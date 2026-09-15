Набор инструментов, 1/2", 1/4", пластиковый кейс, 82 предмета Сибртех (13391)
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Характеристики
Описание товара Набор инструментов, 1/2", 1/4", пластиковый кейс, 82 предмета Сибртех (13391)
Набор инструмента Сибртех 13499 состоит из 94 предметов с присоединительными размерами 1/2" и 1/4", упакованных в пластиковый кейс. Предназначен для ремонта и обслуживания автомобилей, а также выполнения бытовых работ. Имеющиеся в комплекте насадки рассчитаны на крепеж с различными типами профилей и шлицев, включая HEX и TORX. Набор будет полезен автолюбителю и профессиональному мастеру.
Преимущества
- Прочность — все элементы набора изготовлены из инструментальной стали и выдерживают активное использование.
- Защита от разрушения — инструменты имеют матовое антикоррозийное покрытие, увеличивающее срок их службы.
- Быстрый переход от монтажа к демонтажу — флажковые переключатели на трещоточных ключах позволяют мгновенно менять направление вращения.
- Комфортная работа в ограниченном пространстве — шаг трещоток с 45 зубцами составляет всего 8°.
- Удобная работа в труднодоступных местах — в набор входят удлинители, карданы и удлиненные торцевые головки.
- Продуманное хранение и транспортировка — набор упакован в кейс из ударопрочного пластика, закрывающийся на металлические застежки.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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Набор инструмента Сибртех 13499 состоит из 94 предметов с присоединительными размерами 1/2" и 1/4", упакованных в пластиковый кейс. Предназначен для ремонта и обслуживания автомобилей, а также выполнения бытовых работ. Имеющиеся в комплекте насадки рассчитаны на крепеж с различными типами профилей и шлицев, включая HEX и TORX. Набор будет полезен автолюбителю и профессиональному мастеру.
Преимущества
- Прочность — все элементы набора изготовлены из инструментальной стали и выдерживают активное использование.
- Защита от разрушения — инструменты имеют матовое антикоррозийное покрытие, увеличивающее срок их службы.
- Быстрый переход от монтажа к демонтажу — флажковые переключатели на трещоточных ключах позволяют мгновенно менять направление вращения.
- Комфортная работа в ограниченном пространстве — шаг трещоток с 45 зубцами составляет всего 8°.
- Удобная работа в труднодоступных местах — в набор входят удлинители, карданы и удлиненные торцевые головки.
- Продуманное хранение и транспортировка — набор упакован в кейс из ударопрочного пластика, закрывающийся на металлические застежки.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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