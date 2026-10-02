Top.Mail.Ru
Набор инструментов Сибин 27765-H94 (94 предмета) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор инструментов Сибин 27765-H94 (94 предмета)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Набор инструментов Сибин 27765-H94 (94 предмета) - фото 1
Набор инструментов Сибин 27765-H94 (94 предмета) - фото 2
Набор инструментов Сибин 27765-H94 (94 предмета) - фото 3
Набор инструментов Сибин 27765-H94 (94 предмета) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
гибкий удлинитель для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
  • Набор инструментов Сибин 27765-H94 (94 предмета) - фото 1
  • Набор инструментов Сибин 27765-H94 (94 предмета) - фото 2
  • Набор инструментов Сибин 27765-H94 (94 предмета) - фото 3
  • Набор инструментов Сибин 27765-H94 (94 предмета) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 010 руб. 
Начислим 81 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 347692
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор инструментов Сибин 27765-H94 (94 предмета)
5 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБИН
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
гибкий удлинитель для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Количество бит, шт
94
Шлицы бит
крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX), Torx (T/TX)
Наконечники головок
6-гранный
Наконечники головок со вставками
крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX), Torx (T/TX)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х27х8
Вес, кг.
5.57

Описание товара Набор инструментов Сибин 27765-H94 (94 предмета)

Набор слесарно-монтажного инструмента СИБИН 94 предмета 27765-H94 представляет собой универсальный комплект, который подходит для выполнения различных операций. Каждый элемент изготовлен из углеродистой стали, что обеспечивает высокую прочность и износостойкость. Благодаря хромированному покрытию рабочих поверхностей инструменты надежно защищены от коррозии. Для более удобного хранения предусмотрен прочный пластиковый кейс.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор инструментов Сибин 27765-H94 (94 предмета)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
СИБИН
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
гибкий удлинитель для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Количество бит, шт
94
Шлицы бит
крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX), Torx (T/TX)
Наконечники головок
6-гранный
Наконечники головок со вставками
крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX), Torx (T/TX)
Страна производитель
Китай
Описание
Набор слесарно-монтажного инструмента СИБИН 94 предмета 27765-H94 представляет собой универсальный комплект, который подходит для выполнения различных операций. Каждый элемент изготовлен из углеродистой стали, что обеспечивает высокую прочность и износостойкость. Благодаря хромированному покрытию рабочих поверхностей инструменты надежно защищены от коррозии. Для более удобного хранения предусмотрен прочный пластиковый кейс.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструментов Сибин 27765-H94 (94 предмета) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5010 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...