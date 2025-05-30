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Набор инструментов Bort BTK-100 93723521 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор инструментов Bort BTK-100 93723521

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Набор инструментов Bort BTK-100 93723521 - фото 2
Набор инструментов Bort BTK-100 93723521 - фото 3
Набор инструментов Bort BTK-100 93723521 - фото 4
Набор инструментов Bort BTK-100 93723521 - фото 5
Набор инструментов Bort BTK-100 93723521 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
100
Инструменты в комплекте
ножовка по металлу, нож, отвертка, отвертка-держатель для бит, ключ имбусовый, молоток, клещи переставные,ключ разводной, плоскогубцы, бокорезы.
Кмоплектация
тестер, изолента, набор крепежа (дюбели, шурупы), рулетка, лезвия для ножа
  • Набор инструментов Bort BTK-100 93723521 - фото 1
  • Набор инструментов Bort BTK-100 93723521 - фото 2
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  • Набор инструментов Bort BTK-100 93723521 - фото 5
  • Набор инструментов Bort BTK-100 93723521 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
3 250 руб.  5 040 руб. 
Начислим 52 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 341621
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор инструментов Bort BTK-100 93723521
3 250 руб. -36%
5 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
Набор инструментов
Оснастка в комплекте
биты
Количество предметов, шт
100
Инструменты в комплекте
ножовка по металлу, нож, отвертка, отвертка-держатель для бит, ключ имбусовый, молоток, клещи переставные,ключ разводной, плоскогубцы, бокорезы.
Кмоплектация
тестер, изолента, набор крепежа (дюбели, шурупы), рулетка, лезвия для ножа
Упаковка
кейс
Количество имбусовых ключей
8
Макс. размер зева разводного ключа, мм
25
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Количество отверток, шт
7
Шлицы отверток
SL2.5
Количество бит, шт
100
Шлицы бит
крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), Torx (T/TX)
Посадка бит
1/4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х28х8
Вес, кг.
3.31

Описание товара Набор инструментов Bort BTK-100 93723521

Набор ручного инструмента BTK-100, состоящий из 100 наименований - это наилучший презент для мужчины, а также удачное вложение в жизнь дома. С помощью этих инструментов вы сможете выполнить любые сантехнические работы, заменить или отремонтировать электрику, собрать деревянные конструкции. В набор входит молоток для забивания гвоздей, рулетка для замеров, набор бит, а также другие компоненты, без которых сложно представить домашнюю работу. Инструменты помещены в прочный и стильный кейс, который удобно брать с собой в дорогу. Каждый элемент изготовлен из прочных материалов, в основе которых лежит хромированная сталь. Ножовка по металлу полотно 150 мм, Бита 50 мм 10 шт. (PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL6, T20, T25), Тестер, Нож, Лезвия для ножа 5 шт., Отвертка 100 мм 2 шт. (SL, PH2), Отвертка-держатель для бит 75 мм, Часовая отвертка 50 мм 4 шт. (PH0, PH1, SL1, SL1,2), Ключ имбусовый 8 шт. размер 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6 мм, Молоток слесарный вес 300 г, Клещи переставные, максимальный развод губок 30 мм, Ключ разводной 250 мм, максимальный развод губок 25 мм, Плоскогубцы 160 мм, Бокорезы 160 мм, Изолента, Рулетка 5м, Набор крепежный (дюбели, шурупы) 60 шт., Кейс.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками


Теги товара: с отвертками

Отзывы о товаре Набор инструментов Bort BTK-100 93723521

Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
по цене и качество, пока устраивает
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Елена

Достоинства:


Комментарий:
Покупала в подарок, папа остался доволен, много различных видов инструмента, хорошее качество. В хозяйстве точно пригодится.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Эркин С.

Достоинства:


Комментарий:
в целом набор хороший, но биты поменять надо сразу.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Николай Л.

Достоинства:


Комментарий:
качество посредственность, но как подручный инструмент, вместе и в одной коробочке. очень удобно
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Эдуард А.

Достоинства:


Комментарий:
качество хорошее, комплект отличный
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Костя

Достоинства:


Комментарий:
Супер набор, должен быть в каждом доме, все необходимые инструменты для мелкого ремонта и устранения неполадок! Качественный товар
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный, для подарка самый раз. Инструмент качественный
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Евгений З.

Достоинства:


Комментарий:
брал другу в подарок, доволен, очень понравился
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Тимур Н.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, все необходимое есть
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Андрей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший набор инструментов Всё работает Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
Брала в подарок мужу, понравился
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Алексей Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший набор для непритязательных мастеров. Большой ассортимент и выбор инструмента. Но! Не очень аккуратно выполнен. Резинки, заусенки... Разводной ключ например совсем "не разводится". Сыну 10 лет сгодится - не так часто пользуется. Для постоянной работы не советую.
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Виктория К.

Достоинства:


Комментарий:
Классный набор. Для дома самое то.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Андрей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный набор для этой цены. Инструмент прочный, хватает для всех мелких работ дома
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Анна

Достоинства:


Комментарий:
хороший набор,муж остался доволен
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Подарил сыну для работ по дому. Вроде понравилось.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Ирина Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный набор. Заказывала на подарок сыну, ему очень понравился
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Александр Ф.

Достоинства:


Комментарий:
покупал в подарок,на вид неплохие
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Людмила Ч.

Достоинства:


Комментарий:
хороший подарок,не жаловались.
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Софья М.

Достоинства:


Комментарий:
брала на подарок. все доставлено было в срок и упаковка целая. по качеству материала не совсем одариваемому понравилось
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Денис Ш.

Достоинства:


Комментарий:
за эти деньги супер набор , для дома самое то
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Олег Ш.

Достоинства:


Комментарий:
хороший набор инструментов
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл во время ещё не пользовалс
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Вадим Х.

Достоинства:


Комментарий:
Набор пока показал хорошо, единственное, это качество пластика самого чемодана изнутри стало хуже, есть чемодан этой же фирмы, сравнить могу
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Евгений П.

Достоинства:


Комментарий:
набор чисто в квартиру, по минимуму что то подкрутить
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Набор на все случаи жизни. Но не для постоянных работ. Иметь дома для кратковременного ремонта, чтобы всё было под рукой.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2022
Олег

Достоинства:
Хороший комплект, продуманны детали.

Недостатки:
Не знаю

Комментарий:
Такой набор полезен даже тем, у кого уже есть обширный список инструментов. Для экстренных случаев можно схватить и побежать. Он компактный и можно хранить где-то поближе. А не открывать в случае чего из дальней кладовки. Инструменты подобраны грамотно. В использовании удобные.
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2022
Michael

Достоинства:
Качественный, удобный, грамотный

Недостатки:
Не нахожу

Комментарий:
Начну с кейса, плотный качественный пластик, в таком виде хранить и удобнее, и безопаснее. Внутри для всего есть крепления. Инструментов много разных, все качественно, все отлично. Всегда лежит на видном месте, теперь мелкие задачи типо подтянуть дверцу шкафчика выполняю сразу. Все соответствует.
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2022
Константин К.

Достоинства:
Цена, качество, удобство

Недостатки:
Я не нашел такого

Комментарий:
Качество набора в целом меня устраивает. Кейс в комплекте удобный, все стоит по своим местам. Не трачу лишнего времени на поиск. В работе удобный. Есть все что нужно. Изначально покупал для переезда, разобрать, собрать и тд. Но после оставил себе, оказалось, что это очень удобно, когда все в одном. Дома такое всегда пригодится.
Источник: Яндекс Маркет
09.09.2021
Екатерина Лапина

Достоинства:
Классный набор, справляюсь с его помощью со всем сама

Недостатки:
Не вижу

Комментарий:
Все что мне нужно по дому делаю с ним, другого ничего нет. Да и не надо в принципе, такого выбора хватает для жизни. А кому не нравится пусть придут и сами перелают! Для каждой штучки в кейсе свое место, все видно и ничего не теряется. Девочки, берем!
Источник: Яндекс Маркет
11.06.2021
Роман

Достоинства:
Инструмент разнообразный, точно найдётся нужный.

Недостатки:
Нет такого

Комментарий:
Инструменты хорошие, кейс удобный, смело могу рекомендовать. Сам долго сомневался, зря ждал. Быстрее бы купил, быстрее бы начал. В руках лежат удобно, у каждого есть свое место. Да и вообще набор такой что решит любую проблему. Подарю такой сыну, когда съедет в свою квартиру. Не набор, а палочка выручалочка какая-то.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2021
Денис Л.

Достоинства:
Хорошая комплектация, цена не задрана

Недостатки:
Нет

Комментарий:
В быту полезный набор, по дому справляюсь без проблем. Все необходимое присутствует. Собирал с ним и мебель, и радиаторы менял, и сантехникой занимался. Отвертка крепкая. Кейс классный, в хранении удобен. Всегда видно, что где лежит. Для обычных нужд незаменимая вещь.



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Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Набор инструментов
Оснастка в комплекте
биты
Количество предметов, шт
100
Инструменты в комплекте
ножовка по металлу, нож, отвертка, отвертка-держатель для бит, ключ имбусовый, молоток, клещи переставные,ключ разводной, плоскогубцы, бокорезы.
Кмоплектация
тестер, изолента, набор крепежа (дюбели, шурупы), рулетка, лезвия для ножа
Упаковка
кейс
Количество имбусовых ключей
8
Макс. размер зева разводного ключа, мм
25
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Количество отверток, шт
7
Шлицы отверток
SL2.5
Развернуть
Количество бит, шт
100
Шлицы бит
крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), Torx (T/TX)
Посадка бит
1/4
Страна производитель
Китай
Описание
Набор ручного инструмента BTK-100, состоящий из 100 наименований - это наилучший презент для мужчины, а также удачное вложение в жизнь дома. С помощью этих инструментов вы сможете выполнить любые сантехнические работы, заменить или отремонтировать электрику, собрать деревянные конструкции. В набор входит молоток для забивания гвоздей, рулетка для замеров, набор бит, а также другие компоненты, без которых сложно представить домашнюю работу. Инструменты помещены в прочный и стильный кейс, который удобно брать с собой в дорогу. Каждый элемент изготовлен из прочных материалов, в основе которых лежит хромированная сталь. Ножовка по металлу полотно 150 мм, Бита 50 мм 10 шт. (PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL6, T20, T25), Тестер, Нож, Лезвия для ножа 5 шт., Отвертка 100 мм 2 шт. (SL, PH2), Отвертка-держатель для бит 75 мм, Часовая отвертка 50 мм 4 шт. (PH0, PH1, SL1, SL1,2), Ключ имбусовый 8 шт. размер 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6 мм, Молоток слесарный вес 300 г, Клещи переставные, максимальный развод губок 30 мм, Ключ разводной 250 мм, максимальный развод губок 25 мм, Плоскогубцы 160 мм, Бокорезы 160 мм, Изолента, Рулетка 5м, Набор крепежный (дюбели, шурупы) 60 шт., Кейс.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками


Теги товара: с отвертками
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
по цене и качество, пока устраивает
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Елена

Достоинства:


Комментарий:
Покупала в подарок, папа остался доволен, много различных видов инструмента, хорошее качество. В хозяйстве точно пригодится.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Эркин С.

Достоинства:


Комментарий:
в целом набор хороший, но биты поменять надо сразу.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Николай Л.

Достоинства:


Комментарий:
качество посредственность, но как подручный инструмент, вместе и в одной коробочке. очень удобно
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Эдуард А.

Достоинства:


Комментарий:
качество хорошее, комплект отличный
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Костя

Достоинства:


Комментарий:
Супер набор, должен быть в каждом доме, все необходимые инструменты для мелкого ремонта и устранения неполадок! Качественный товар
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный, для подарка самый раз. Инструмент качественный
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Евгений З.

Достоинства:


Комментарий:
брал другу в подарок, доволен, очень понравился
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Тимур Н.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, все необходимое есть
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Андрей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший набор инструментов Всё работает Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
Брала в подарок мужу, понравился
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Алексей Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший набор для непритязательных мастеров. Большой ассортимент и выбор инструмента. Но! Не очень аккуратно выполнен. Резинки, заусенки... Разводной ключ например совсем "не разводится". Сыну 10 лет сгодится - не так часто пользуется. Для постоянной работы не советую.
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Виктория К.

Достоинства:


Комментарий:
Классный набор. Для дома самое то.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Андрей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный набор для этой цены. Инструмент прочный, хватает для всех мелких работ дома
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Анна

Достоинства:


Комментарий:
хороший набор,муж остался доволен
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Подарил сыну для работ по дому. Вроде понравилось.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Ирина Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный набор. Заказывала на подарок сыну, ему очень понравился
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Александр Ф.

Достоинства:


Комментарий:
покупал в подарок,на вид неплохие
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Людмила Ч.

Достоинства:


Комментарий:
хороший подарок,не жаловались.
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Софья М.

Достоинства:


Комментарий:
брала на подарок. все доставлено было в срок и упаковка целая. по качеству материала не совсем одариваемому понравилось
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Денис Ш.

Достоинства:


Комментарий:
за эти деньги супер набор , для дома самое то
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Олег Ш.

Достоинства:


Комментарий:
хороший набор инструментов
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл во время ещё не пользовалс
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Вадим Х.

Достоинства:


Комментарий:
Набор пока показал хорошо, единственное, это качество пластика самого чемодана изнутри стало хуже, есть чемодан этой же фирмы, сравнить могу
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Евгений П.

Достоинства:


Комментарий:
набор чисто в квартиру, по минимуму что то подкрутить
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Набор на все случаи жизни. Но не для постоянных работ. Иметь дома для кратковременного ремонта, чтобы всё было под рукой.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2022
Олег

Достоинства:
Хороший комплект, продуманны детали.

Недостатки:
Не знаю

Комментарий:
Такой набор полезен даже тем, у кого уже есть обширный список инструментов. Для экстренных случаев можно схватить и побежать. Он компактный и можно хранить где-то поближе. А не открывать в случае чего из дальней кладовки. Инструменты подобраны грамотно. В использовании удобные.
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2022
Michael

Достоинства:
Качественный, удобный, грамотный

Недостатки:
Не нахожу

Комментарий:
Начну с кейса, плотный качественный пластик, в таком виде хранить и удобнее, и безопаснее. Внутри для всего есть крепления. Инструментов много разных, все качественно, все отлично. Всегда лежит на видном месте, теперь мелкие задачи типо подтянуть дверцу шкафчика выполняю сразу. Все соответствует.
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2022
Константин К.

Достоинства:
Цена, качество, удобство

Недостатки:
Я не нашел такого

Комментарий:
Качество набора в целом меня устраивает. Кейс в комплекте удобный, все стоит по своим местам. Не трачу лишнего времени на поиск. В работе удобный. Есть все что нужно. Изначально покупал для переезда, разобрать, собрать и тд. Но после оставил себе, оказалось, что это очень удобно, когда все в одном. Дома такое всегда пригодится.
Источник: Яндекс Маркет
09.09.2021
Екатерина Лапина

Достоинства:
Классный набор, справляюсь с его помощью со всем сама

Недостатки:
Не вижу

Комментарий:
Все что мне нужно по дому делаю с ним, другого ничего нет. Да и не надо в принципе, такого выбора хватает для жизни. А кому не нравится пусть придут и сами перелают! Для каждой штучки в кейсе свое место, все видно и ничего не теряется. Девочки, берем!
Источник: Яндекс Маркет
11.06.2021
Роман

Достоинства:
Инструмент разнообразный, точно найдётся нужный.

Недостатки:
Нет такого

Комментарий:
Инструменты хорошие, кейс удобный, смело могу рекомендовать. Сам долго сомневался, зря ждал. Быстрее бы купил, быстрее бы начал. В руках лежат удобно, у каждого есть свое место. Да и вообще набор такой что решит любую проблему. Подарю такой сыну, когда съедет в свою квартиру. Не набор, а палочка выручалочка какая-то.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2021
Денис Л.

Достоинства:
Хорошая комплектация, цена не задрана

Недостатки:
Нет

Комментарий:
В быту полезный набор, по дому справляюсь без проблем. Все необходимое присутствует. Собирал с ним и мебель, и радиаторы менял, и сантехникой занимался. Отвертка крепкая. Кейс классный, в хранении удобен. Всегда видно, что где лежит. Для обычных нужд незаменимая вещь.


Набор инструментов Bort BTK-100 93723521 - стоимость товара 3250 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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