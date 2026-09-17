Набор рожковых гаечных ключей СИБИН 27013-H12, 6 - 32 мм, 12 предметов
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Характеристики
Описание товара Набор рожковых гаечных ключей СИБИН 27013-H12, 6 - 32 мм, 12 предметов
Набор фосфатированных рожковых ключей Сибртех 15234, изготовленный из стали CrV в соответствии с ГОСТом 2839, состоит из 12 инструментов и используется для монтажа и демонтажа шестигранного резьбового крепежа диаметром 6-32 мм. Ключи являются двусторонними — на каждом конце есть губки с различным размером зева. Набор будет полезен в сервисном центре, авторемонтной мастерской, пригодится также дома и на даче.
Преимущества
- Прочность и устойчивость к механическим нагрузкам — ключи изготовлены из стали CrV методом горячей ковки, прошли отжиг, закалку и последующий отпуск.
- Удобная работа в труднодоступных местах — губки расположены под углом к оси тела инструмента.
- Повышенная износостойкость — твердость рабочих частей составляет 42-47 HRC, что соответствует требованиям ГОСТа.
- Надежная защита от коррозии — поверхность инструментов фосфатирована.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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Набор фосфатированных рожковых ключей Сибртех 15234, изготовленный из стали CrV в соответствии с ГОСТом 2839, состоит из 12 инструментов и используется для монтажа и демонтажа шестигранного резьбового крепежа диаметром 6-32 мм. Ключи являются двусторонними — на каждом конце есть губки с различным размером зева. Набор будет полезен в сервисном центре, авторемонтной мастерской, пригодится также дома и на даче.
Преимущества
- Прочность и устойчивость к механическим нагрузкам — ключи изготовлены из стали CrV методом горячей ковки, прошли отжиг, закалку и последующий отпуск.
- Удобная работа в труднодоступных местах — губки расположены под углом к оси тела инструмента.
- Повышенная износостойкость — твердость рабочих частей составляет 42-47 HRC, что соответствует требованиям ГОСТа.
- Надежная защита от коррозии — поверхность инструментов фосфатирована.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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