Набор инструментов, 1/2", 1/4", 108 предметов Сибртех (13389)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
108
Комплектация
адаптер для коронок, удлинитель для бит, шарнир карданный для головок
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%3 530 руб. 5 666 руб.
В наличии
Код товара: 649070
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 530 руб. -38%
5 666 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
108
Комплектация
адаптер для коронок, удлинитель для бит, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
трещеточные
Количество бит, шт
108
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х28х9
Вес, кг.
6.63
Описание товара Набор инструментов, 1/2", 1/4", 108 предметов Сибртех (13389)
Набор инструмента СИБРТЕХ 108 предметов, 1/2, 1/4 13498 изготовлен из инструментальной стали, обеспечивающей исключительную прочность. Набор включает в себя самые необходимые инструменты и оптимально подходит для ремонта автомобиля, а также для решения многих бытовых задач дома и на даче.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
108
Комплектация
адаптер для коронок, удлинитель для бит, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
трещеточные
Количество бит, шт
108
Страна производитель
Китай
Набор инструмента СИБРТЕХ 108 предметов, 1/2, 1/4 13498 изготовлен из инструментальной стали, обеспечивающей исключительную прочность. Набор включает в себя самые необходимые инструменты и оптимально подходит для ремонта автомобиля, а также для решения многих бытовых задач дома и на даче.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Достоинства:
Комментарий:
отличный! брала племяннику в подарок-доволен.
Достоинства:
Комментарий:
набор отличный, упаковано на совесть, подойдёт даже для подарка! в деле ещё не пробовали но выглядят все замечательно, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
давно мечтал прикупить что то подобное
Достоинства:
Комментарий:
набор хороший по составу, есть самые ходовые инструменты, и в принципе набор закроет весь спектр бытовых проблем. единственный минус - невероятно вонючий пластик коробки, скорее всего она и сломается быстро, но сами инструменты хорошего качества, тот случай, когда на составляющих не экономили, а сэкономили на коробке
Достоинства:
Комментарий:
Потрясающий набор за свои деньги. Использовал уже несколько раз - результат превосходный
Достоинства:
Комментарий:
Отличный набор! Всё как заявлено, качество на высоте. Очень рад, что выбрал именно тут. Спасибо продавцу за быструю отправку
Достоинства:
Комментарий:
Отличный набор, сначала хотели сэкономить и взять китайские в 2 раза дешевле, но судя по отзывам, этот хотя бы немного внушает доверие. В итоге приехал очень весомый чемоданчик, всё целое, комплект полный. Пробовать будем по мере необходимости, трещотки крепкие по первому ощущению
Достоинства:
Комментарий:
отличный набор.мне понравились
Достоинства:
Комментарий:
Приобрел этот набор и остался очень доволен. Он соответствует всем моим ожиданиям, а может быть, даже превосходит их. Рекомендую всем
Достоинства:
Комментарий:
Отличный набор инструментов, есть все необходимое. Качественный металл
Достоинства:
Комментарий:
пока все нормально, сильно не пользовался
Достоинства:
Комментарий:
всё пришло целое, ещё не использовал, но на вид хороший набор
Достоинства:
Комментарий:
Набор пришел целый , все отлично.
Достоинства:
Комментарий:
хороший набор все соответствует описанию рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
отличные инструменты. Папе понравилось
Достоинства:
Комментарий:
Покупал в подарок отцу, он доволен
Достоинства:
Комментарий:
Отличный набор, похожий от "Все Инструменты" стоит вдвое дороже
Достоинства:
Комментарий:
Очень доволен покупкой! Набор мощный, удобный в использовании, справляется с любыми задачами
Достоинства:
Комментарий:
Получил набор вовремя, упаковка была целой, ничего не повредилось при транспортировке. Соответствует моим ожиданиям
Достоинства:
Комментарий:
Отличный набор по разумной цене! Я очень доволен своей покупкой и с уверенностью могу сказать, что это лучшее, что я находил
Достоинства:
Комментарий:
Набор оказался очень удобным и функциональным. Качество сборки на высоте, материалы прочные и надёжные. Я остался очень доволен своей покупкой
Достоинства:
Комментарий:
Этот набор превзошёл все мои ожидания! Качество просто отличное, и он идеально подходит для моих нужд. Я долго искал что-то подобное и очень рад, что выбрал именно его
Достоинства:
Комментарий:
Товар был заказан на день рождения, понравился, всё пришло целое и тяжёлое, надеемся и качество не подведёт
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
Отличный набор по доступной цене! Я очень рад, что выбрал именно его. Он соответствует всем заявленным характеристикам. Особенно понравилось, как удобно он лежит в руке и насколько легко с ним работать
Достоинства:
Комментарий:
купили в подарок. Он в восторге, понравилось.
Достоинства:
Комментарий:
Набор радует своим комплектации и качествам ,свою цену отработал давно.
Достоинства:
Комментарий:
хороший набор инструментов :)
Достоинства:
Комментарий:
Набор соответствует заявленным характеристикам, комплектация все как заявлено, кейс добротный, к качеству претензий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой набор. Чемодан не хлипкий, но не как в дорогих наборах. Головки хорошие без заусенец, тяжелые. Трещетки тоже не плохие, есть небольшой люфт, не критично. Нужно разбирать и смазывать . Предметы не вываливаются при ношении чемодана, но насадки тоже надо аккуратно обратно закладывать. Советую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный набор. Качество хорошее
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует всем заявленным характеристикам, и я не пожалел о своём выборе. Дизайн стильный, качество материалов высокое, функциональность отличная
Набор инструментов, 1/2", 1/4", 108 предметов Сибртех (13389) - по цене 3530 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор инструментов, 1/2", 1/4", 108 предметов Сибртех (13389)
Достоинства:
Комментарий:
отличный! брала племяннику в подарок-доволен.
Достоинства:
Комментарий:
набор отличный, упаковано на совесть, подойдёт даже для подарка! в деле ещё не пробовали но выглядят все замечательно, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
давно мечтал прикупить что то подобное
Достоинства:
Комментарий:
набор хороший по составу, есть самые ходовые инструменты, и в принципе набор закроет весь спектр бытовых проблем. единственный минус - невероятно вонючий пластик коробки, скорее всего она и сломается быстро, но сами инструменты хорошего качества, тот случай, когда на составляющих не экономили, а сэкономили на коробке
Достоинства:
Комментарий:
Потрясающий набор за свои деньги. Использовал уже несколько раз - результат превосходный
Достоинства:
Комментарий:
Отличный набор! Всё как заявлено, качество на высоте. Очень рад, что выбрал именно тут. Спасибо продавцу за быструю отправку
Достоинства:
Комментарий:
Отличный набор, сначала хотели сэкономить и взять китайские в 2 раза дешевле, но судя по отзывам, этот хотя бы немного внушает доверие. В итоге приехал очень весомый чемоданчик, всё целое, комплект полный. Пробовать будем по мере необходимости, трещотки крепкие по первому ощущению
Достоинства:
Комментарий:
отличный набор.мне понравились
Достоинства:
Комментарий:
Приобрел этот набор и остался очень доволен. Он соответствует всем моим ожиданиям, а может быть, даже превосходит их. Рекомендую всем
Достоинства:
Комментарий:
Отличный набор инструментов, есть все необходимое. Качественный металл
Достоинства:
Комментарий:
пока все нормально, сильно не пользовался
Достоинства:
Комментарий:
всё пришло целое, ещё не использовал, но на вид хороший набор
Достоинства:
Комментарий:
Набор пришел целый , все отлично.
Достоинства:
Комментарий:
хороший набор все соответствует описанию рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
отличные инструменты. Папе понравилось
Достоинства:
Комментарий:
Покупал в подарок отцу, он доволен
Достоинства:
Комментарий:
Отличный набор, похожий от "Все Инструменты" стоит вдвое дороже
Достоинства:
Комментарий:
Очень доволен покупкой! Набор мощный, удобный в использовании, справляется с любыми задачами
Достоинства:
Комментарий:
Получил набор вовремя, упаковка была целой, ничего не повредилось при транспортировке. Соответствует моим ожиданиям
Достоинства:
Комментарий:
Отличный набор по разумной цене! Я очень доволен своей покупкой и с уверенностью могу сказать, что это лучшее, что я находил
Достоинства:
Комментарий:
Набор оказался очень удобным и функциональным. Качество сборки на высоте, материалы прочные и надёжные. Я остался очень доволен своей покупкой
Достоинства:
Комментарий:
Этот набор превзошёл все мои ожидания! Качество просто отличное, и он идеально подходит для моих нужд. Я долго искал что-то подобное и очень рад, что выбрал именно его
Достоинства:
Комментарий:
Товар был заказан на день рождения, понравился, всё пришло целое и тяжёлое, надеемся и качество не подведёт
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
Отличный набор по доступной цене! Я очень рад, что выбрал именно его. Он соответствует всем заявленным характеристикам. Особенно понравилось, как удобно он лежит в руке и насколько легко с ним работать
Достоинства:
Комментарий:
купили в подарок. Он в восторге, понравилось.
Достоинства:
Комментарий:
Набор радует своим комплектации и качествам ,свою цену отработал давно.
Достоинства:
Комментарий:
хороший набор инструментов :)
Достоинства:
Комментарий:
Набор соответствует заявленным характеристикам, комплектация все как заявлено, кейс добротный, к качеству претензий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой набор. Чемодан не хлипкий, но не как в дорогих наборах. Головки хорошие без заусенец, тяжелые. Трещетки тоже не плохие, есть небольшой люфт, не критично. Нужно разбирать и смазывать . Предметы не вываливаются при ношении чемодана, но насадки тоже надо аккуратно обратно закладывать. Советую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный набор. Качество хорошее
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует всем заявленным характеристикам, и я не пожалел о своём выборе. Дизайн стильный, качество материалов высокое, функциональность отличная