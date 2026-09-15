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Набор инструментов, 1/2", 1/4", пластиковый кейс, 82 предмета Сибртех (13391) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор инструментов, 1/2", 1/4", пластиковый кейс, 82 предмета Сибртех (13391)

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Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс, 82 предмета Сибртех (13391) - фото 1
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс, 82 предмета Сибртех (13391) - фото 2
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс, 82 предмета Сибртех (13391) - фото 3
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс, 82 предмета Сибртех (13391) - фото 4
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс, 82 предмета Сибртех (13391) - фото 5
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс, 82 предмета Сибртех (13391) - фото 6
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс, 82 предмета Сибртех (13391) - фото 7
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс, 82 предмета Сибртех (13391) - фото 8
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс, 82 предмета Сибртех (13391) - фото 9
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс, 82 предмета Сибртех (13391) - фото 10
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс, 82 предмета Сибртех (13391) - фото 11
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс, 82 предмета Сибртех (13391) - фото 12
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс, 82 предмета Сибртех (13391) - фото 13
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс, 82 предмета Сибртех (13391) - фото 14
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс, 82 предмета Сибртех (13391) - фото 15
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс, 82 предмета Сибртех (13391) - фото 16
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс, 82 предмета Сибртех (13391) - фото 17
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс, 82 предмета Сибртех (13391) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
94
Комплектация
удлинитель для головок
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс, 82 предмета Сибртех (13391) - фото 1
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс, 82 предмета Сибртех (13391) - фото 2
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс, 82 предмета Сибртех (13391) - фото 3
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс, 82 предмета Сибртех (13391) - фото 4
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс, 82 предмета Сибртех (13391) - фото 5
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс, 82 предмета Сибртех (13391) - фото 6
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс, 82 предмета Сибртех (13391) - фото 7
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс, 82 предмета Сибртех (13391) - фото 8
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс, 82 предмета Сибртех (13391) - фото 9
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс, 82 предмета Сибртех (13391) - фото 10
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс, 82 предмета Сибртех (13391) - фото 11
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс, 82 предмета Сибртех (13391) - фото 12
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс, 82 предмета Сибртех (13391) - фото 13
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс, 82 предмета Сибртех (13391) - фото 14
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс, 82 предмета Сибртех (13391) - фото 15
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс, 82 предмета Сибртех (13391) - фото 16
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс, 82 предмета Сибртех (13391) - фото 17
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс, 82 предмета Сибртех (13391) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 290 руб. 
Начислим 53 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692864
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор инструментов, 1/2", 1/4", пластиковый кейс, 82 предмета Сибртех (13391)
3 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
94
Комплектация
удлинитель для головок
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
трещоточный
Мин. размер ключей, мм
22
Макс. размер ключей, мм
22
Имбусовые ключи в комплекте
6
Количество бит, шт
1
Шлицы бит
T, SL, PH
Посадка бит
1/4 дюйма
Торцовые головки
4 мм
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х28х9
Вес, кг.
5.68

Описание товара Набор инструментов, 1/2", 1/4", пластиковый кейс, 82 предмета Сибртех (13391)

Набор инструмента Сибртех 13499 состоит из 94 предметов с присоединительными размерами 1/2" и 1/4", упакованных в пластиковый кейс. Предназначен для ремонта и обслуживания автомобилей, а также выполнения бытовых работ. Имеющиеся в комплекте насадки рассчитаны на крепеж с различными типами профилей и шлицев, включая HEX и TORX. Набор будет полезен автолюбителю и профессиональному мастеру.

Преимущества

  • Прочность — все элементы набора изготовлены из инструментальной стали и выдерживают активное использование.
  • Защита от разрушения — инструменты имеют матовое антикоррозийное покрытие, увеличивающее срок их службы.
  • Быстрый переход от монтажа к демонтажу — флажковые переключатели на трещоточных ключах позволяют мгновенно менять направление вращения.
  • Комфортная работа в ограниченном пространстве — шаг трещоток с 45 зубцами составляет всего 8°.
  • Удобная работа в труднодоступных местах — в набор входят удлинители, карданы и удлиненные торцевые головки.
  • Продуманное хранение и транспортировка — набор упакован в кейс из ударопрочного пластика, закрывающийся на металлические застежки.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор инструментов, 1/2", 1/4", пластиковый кейс, 82 предмета Сибртех (13391)




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
94
Комплектация
удлинитель для головок
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
трещоточный
Мин. размер ключей, мм
22
Макс. размер ключей, мм
22
Имбусовые ключи в комплекте
6
Количество бит, шт
1
Шлицы бит
T, SL, PH
Посадка бит
1/4 дюйма
Развернуть
Торцовые головки
4 мм
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Описание

Набор инструмента Сибртех 13499 состоит из 94 предметов с присоединительными размерами 1/2" и 1/4", упакованных в пластиковый кейс. Предназначен для ремонта и обслуживания автомобилей, а также выполнения бытовых работ. Имеющиеся в комплекте насадки рассчитаны на крепеж с различными типами профилей и шлицев, включая HEX и TORX. Набор будет полезен автолюбителю и профессиональному мастеру.

Преимущества

  • Прочность — все элементы набора изготовлены из инструментальной стали и выдерживают активное использование.
  • Защита от разрушения — инструменты имеют матовое антикоррозийное покрытие, увеличивающее срок их службы.
  • Быстрый переход от монтажа к демонтажу — флажковые переключатели на трещоточных ключах позволяют мгновенно менять направление вращения.
  • Комфортная работа в ограниченном пространстве — шаг трещоток с 45 зубцами составляет всего 8°.
  • Удобная работа в труднодоступных местах — в набор входят удлинители, карданы и удлиненные торцевые головки.
  • Продуманное хранение и транспортировка — набор упакован в кейс из ударопрочного пластика, закрывающийся на металлические застежки.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструментов, 1/2", 1/4", пластиковый кейс, 82 предмета Сибртех (13391) – стоимость товара 3290 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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