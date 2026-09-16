Набор изогнутых накидных гаечных ключей ЗУБР 11 шт, 8 - 27 мм, Профессионал (27132-H11)
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Характеристики
Описание товара Набор изогнутых накидных гаечных ключей ЗУБР 11 шт, 8 - 27 мм, Профессионал (27132-H11)
Набор инструментов ЗУБР представляет собой универсальный комплект, который идеально подходит для проведения различных ремонтных работ. Этот набор, состоящий из 11 прочных и надежных гаечных ключей, обеспечивает оптимальный диапазон размеров от 8 мм до 27 мм, позволяя уверенно работать с разнообразными крепежными элементами. Бренд ЗУБР славится своим качеством и надежностью, что делает этот набор идеальным выбором как для профессионалов, так и для любителей. Инструменты, входящие в комплект, изготовлены из высококачественных материалов, что гарантирует их долговечность и устойчивость к износу. Вес набора составляет всего 2,1 кг, что делает его удобным для переноски и хранения. Это универсальное решение для выполнения множества задач, будь то работа в гараже, на стройке или в мастерской. С набором инструментов ЗУБР вы всегда будете готовы к любой работе, требующей точности и надежности.
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Теги товара: универсальные
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Отзывы о товаре Набор изогнутых накидных гаечных ключей ЗУБР 11 шт, 8 - 27 мм, Профессионал (27132-H11)