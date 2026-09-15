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Набор ключей шарнирных, CrV, 8шт., 12 гран. Stels (14965) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор ключей шарнирных, CrV, 8шт., 12 гран. Stels (14965)

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Набор ключей шарнирных, CrV, 8шт., 12 гран. Stels - фото 1
Набор ключей шарнирных, CrV, 8шт., 12 гран. Stels - фото 2
Набор ключей шарнирных, CrV, 8шт., 12 гран. Stels - фото 3
Набор ключей шарнирных, CrV, 8шт., 12 гран. Stels - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
  • Набор ключей шарнирных, CrV, 8шт., 12 гран. Stels - фото 1
  • Набор ключей шарнирных, CrV, 8шт., 12 гран. Stels - фото 2
  • Набор ключей шарнирных, CrV, 8шт., 12 гран. Stels - фото 3
  • Набор ключей шарнирных, CrV, 8шт., 12 гран. Stels - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 280 руб. 
Начислим 53 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649208
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Набор ключей шарнирных, CrV, 8шт., 12 гран. Stels (14965)
3 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Набор инструментов
Упаковка
сумка
Количество бит, шт
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х7х6
Вес, кг.
1

Описание товара Набор ключей шарнирных, CrV, 8шт., 12 гран. Stels (14965)

Набор шарнирных ключей CrV, 8шт 12 гран. STELS 14965 используются для монтажа резьбовых соединений. Инструмент имеет зеркальное хромовое покрытие, что обеспечивает защиту от механических воздействий и долгий срок службы. Конструкция каждого ключа имеет двенадцать граней, что обеспечивает больший захват рабочей поверхности.



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Отзывы о товаре Набор ключей шарнирных, CrV, 8шт., 12 гран. Stels (14965)




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Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Набор инструментов
Упаковка
сумка
Количество бит, шт
8
Страна производитель
Китай
Описание
Набор шарнирных ключей CrV, 8шт 12 гран. STELS 14965 используются для монтажа резьбовых соединений. Инструмент имеет зеркальное хромовое покрытие, что обеспечивает защиту от механических воздействий и долгий срок службы. Конструкция каждого ключа имеет двенадцать граней, что обеспечивает больший захват рабочей поверхности.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор ключей шарнирных, CrV, 8шт., 12 гран. Stels (14965) – стоимость товара 3280 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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