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Набор инструмента универсальный ЗУБР А-22, 22 предметов, Профессионал (27632-H22) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор инструмента универсальный ЗУБР А-22, 22 предметов, Профессионал (27632-H22)

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Набор инструмента универсальный ЗУБР А-22, 22 предметов, Профессионал (27632-H22) - фото 1
Набор инструмента универсальный ЗУБР А-22, 22 предметов, Профессионал (27632-H22) - фото 2
Набор инструмента универсальный ЗУБР А-22, 22 предметов, Профессионал (27632-H22) - фото 3
Набор инструмента универсальный ЗУБР А-22, 22 предметов, Профессионал (27632-H22) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
22
Инструменты в комплекте
торцевая головка, трещеточный ключ
Кмоплектация
Головки торцовые 1/2? - (10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,24,27,30,32 мм) - 15 шт. Головки торцовые свечные срезиновой вставкой 1/2? - ( 16,21 мм) - 2 шт. Головки для торцовых головок с быстрым сбросом 72 зубца 1/2? - 1 шт. Шарнир карданный 1/2? - 1 шт. Удлинители для торцовых головок 1/2? - (125,250 мм) - 2 шт. Адаптер трехпозиционный 3/8? M х 1/2? F -1 шт.
  • Набор инструмента универсальный ЗУБР А-22, 22 предметов, Профессионал (27632-H22) - фото 1
  • Набор инструмента универсальный ЗУБР А-22, 22 предметов, Профессионал (27632-H22) - фото 2
  • Набор инструмента универсальный ЗУБР А-22, 22 предметов, Профессионал (27632-H22) - фото 3
  • Набор инструмента универсальный ЗУБР А-22, 22 предметов, Профессионал (27632-H22) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 010 руб. 
Начислим 81 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712495
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор инструмента универсальный ЗУБР А-22, 22 предметов, Профессионал (27632-H22)
5 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
22
Инструменты в комплекте
торцевая головка, трещеточный ключ
Кмоплектация
Головки торцовые 1/2? - (10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,24,27,30,32 мм) - 15 шт. Головки торцовые свечные срезиновой вставкой 1/2? - ( 16,21 мм) - 2 шт. Головки для торцовых головок с быстрым сбросом 72 зубца 1/2? - 1 шт. Шарнир карданный 1/2? - 1 шт. Удлинители для торцовых головок 1/2? - (125,250 мм) - 2 шт. Адаптер трехпозиционный 3/8? M х 1/2? F -1 шт.
Упаковка
кейс
Количество бит, шт
22
Посадка бит
1/2 дюйма
Количество торцевых головок, шт
18
Посадка головок
1 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х33х30
Вес, кг.
3.7

Описание товара Набор инструмента универсальный ЗУБР А-22, 22 предметов, Профессионал (27632-H22)

Набор инструмента универсальный ЗУБР А-22, 22 предметов, Профессионал (27632-H22)



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные

Отзывы о товаре Набор инструмента универсальный ЗУБР А-22, 22 предметов, Профессионал (27632-H22)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
22
Инструменты в комплекте
торцевая головка, трещеточный ключ
Кмоплектация
Головки торцовые 1/2? - (10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,24,27,30,32 мм) - 15 шт. Головки торцовые свечные срезиновой вставкой 1/2? - ( 16,21 мм) - 2 шт. Головки для торцовых головок с быстрым сбросом 72 зубца 1/2? - 1 шт. Шарнир карданный 1/2? - 1 шт. Удлинители для торцовых головок 1/2? - (125,250 мм) - 2 шт. Адаптер трехпозиционный 3/8? M х 1/2? F -1 шт.
Упаковка
кейс
Количество бит, шт
22
Посадка бит
1/2 дюйма
Количество торцевых головок, шт
18
Посадка головок
1 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Набор инструмента универсальный ЗУБР А-22, 22 предметов, Профессионал (27632-H22)


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструмента универсальный ЗУБР А-22, 22 предметов, Профессионал (27632-H22) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5010 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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