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Набор отвёрток, 6 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross (12164) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор отвёрток, 6 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross (12164)

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Набор отвёрток, 6 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross - фото 1
Набор отвёрток, 6 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross - фото 2
Набор отвёрток, 6 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross - фото 3
Набор отвёрток, 6 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross - фото 4
Набор отвёрток, 6 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross - фото 5
Набор отвёрток, 6 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross - фото 6
Набор отвёрток, 6 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross - фото 7
Набор отвёрток, 6 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross - фото 8
Набор отвёрток, 6 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross - фото 9
Набор отвёрток, 6 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross - фото 10
Набор отвёрток, 6 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross - фото 11
Набор отвёрток, 6 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross - фото 12
Набор отвёрток, 6 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross - фото 13
Набор отвёрток, 6 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross - фото 14
Набор отвёрток, 6 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross - фото 15
Набор отвёрток, 6 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross - фото 16
Набор отвёрток, 6 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross - фото 17
Набор отвёрток, 6 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
  • Набор отвёрток, 6 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross - фото 1
  • Набор отвёрток, 6 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross - фото 2
  • Набор отвёрток, 6 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross - фото 3
  • Набор отвёрток, 6 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross - фото 4
  • Набор отвёрток, 6 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross - фото 5
  • Набор отвёрток, 6 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross - фото 6
  • Набор отвёрток, 6 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross - фото 7
  • Набор отвёрток, 6 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross - фото 8
  • Набор отвёрток, 6 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross - фото 9
  • Набор отвёрток, 6 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross - фото 10
  • Набор отвёрток, 6 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross - фото 11
  • Набор отвёрток, 6 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross - фото 12
  • Набор отвёрток, 6 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross - фото 13
  • Набор отвёрток, 6 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross - фото 14
  • Набор отвёрток, 6 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross - фото 15
  • Набор отвёрток, 6 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross - фото 16
  • Набор отвёрток, 6 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross - фото 17
  • Набор отвёрток, 6 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 660 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649239
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор отвёрток, 6 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross (12164)
1 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Набор инструментов
Упаковка
картонная коробка
Шлицы отверток
SL2.5
Количество бит, шт
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х14х5
Вес, г.
620

Описание товара Набор отвёрток, 6 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross (12164)

Набор отвёрток 6 шт S2 GROSS 12164 используют для ремонтных работ. В набор входит шесть стальных отверток разных размеров. Они имеют эргономичную рукоятку и стержень с намагниченным наконечником, который обеспечивает плотное соприкосновение с головкой крепежа.



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Отзывы о товаре Набор отвёрток, 6 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross (12164)




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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Набор инструментов
Упаковка
картонная коробка
Шлицы отверток
SL2.5
Количество бит, шт
6
Страна производитель
Китай
Описание
Набор отвёрток 6 шт S2 GROSS 12164 используют для ремонтных работ. В набор входит шесть стальных отверток разных размеров. Они имеют эргономичную рукоятку и стержень с намагниченным наконечником, который обеспечивает плотное соприкосновение с головкой крепежа.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор отвёрток, 6 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross (12164) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1660 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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