в отдельном кармане. Имеет кольцевой зев (12 граней) с одной стороны и открытый зев с другой стороны. Хромоникелевое покрытие защищает ключ от коррозии. Для удобства использования угол наклона кольцевого зева составляет 15 градусов.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор ключей комбинированных 6-22 мм, 12 шт., CrV, холодный штамп Gross (15149) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1830 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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