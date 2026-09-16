Top.Mail.Ru
Набор изогнутых накидных гаечных ключей ЗУБР 11 шт, 8 - 27 мм, Профессионал (27132-H11) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор изогнутых накидных гаечных ключей ЗУБР 11 шт, 8 - 27 мм, Профессионал (27132-H11)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Набор изогнутых накидных гаечных ключей ЗУБР 11 шт, 8 - 27 мм, Профессионал (27132-H11)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
11
Инструменты в комплекте
гаечный ключ
Кмоплектация
гаечные ключи 8х10, 9х11, 10х12, 12х13, 13х14, 14х15, 13х17, 17х19, 19х22, 22х24, 24х27 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 120 руб. 
Начислим 50 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712481
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор изогнутых накидных гаечных ключей ЗУБР 11 шт, 8 - 27 мм, Профессионал (27132-H11)
3 120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
11
Инструменты в комплекте
гаечный ключ
Кмоплектация
гаечные ключи 8х10, 9х11, 10х12, 12х13, 13х14, 14х15, 13х17, 17х19, 19х22, 22х24, 24х27 мм
Упаковка
чехол
Количество гаечных ключей, шт
11
Тип гаечных ключей
Коленчатые
Мин. размер ключей, мм
8
Макс. размер ключей, мм
27
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х29х4
Вес, кг.
2.1

Описание товара Набор изогнутых накидных гаечных ключей ЗУБР 11 шт, 8 - 27 мм, Профессионал (27132-H11)

Набор инструментов ЗУБР представляет собой универсальный комплект, который идеально подходит для проведения различных ремонтных работ. Этот набор, состоящий из 11 прочных и надежных гаечных ключей, обеспечивает оптимальный диапазон размеров от 8 мм до 27 мм, позволяя уверенно работать с разнообразными крепежными элементами. Бренд ЗУБР славится своим качеством и надежностью, что делает этот набор идеальным выбором как для профессионалов, так и для любителей. Инструменты, входящие в комплект, изготовлены из высококачественных материалов, что гарантирует их долговечность и устойчивость к износу. Вес набора составляет всего 2,1 кг, что делает его удобным для переноски и хранения. Это универсальное решение для выполнения множества задач, будь то работа в гараже, на стройке или в мастерской. С набором инструментов ЗУБР вы всегда будете готовы к любой работе, требующей точности и надежности.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные

Отзывы о товаре Набор изогнутых накидных гаечных ключей ЗУБР 11 шт, 8 - 27 мм, Профессионал (27132-H11)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
11
Инструменты в комплекте
гаечный ключ
Кмоплектация
гаечные ключи 8х10, 9х11, 10х12, 12х13, 13х14, 14х15, 13х17, 17х19, 19х22, 22х24, 24х27 мм
Упаковка
чехол
Количество гаечных ключей, шт
11
Тип гаечных ключей
Коленчатые
Мин. размер ключей, мм
8
Макс. размер ключей, мм
27
Страна производитель
Китай
Описание
Набор инструментов ЗУБР представляет собой универсальный комплект, который идеально подходит для проведения различных ремонтных работ. Этот набор, состоящий из 11 прочных и надежных гаечных ключей, обеспечивает оптимальный диапазон размеров от 8 мм до 27 мм, позволяя уверенно работать с разнообразными крепежными элементами. Бренд ЗУБР славится своим качеством и надежностью, что делает этот набор идеальным выбором как для профессионалов, так и для любителей. Инструменты, входящие в комплект, изготовлены из высококачественных материалов, что гарантирует их долговечность и устойчивость к износу. Вес набора составляет всего 2,1 кг, что делает его удобным для переноски и хранения. Это универсальное решение для выполнения множества задач, будь то работа в гараже, на стройке или в мастерской. С набором инструментов ЗУБР вы всегда будете готовы к любой работе, требующей точности и надежности.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор изогнутых накидных гаечных ключей ЗУБР 11 шт, 8 - 27 мм, Профессионал (27132-H11) - стоимость товара 3120 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...