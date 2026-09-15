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Набор ключей комбинированных трещоточных шарнирных 8-17 мм, 6 шт., CrV Matrix (14897) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор ключей комбинированных трещоточных шарнирных 8-17 мм, 6 шт., CrV Matrix (14897)

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Набор ключей комбинированных трещоточных шарнирных 8-17 мм, 6 шт., CrV Matrix - фото 1
Набор ключей комбинированных трещоточных шарнирных 8-17 мм, 6 шт., CrV Matrix - фото 2
Набор ключей комбинированных трещоточных шарнирных 8-17 мм, 6 шт., CrV Matrix - фото 3
Набор ключей комбинированных трещоточных шарнирных 8-17 мм, 6 шт., CrV Matrix - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
  • Набор ключей комбинированных трещоточных шарнирных 8-17 мм, 6 шт., CrV Matrix - фото 1
  • Набор ключей комбинированных трещоточных шарнирных 8-17 мм, 6 шт., CrV Matrix - фото 2
  • Набор ключей комбинированных трещоточных шарнирных 8-17 мм, 6 шт., CrV Matrix - фото 3
  • Набор ключей комбинированных трещоточных шарнирных 8-17 мм, 6 шт., CrV Matrix - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 570 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649154
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Набор ключей комбинированных трещоточных шарнирных 8-17 мм, 6 шт., CrV Matrix (14897)
1 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Тип гаечных ключей
шарнирный, комбинированный, трещеточный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х28х9
Вес, кг.
1

Описание товара Набор ключей комбинированных трещоточных шарнирных 8-17 мм, 6 шт., CrV Matrix (14897)

Набор из 6 комбинированных трещоточных шарнирных ключей Matrix 14897 пригодится мастерам и автолюбителям для фиксации и раскручивания крепежных элементов. Трещоточный механизм повышает скорость работы и легко справляется даже с закисшим крепежом.



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Теги товара: универсальные

Отзывы о товаре Набор ключей комбинированных трещоточных шарнирных 8-17 мм, 6 шт., CrV Matrix (14897)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Тип гаечных ключей
шарнирный, комбинированный, трещеточный
Страна производитель
Китай
Описание
Набор из 6 комбинированных трещоточных шарнирных ключей Matrix 14897 пригодится мастерам и автолюбителям для фиксации и раскручивания крепежных элементов. Трещоточный механизм повышает скорость работы и легко справляется даже с закисшим крепежом.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор ключей комбинированных трещоточных шарнирных 8-17 мм, 6 шт., CrV Matrix (14897) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1570 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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