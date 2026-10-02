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Набор бит и торцевых головок Stayer Master 25310-H65 (65 предметов) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор бит и торцевых головок Stayer Master 25310-H65 (65 предметов)

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Набор бит и торцевых головок Stayer Master 25310-H65 (65 предметов) - фото 1
Набор бит и торцевых головок Stayer Master 25310-H65 (65 предметов) - фото 2
Набор бит и торцевых головок Stayer Master 25310-H65 (65 предметов) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
  • Набор бит и торцевых головок Stayer Master 25310-H65 (65 предметов) - фото 1
  • Набор бит и торцевых головок Stayer Master 25310-H65 (65 предметов) - фото 2
  • Набор бит и торцевых головок Stayer Master 25310-H65 (65 предметов) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 560 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 347978
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Набор бит и торцевых головок Stayer Master 25310-H65 (65 предметов)
1 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Набор инструментов
Упаковка
кейс
Шлицы бит
крестообразный (PH), прямой (SL), шестигранный (H/HEX), Torx (T/TX)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х5
Вес, г.
776

Описание товара Набор бит и торцевых головок Stayer Master 25310-H65 (65 предметов)

Набор насадок с реверсивной отверткой 65 предметов STAYER MASTER 25310-H65 - комплект для осуществления работ с крепежными элементами. Обеспечивает комфорт при закручивании и точность. Насадки прошли закалку по особой технологии, что гарантирует долговечность использования. Широкая комплектация обеспечивает универсальность в применении. Набор поставляется в пластиковом боксе.



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Отзывы о товаре Набор бит и торцевых головок Stayer Master 25310-H65 (65 предметов)




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Набор инструментов
Упаковка
кейс
Шлицы бит
крестообразный (PH), прямой (SL), шестигранный (H/HEX), Torx (T/TX)
Страна производитель
Китай
Описание
Набор насадок с реверсивной отверткой 65 предметов STAYER MASTER 25310-H65 - комплект для осуществления работ с крепежными элементами. Обеспечивает комфорт при закручивании и точность. Насадки прошли закалку по особой технологии, что гарантирует долговечность использования. Широкая комплектация обеспечивает универсальность в применении. Набор поставляется в пластиковом боксе.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор бит и торцевых головок Stayer Master 25310-H65 (65 предметов) - этот товар вы можете купить по цене 1560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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