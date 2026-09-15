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Набор инструментов, 1/2", 1/4", пластиковый кейс 89 предметов Сибртех (13396) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор инструментов, 1/2", 1/4", пластиковый кейс 89 предметов Сибртех (13396)

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Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 89 предметов Сибртех (13396) - фото 1
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 89 предметов Сибртех (13396) - фото 2
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 89 предметов Сибртех (13396) - фото 3
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 89 предметов Сибртех (13396) - фото 4
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 89 предметов Сибртех (13396) - фото 5
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Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 89 предметов Сибртех (13396) - фото 7
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Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 89 предметов Сибртех (13396) - фото 11
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 89 предметов Сибртех (13396) - фото 12
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 89 предметов Сибртех (13396) - фото 13
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 89 предметов Сибртех (13396) - фото 14
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 89 предметов Сибртех (13396) - фото 15
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 89 предметов Сибртех (13396) - фото 16
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 89 предметов Сибртех (13396) - фото 17
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 89 предметов Сибртех (13396) - фото 18
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 89 предметов Сибртех (13396) - фото 19
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 89 предметов Сибртех (13396) - фото 20
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 89 предметов Сибртех (13396) - фото 21
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 89 предметов Сибртех (13396) - фото 22
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 89 предметов Сибртех (13396) - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
89
Комплектация
бита-адаптер для торцевых головок, держатель для бит, удлинитель для бит, шарнир карданный для головок
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  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 89 предметов Сибртех (13396) - фото 5
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 89 предметов Сибртех (13396) - фото 6
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 89 предметов Сибртех (13396) - фото 7
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 89 предметов Сибртех (13396) - фото 8
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 89 предметов Сибртех (13396) - фото 9
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 89 предметов Сибртех (13396) - фото 10
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 89 предметов Сибртех (13396) - фото 11
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 89 предметов Сибртех (13396) - фото 12
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 89 предметов Сибртех (13396) - фото 13
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 89 предметов Сибртех (13396) - фото 14
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 89 предметов Сибртех (13396) - фото 15
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 89 предметов Сибртех (13396) - фото 16
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 89 предметов Сибртех (13396) - фото 17
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 89 предметов Сибртех (13396) - фото 18
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 89 предметов Сибртех (13396) - фото 19
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 89 предметов Сибртех (13396) - фото 20
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 89 предметов Сибртех (13396) - фото 21
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 89 предметов Сибртех (13396) - фото 22
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 89 предметов Сибртех (13396) - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 570 руб. 
Начислим 74 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649078
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор инструментов, 1/2", 1/4", пластиковый кейс 89 предметов Сибртех (13396)
4 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
89
Комплектация
бита-адаптер для торцевых головок, держатель для бит, удлинитель для бит, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
89
Тип гаечных ключей
комбинированный, накидной, рожковый, свечной, торцевой, универсальный, шестигранный (имбусовый)
Торцовые головки
4 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х35х9
Вес, кг.
6.48

Описание товара Набор инструментов, 1/2", 1/4", пластиковый кейс 89 предметов Сибртех (13396)

Набор инструментов Сибртех 13396 упакован в пластиковый кейс и состоит из 89 предметов с присоединительным размером 1/2" и 1/4", предназначенных для монтажа и демонтажа резьбового крепежа с разными типами шлицев. В комплект поставки входят карданы, удлинители и шарнирные ключи, облегчающие работу в труднодоступных местах. Набор используется для ремонта автомобилей, а также полезен в быту.

Преимущества

  • Износостойкость — элементы набора изготовлены из высокопрочной стали.
  • Надежная защита от коррозии — на инструменты нанесено матовое хромовое покрытие.
  • Комфортная и эффективная работа — ключи-трещотки с 45 зубьями оснащены механизмом быстрого сброса, переключателем реверса с металлическим флажком и двухкомпонентной рукояткой.
  • Прочная фиксация — шариковый замок на трещотках, воротках, шарнирах и удлинителях надежно удерживает головки.
  • Удобное хранение и транспортировка — инструменты и насадки упакованы в ударопрочный пластиковый кейс с металлическими замками.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор инструментов, 1/2", 1/4", пластиковый кейс 89 предметов Сибртех (13396)




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
89
Комплектация
бита-адаптер для торцевых головок, держатель для бит, удлинитель для бит, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
89
Тип гаечных ключей
комбинированный, накидной, рожковый, свечной, торцевой, универсальный, шестигранный (имбусовый)
Торцовые головки
4 мм
Страна производитель
Китай
Описание

Набор инструментов Сибртех 13396 упакован в пластиковый кейс и состоит из 89 предметов с присоединительным размером 1/2" и 1/4", предназначенных для монтажа и демонтажа резьбового крепежа с разными типами шлицев. В комплект поставки входят карданы, удлинители и шарнирные ключи, облегчающие работу в труднодоступных местах. Набор используется для ремонта автомобилей, а также полезен в быту.

Преимущества

  • Износостойкость — элементы набора изготовлены из высокопрочной стали.
  • Надежная защита от коррозии — на инструменты нанесено матовое хромовое покрытие.
  • Комфортная и эффективная работа — ключи-трещотки с 45 зубьями оснащены механизмом быстрого сброса, переключателем реверса с металлическим флажком и двухкомпонентной рукояткой.
  • Прочная фиксация — шариковый замок на трещотках, воротках, шарнирах и удлинителях надежно удерживает головки.
  • Удобное хранение и транспортировка — инструменты и насадки упакованы в ударопрочный пластиковый кейс с металлическими замками.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструментов, 1/2", 1/4", пластиковый кейс 89 предметов Сибртех (13396) - этот товар вы можете купить по цене 4570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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