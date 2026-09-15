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Набор ключей комбинированных 6-32 мм, 22 шт., CrV, матовый хром Stels (15423) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор ключей комбинированных 6-32 мм, 22 шт., CrV, матовый хром Stels (15423)

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Набор ключей комбинированных 6-32 мм, 22 шт., CrV, матовый хром Stels - фото 1
Набор ключей комбинированных 6-32 мм, 22 шт., CrV, матовый хром Stels - фото 2
Набор ключей комбинированных 6-32 мм, 22 шт., CrV, матовый хром Stels - фото 3
Набор ключей комбинированных 6-32 мм, 22 шт., CrV, матовый хром Stels - фото 4
Набор ключей комбинированных 6-32 мм, 22 шт., CrV, матовый хром Stels - фото 5
Набор ключей комбинированных 6-32 мм, 22 шт., CrV, матовый хром Stels - фото 6
Набор ключей комбинированных 6-32 мм, 22 шт., CrV, матовый хром Stels - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор, универсальный набор
Количество предметов, шт
22
Инструменты в комплекте
ключи имбусовые (шестигранные)
  • Набор ключей комбинированных 6-32 мм, 22 шт., CrV, матовый хром Stels - фото 1
  • Набор ключей комбинированных 6-32 мм, 22 шт., CrV, матовый хром Stels - фото 2
  • Набор ключей комбинированных 6-32 мм, 22 шт., CrV, матовый хром Stels - фото 3
  • Набор ключей комбинированных 6-32 мм, 22 шт., CrV, матовый хром Stels - фото 4
  • Набор ключей комбинированных 6-32 мм, 22 шт., CrV, матовый хром Stels - фото 5
  • Набор ключей комбинированных 6-32 мм, 22 шт., CrV, матовый хром Stels - фото 6
  • Набор ключей комбинированных 6-32 мм, 22 шт., CrV, матовый хром Stels - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 430 руб. 
Начислим 55 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649140
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор ключей комбинированных 6-32 мм, 22 шт., CrV, матовый хром Stels (15423)
3 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор, универсальный набор
Количество предметов, шт
22
Инструменты в комплекте
ключи имбусовые (шестигранные)
Упаковка
чехол
Количество гаечных ключей, шт
22
Тип гаечных ключей
комбинированный
Мин. размер ключей, мм
6
Макс. размер ключей, мм
32
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х22х13
Вес, кг.
3.69

Описание товара Набор ключей комбинированных 6-32 мм, 22 шт., CrV, матовый хром Stels (15423)

Набор комбинированных ключей Stels 15423 включает в себя 22 инструмента размером 6-32 мм, выполненных из стали CrV с покрытием «матовый хром». Предназначен для монтажа и демонтажа гаечных и болтовых соединений. В наборе представлена широкая размерная линейка ключей, что позволяет решать разнообразные задачи. Инструменты пригодятся дома, в мастерской и гараже.



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Отзывы о товаре Набор ключей комбинированных 6-32 мм, 22 шт., CrV, матовый хром Stels (15423)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор, универсальный набор
Количество предметов, шт
22
Инструменты в комплекте
ключи имбусовые (шестигранные)
Упаковка
чехол
Количество гаечных ключей, шт
22
Тип гаечных ключей
комбинированный
Мин. размер ключей, мм
6
Макс. размер ключей, мм
32
Страна производитель
Китай
Описание
Набор комбинированных ключей Stels 15423 включает в себя 22 инструмента размером 6-32 мм, выполненных из стали CrV с покрытием «матовый хром». Предназначен для монтажа и демонтажа гаечных и болтовых соединений. В наборе представлена широкая размерная линейка ключей, что позволяет решать разнообразные задачи. Инструменты пригодятся дома, в мастерской и гараже.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор ключей комбинированных 6-32 мм, 22 шт., CrV, матовый хром Stels (15423) - стоимость товара 3430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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