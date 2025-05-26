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Набор инструментов Deko DKMT94 065-0219 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор инструментов Deko DKMT94 065-0219

24 Отзывы
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Набор инструментов Deko DKMT94 065-0219 - фото 1
Набор инструментов Deko DKMT94 065-0219 - фото 2
Набор инструментов Deko DKMT94 065-0219 - фото 3
Набор инструментов Deko DKMT94 065-0219 - фото 4
Набор инструментов Deko DKMT94 065-0219 - фото 5
Набор инструментов Deko DKMT94 065-0219 - фото 6
Набор инструментов Deko DKMT94 065-0219 - фото 7
Набор инструментов Deko DKMT94 065-0219 - фото 8
Набор инструментов Deko DKMT94 065-0219 - фото 9
Набор инструментов Deko DKMT94 065-0219 - фото 10
Набор инструментов Deko DKMT94 065-0219 - фото 11
Набор инструментов Deko DKMT94 065-0219 - фото 12
Набор инструментов Deko DKMT94 065-0219 - фото 13
Набор инструментов Deko DKMT94 065-0219 - фото 14
Набор инструментов Deko DKMT94 065-0219 - фото 15
Набор инструментов Deko DKMT94 065-0219 - фото 16
Набор инструментов Deko DKMT94 065-0219 - фото 17
Набор инструментов Deko DKMT94 065-0219 - фото 18
Набор инструментов Deko DKMT94 065-0219 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Кмоплектация
держатель для бит, переходник для головок, удлинитель для бит, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
  • Набор инструментов Deko DKMT94 065-0219 - фото 1
  • Набор инструментов Deko DKMT94 065-0219 - фото 2
  • Набор инструментов Deko DKMT94 065-0219 - фото 3
  • Набор инструментов Deko DKMT94 065-0219 - фото 4
  • Набор инструментов Deko DKMT94 065-0219 - фото 5
  • Набор инструментов Deko DKMT94 065-0219 - фото 6
  • Набор инструментов Deko DKMT94 065-0219 - фото 7
  • Набор инструментов Deko DKMT94 065-0219 - фото 8
  • Набор инструментов Deko DKMT94 065-0219 - фото 9
  • Набор инструментов Deko DKMT94 065-0219 - фото 10
  • Набор инструментов Deko DKMT94 065-0219 - фото 11
  • Набор инструментов Deko DKMT94 065-0219 - фото 12
  • Набор инструментов Deko DKMT94 065-0219 - фото 13
  • Набор инструментов Deko DKMT94 065-0219 - фото 14
  • Набор инструментов Deko DKMT94 065-0219 - фото 15
  • Набор инструментов Deko DKMT94 065-0219 - фото 16
  • Набор инструментов Deko DKMT94 065-0219 - фото 17
  • Набор инструментов Deko DKMT94 065-0219 - фото 18
  • Набор инструментов Deko DKMT94 065-0219 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
4 640 руб.  8 793 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 341613
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Характеристики

Бренд
DEKO
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Кмоплектация
держатель для бит, переходник для головок, удлинитель для бит, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
шестигранный (имбусовый)
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Количество бит, шт
94
Шлицы бит
Torx (T/TX), крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX)
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х26х7
Вес, кг.
6

Описание товара Набор инструментов Deko DKMT94 065-0219

Набор инструментов для авто DEKO DKMT94 065-0219 включает в состав оборудование, выполненное из высокопрочной стали, которая прошла дополнительную закалку и специальную обработку. Это защищает инструмент от коррозии, а также делает его более устойчив к любым физическим деформациям. Наличие свечных головок, а также удлиненных головок позволяет эффективно работать с крепежом различной сложности. Помогает быстрее провести обслуживание автомобиля. Преимущество кейса для транспортировки инструмента заключается в его прочности и наличии индивидуальной позиции для хранения каждого элемента набора в отдельности. Это существенно повышает удобство использования и упрощает поиск и подбор подходящего инструмента или оснастки.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные

Отзывы о товаре Набор инструментов Deko DKMT94 065-0219

Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Дамир Г.

Достоинства:


Комментарий:
Как будто бы качество достаточное для домашнего использования
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
набор цена качество, брал для автоваза . Для автоваза прямо с головой, для доп инструмента посоветовал бы срывной ключ и набор рожково-накидных ключей.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Валерий В.

Достоинства:


Комментарий:
хороший набор с достаточной комплектацией головок и бит для быта и ремонта личного авто ,уже не первый этого бренда,данный набор приобретен на подарок.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
набор пришел быстро, в хорошем состоянии. все было в комплекте.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Николай Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный набор, есть все нужное
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Эльвир А.

Достоинства:


Комментарий:
Брал в подарок другу, все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Карина М.

Достоинства:


Комментарий:
хороший товар папе понравилось
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Максим К.

Достоинства:


Комментарий:
Инструмент хороший, материал прочный.
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Ольга Н.

Достоинства:


Комментарий:
всё супер! покупала сыну на день рождения, он в восторге
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Чащина Н.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо, кроме кейса, был сломан.
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Иван А.

Достоинства:


Комментарий:
из коробки дурно пахнет. На работу не влияет. Хороший комплект для дома и авто.
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Амина

Достоинства:


Комментарий:
Очень качественный, хороший набор Брала мужу на подарок, оценил, сказал, что все что нужно тут есть, и очень качественное. Он в восторге. Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Alexandr Z.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший набор, все надежно. Для авто то что нужно.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Виктория М.

Достоинства:


Комментарий:
Брала на подарок спасибо большое продовцам рекомендую, маленький косяк кейс чичуть был треснут в целом все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Кристина Б.

Достоинства:


Комментарий:
набор не плохой но некоторые детали на месте не крепятся и болтаются по всему ящику
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
в целом набор хороший, качество покажет время
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Станислав Б.

Достоинства:


Комментарий:
Вместо карданного шарнира 1/2" положили второй переходник для бит. Это немного расстроило, так как вещь нужная. Инструмент в деле ещё не проверял, но с виду все нормально, крепко. Кейс пришёл в целости.
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Эдуард З.

Достоинства:


Комментарий:
Комплект пришёл полностью. Пока, ещё не пользовался.
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Дмитрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
все все в комплекте. по работе пока не проверял. но да такие деньги такой набор норм. stels к примеру стоит в 2 раза дороже
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2025
Роман С.

Достоинства:


Комментарий:
долго выбирал набор, выбор пал на этот, т.к. уже сталкивался с инструментом этой фирмы. отличный набор, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Ирина С.

Достоинства:


Комментарий:
отличный набор. есть все, что нужно
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2025
Герман О.

Достоинства:


Комментарий:
Вполне добротный за эту сумму инструмент.
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Кейс был немного лопнут в месте петель и небыло до конца просверлено отверстия для штыка в петле.
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2024
Максим Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший набор Заказал такой другой комплектности Первый себя хорошо показал за 3 года Проблем не было трещетки работают единственный момент следить за винтиками нужно чтоб трещетка не разобралась их подкручивать раз в пару месяцев



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Характеристики
Бренд
DEKO
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Кмоплектация
держатель для бит, переходник для головок, удлинитель для бит, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
шестигранный (имбусовый)
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Количество бит, шт
94
Шлицы бит
Torx (T/TX), крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX)
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Описание
Набор инструментов для авто DEKO DKMT94 065-0219 включает в состав оборудование, выполненное из высокопрочной стали, которая прошла дополнительную закалку и специальную обработку. Это защищает инструмент от коррозии, а также делает его более устойчив к любым физическим деформациям. Наличие свечных головок, а также удлиненных головок позволяет эффективно работать с крепежом различной сложности. Помогает быстрее провести обслуживание автомобиля. Преимущество кейса для транспортировки инструмента заключается в его прочности и наличии индивидуальной позиции для хранения каждого элемента набора в отдельности. Это существенно повышает удобство использования и упрощает поиск и подбор подходящего инструмента или оснастки.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Дамир Г.

Достоинства:


Комментарий:
Как будто бы качество достаточное для домашнего использования
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
набор цена качество, брал для автоваза . Для автоваза прямо с головой, для доп инструмента посоветовал бы срывной ключ и набор рожково-накидных ключей.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Валерий В.

Достоинства:


Комментарий:
хороший набор с достаточной комплектацией головок и бит для быта и ремонта личного авто ,уже не первый этого бренда,данный набор приобретен на подарок.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
набор пришел быстро, в хорошем состоянии. все было в комплекте.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Николай Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный набор, есть все нужное
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Эльвир А.

Достоинства:


Комментарий:
Брал в подарок другу, все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Карина М.

Достоинства:


Комментарий:
хороший товар папе понравилось
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Максим К.

Достоинства:


Комментарий:
Инструмент хороший, материал прочный.
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Ольга Н.

Достоинства:


Комментарий:
всё супер! покупала сыну на день рождения, он в восторге
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Чащина Н.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо, кроме кейса, был сломан.
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Иван А.

Достоинства:


Комментарий:
из коробки дурно пахнет. На работу не влияет. Хороший комплект для дома и авто.
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Амина

Достоинства:


Комментарий:
Очень качественный, хороший набор Брала мужу на подарок, оценил, сказал, что все что нужно тут есть, и очень качественное. Он в восторге. Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Alexandr Z.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший набор, все надежно. Для авто то что нужно.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Виктория М.

Достоинства:


Комментарий:
Брала на подарок спасибо большое продовцам рекомендую, маленький косяк кейс чичуть был треснут в целом все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Кристина Б.

Достоинства:


Комментарий:
набор не плохой но некоторые детали на месте не крепятся и болтаются по всему ящику
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
в целом набор хороший, качество покажет время
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Станислав Б.

Достоинства:


Комментарий:
Вместо карданного шарнира 1/2" положили второй переходник для бит. Это немного расстроило, так как вещь нужная. Инструмент в деле ещё не проверял, но с виду все нормально, крепко. Кейс пришёл в целости.
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Эдуард З.

Достоинства:


Комментарий:
Комплект пришёл полностью. Пока, ещё не пользовался.
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Дмитрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
все все в комплекте. по работе пока не проверял. но да такие деньги такой набор норм. stels к примеру стоит в 2 раза дороже
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2025
Роман С.

Достоинства:


Комментарий:
долго выбирал набор, выбор пал на этот, т.к. уже сталкивался с инструментом этой фирмы. отличный набор, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Ирина С.

Достоинства:


Комментарий:
отличный набор. есть все, что нужно
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2025
Герман О.

Достоинства:


Комментарий:
Вполне добротный за эту сумму инструмент.
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Кейс был немного лопнут в месте петель и небыло до конца просверлено отверстия для штыка в петле.
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2024
Максим Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший набор Заказал такой другой комплектности Первый себя хорошо показал за 3 года Проблем не было трещетки работают единственный момент следить за винтиками нужно чтоб трещетка не разобралась их подкручивать раз в пару месяцев


Набор инструментов Deko DKMT94 065-0219 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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