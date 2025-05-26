Набор инструментов Deko DKMT94 065-0219
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Набор инструментов Deko DKMT94 065-0219
Набор инструментов для авто DEKO DKMT94 065-0219 включает в состав оборудование, выполненное из высокопрочной стали, которая прошла дополнительную закалку и специальную обработку. Это защищает инструмент от коррозии, а также делает его более устойчив к любым физическим деформациям. Наличие свечных головок, а также удлиненных головок позволяет эффективно работать с крепежом различной сложности. Помогает быстрее провести обслуживание автомобиля. Преимущество кейса для транспортировки инструмента заключается в его прочности и наличии индивидуальной позиции для хранения каждого элемента набора в отдельности. Это существенно повышает удобство использования и упрощает поиск и подбор подходящего инструмента или оснастки.
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Теги товара: универсальные
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Достоинства:
Комментарий:
Как будто бы качество достаточное для домашнего использования
Достоинства:
Комментарий:
набор цена качество, брал для автоваза . Для автоваза прямо с головой, для доп инструмента посоветовал бы срывной ключ и набор рожково-накидных ключей.
Достоинства:
Комментарий:
хороший набор с достаточной комплектацией головок и бит для быта и ремонта личного авто ,уже не первый этого бренда,данный набор приобретен на подарок.
Достоинства:
Комментарий:
набор пришел быстро, в хорошем состоянии. все было в комплекте.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный набор, есть все нужное
Достоинства:
Комментарий:
Брал в подарок другу, все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
хороший товар папе понравилось
Достоинства:
Комментарий:
Инструмент хороший, материал прочный.
Достоинства:
Комментарий:
всё супер! покупала сыну на день рождения, он в восторге
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо, кроме кейса, был сломан.
Достоинства:
Комментарий:
из коробки дурно пахнет. На работу не влияет. Хороший комплект для дома и авто.
Достоинства:
Комментарий:
Очень качественный, хороший набор Брала мужу на подарок, оценил, сказал, что все что нужно тут есть, и очень качественное. Он в восторге. Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Хороший набор, все надежно. Для авто то что нужно.
Достоинства:
Комментарий:
Брала на подарок спасибо большое продовцам рекомендую, маленький косяк кейс чичуть был треснут в целом все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
набор не плохой но некоторые детали на месте не крепятся и болтаются по всему ящику
Достоинства:
Комментарий:
в целом набор хороший, качество покажет время
Достоинства:
Комментарий:
Вместо карданного шарнира 1/2" положили второй переходник для бит. Это немного расстроило, так как вещь нужная. Инструмент в деле ещё не проверял, но с виду все нормально, крепко. Кейс пришёл в целости.
Достоинства:
Комментарий:
Комплект пришёл полностью. Пока, ещё не пользовался.
Достоинства:
Комментарий:
все все в комплекте. по работе пока не проверял. но да такие деньги такой набор норм. stels к примеру стоит в 2 раза дороже
Достоинства:
Комментарий:
долго выбирал набор, выбор пал на этот, т.к. уже сталкивался с инструментом этой фирмы. отличный набор, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
отличный набор. есть все, что нужно
Достоинства:
Комментарий:
Вполне добротный за эту сумму инструмент.
Достоинства:
Комментарий:
Кейс был немного лопнут в месте петель и небыло до конца просверлено отверстия для штыка в петле.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший набор Заказал такой другой комплектности Первый себя хорошо показал за 3 года Проблем не было трещетки работают единственный момент следить за винтиками нужно чтоб трещетка не разобралась их подкручивать раз в пару месяцев
Отзывы о товаре Набор инструментов Deko DKMT94 065-0219
Достоинства:
Комментарий:
Как будто бы качество достаточное для домашнего использования
Достоинства:
Комментарий:
набор цена качество, брал для автоваза . Для автоваза прямо с головой, для доп инструмента посоветовал бы срывной ключ и набор рожково-накидных ключей.
Достоинства:
Комментарий:
хороший набор с достаточной комплектацией головок и бит для быта и ремонта личного авто ,уже не первый этого бренда,данный набор приобретен на подарок.
Достоинства:
Комментарий:
набор пришел быстро, в хорошем состоянии. все было в комплекте.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный набор, есть все нужное
Достоинства:
Комментарий:
Брал в подарок другу, все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
хороший товар папе понравилось
Достоинства:
Комментарий:
Инструмент хороший, материал прочный.
Достоинства:
Комментарий:
всё супер! покупала сыну на день рождения, он в восторге
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо, кроме кейса, был сломан.
Достоинства:
Комментарий:
из коробки дурно пахнет. На работу не влияет. Хороший комплект для дома и авто.
Достоинства:
Комментарий:
Очень качественный, хороший набор Брала мужу на подарок, оценил, сказал, что все что нужно тут есть, и очень качественное. Он в восторге. Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Хороший набор, все надежно. Для авто то что нужно.
Достоинства:
Комментарий:
Брала на подарок спасибо большое продовцам рекомендую, маленький косяк кейс чичуть был треснут в целом все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
набор не плохой но некоторые детали на месте не крепятся и болтаются по всему ящику
Достоинства:
Комментарий:
в целом набор хороший, качество покажет время
Достоинства:
Комментарий:
Вместо карданного шарнира 1/2" положили второй переходник для бит. Это немного расстроило, так как вещь нужная. Инструмент в деле ещё не проверял, но с виду все нормально, крепко. Кейс пришёл в целости.
Достоинства:
Комментарий:
Комплект пришёл полностью. Пока, ещё не пользовался.
Достоинства:
Комментарий:
все все в комплекте. по работе пока не проверял. но да такие деньги такой набор норм. stels к примеру стоит в 2 раза дороже
Достоинства:
Комментарий:
долго выбирал набор, выбор пал на этот, т.к. уже сталкивался с инструментом этой фирмы. отличный набор, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
отличный набор. есть все, что нужно
Достоинства:
Комментарий:
Вполне добротный за эту сумму инструмент.
Достоинства:
Комментарий:
Кейс был немного лопнут в месте петель и небыло до конца просверлено отверстия для штыка в петле.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший набор Заказал такой другой комплектности Первый себя хорошо показал за 3 года Проблем не было трещетки работают единственный момент следить за винтиками нужно чтоб трещетка не разобралась их подкручивать раз в пару месяцев