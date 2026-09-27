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Набор ключей рожковых, 6 х 17 мм, 6 шт., хромированные Sparta купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор ключей рожковых, 6 х 17 мм, 6 шт., хромированные Sparta

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Набор ключей рожковых, 6 х 17 мм, 6 шт., хромированные Sparta - фото 1
Набор ключей рожковых, 6 х 17 мм, 6 шт., хромированные Sparta - фото 2
Набор ключей рожковых, 6 х 17 мм, 6 шт., хромированные Sparta - фото 3
Набор ключей рожковых, 6 х 17 мм, 6 шт., хромированные Sparta - фото 4
Набор ключей рожковых, 6 х 17 мм, 6 шт., хромированные Sparta - фото 5
Набор ключей рожковых, 6 х 17 мм, 6 шт., хромированные Sparta - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Комплектация
Набор ключей рожковых - 6 шт
  • Набор ключей рожковых, 6 х 17 мм, 6 шт., хромированные Sparta - фото 1
  • Набор ключей рожковых, 6 х 17 мм, 6 шт., хромированные Sparta - фото 2
  • Набор ключей рожковых, 6 х 17 мм, 6 шт., хромированные Sparta - фото 3
  • Набор ключей рожковых, 6 х 17 мм, 6 шт., хромированные Sparta - фото 4
  • Набор ключей рожковых, 6 х 17 мм, 6 шт., хромированные Sparta - фото 5
  • Набор ключей рожковых, 6 х 17 мм, 6 шт., хромированные Sparta - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649199
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор ключей рожковых, 6 х 17 мм, 6 шт., хромированные Sparta
420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Тип товара
Набор инструментов
Комплектация
Набор ключей рожковых - 6 шт
Количество бит, шт
6
Торцовые головки
6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм
Страна производитель
Индия
Размеры в упаковке, см
28х17х4
Вес, г.
297

Описание товара Набор ключей рожковых, 6 х 17 мм, 6 шт., хромированные Sparta

Набор из 6 хромированных рожковых ключей Sparta 152305 предназначен для откручивания и закручивания болтов, гаек и других крепежей с шестигранным профилем размером от 6 до 17 мм. У каждого ключа имеются рабочие губки с различным размером зева. Они расположены под углом к рукоятке, что облегчает работу в стесненных условиях. Инструменты используются для сборки и разборки оборудования, при проведении монтажных работ, будут полезны дома, на даче или в гараже.

Преимущества

  • Прочность и деформационная стойкость — ключи изготовлены из углеродистой стали 45.
  • Устойчивость к износу — твердость рабочих частей составляет 42 HRC, что полностью соответствует требованиям ГОСТ.
  • Долговечность — хромированная поверхность ключей не подвержена коррозии.



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Отзывы о товаре Набор ключей рожковых, 6 х 17 мм, 6 шт., хромированные Sparta




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sparta
Тип товара
Набор инструментов
Комплектация
Набор ключей рожковых - 6 шт
Количество бит, шт
6
Торцовые головки
6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм
Страна производитель
Индия
Описание

Набор из 6 хромированных рожковых ключей Sparta 152305 предназначен для откручивания и закручивания болтов, гаек и других крепежей с шестигранным профилем размером от 6 до 17 мм. У каждого ключа имеются рабочие губки с различным размером зева. Они расположены под углом к рукоятке, что облегчает работу в стесненных условиях. Инструменты используются для сборки и разборки оборудования, при проведении монтажных работ, будут полезны дома, на даче или в гараже.

Преимущества

  • Прочность и деформационная стойкость — ключи изготовлены из углеродистой стали 45.
  • Устойчивость к износу — твердость рабочих частей составляет 42 HRC, что полностью соответствует требованиям ГОСТ.
  • Долговечность — хромированная поверхность ключей не подвержена коррозии.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор ключей рожковых, 6 х 17 мм, 6 шт., хромированные Sparta - данный товар вы можете купить по цене 420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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