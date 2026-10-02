Набор бит и торцевых головок Stayer Master Techno 25084-H46 (46 предметов)
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 210 руб.
В наличии
Код товара: 347981
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Загружаем...
1 210 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Упаковка
кейс
Шлицы бит
крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX), Torx (T/TX)
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х4
Вес, г.
548
Описание товара Набор бит и торцевых головок Stayer Master Techno 25084-H46 (46 предметов)
Реверсивная отвертка с битами и торцевыми головками 46шт STAYER MASTER ТECHNO 25084-H46 служит для монтажа и демонтажа резьбовых соединений, где используются шестигранные болты и гайки, а также винты с рабочим профилем в виде креста, плоского шлица, звездочки и внутреннего шестигранника. Реверсивный механизм отверточной рукоятки повышает скорость выполнения ремонтно-сборочных работ.
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Упаковка
кейс
Шлицы бит
крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX), Torx (T/TX)
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Реверсивная отвертка с битами и торцевыми головками 46шт STAYER MASTER ТECHNO 25084-H46 служит для монтажа и демонтажа резьбовых соединений, где используются шестигранные болты и гайки, а также винты с рабочим профилем в виде креста, плоского шлица, звездочки и внутреннего шестигранника. Реверсивный механизм отверточной рукоятки повышает скорость выполнения ремонтно-сборочных работ.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Набор бит и торцевых головок Stayer Master Techno 25084-H46 (46 предметов) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1210 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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