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Универсальный набор инструмента для дома и авто в чемодане Deko DKMT63 (63 предмета) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Универсальный набор инструмента для дома и авто в чемодане Deko DKMT63 (63 предмета)

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Универсальный набор инструмента для дома и авто в чемодане Deko DKMT63 (63 предмета) - фото 1
Универсальный набор инструмента для дома и авто в чемодане Deko DKMT63 (63 предмета) - фото 2
Универсальный набор инструмента для дома и авто в чемодане Deko DKMT63 (63 предмета) - фото 3
Универсальный набор инструмента для дома и авто в чемодане Deko DKMT63 (63 предмета) - фото 4
Универсальный набор инструмента для дома и авто в чемодане Deko DKMT63 (63 предмета) - фото 5
Универсальный набор инструмента для дома и авто в чемодане Deko DKMT63 (63 предмета) - фото 6
Универсальный набор инструмента для дома и авто в чемодане Deko DKMT63 (63 предмета) - фото 7
Универсальный набор инструмента для дома и авто в чемодане Deko DKMT63 (63 предмета) - фото 8
Универсальный набор инструмента для дома и авто в чемодане Deko DKMT63 (63 предмета) - фото 9
Универсальный набор инструмента для дома и авто в чемодане Deko DKMT63 (63 предмета) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
63
Инструменты в комплекте
ключи имбусовые (шестигранные), молоток, отвёртки, плоскогубцы, трещотка, 1/2 дюйм. головка, 1/4 дюйм. головка, 1/4 дюйм.соединитель, держатель головок, комбинированный ключ, переставной ключ, резиновая насадка на молоток, торцевая головка, удлинитель, универсальный шарнир
Кмоплектация
удлинитель для бит, удлинитель для головок
  • Универсальный набор инструмента для дома и авто в чемодане Deko DKMT63 (63 предмета) - фото 1
  • Универсальный набор инструмента для дома и авто в чемодане Deko DKMT63 (63 предмета) - фото 2
  • Универсальный набор инструмента для дома и авто в чемодане Deko DKMT63 (63 предмета) - фото 3
  • Универсальный набор инструмента для дома и авто в чемодане Deko DKMT63 (63 предмета) - фото 4
  • Универсальный набор инструмента для дома и авто в чемодане Deko DKMT63 (63 предмета) - фото 5
  • Универсальный набор инструмента для дома и авто в чемодане Deko DKMT63 (63 предмета) - фото 6
  • Универсальный набор инструмента для дома и авто в чемодане Deko DKMT63 (63 предмета) - фото 7
  • Универсальный набор инструмента для дома и авто в чемодане Deko DKMT63 (63 предмета) - фото 8
  • Универсальный набор инструмента для дома и авто в чемодане Deko DKMT63 (63 предмета) - фото 9
  • Универсальный набор инструмента для дома и авто в чемодане Deko DKMT63 (63 предмета) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 568557
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Характеристики

Бренд
DEKO
Тип товара
Набор инструментов
Оснастка в комплекте
головки со вставками
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
63
Инструменты в комплекте
ключи имбусовые (шестигранные), молоток, отвёртки, плоскогубцы, трещотка, 1/2 дюйм. головка, 1/4 дюйм. головка, 1/4 дюйм.соединитель, держатель головок, комбинированный ключ, переставной ключ, резиновая насадка на молоток, торцевая головка, удлинитель, универсальный шарнир
Кмоплектация
удлинитель для бит, удлинитель для головок
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
6
Тип гаечных ключей
комбинированный
Мин. размер ключей, мм
8
Макс. размер ключей, мм
15
Количество имбусовых ключей
3
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Количество отверток, шт
5
Шлицы отверток
крестообразный (PH), прямой (SL)
Количество бит, шт
19
Тип бит
стандартные, с головками
Шлицы бит
Torx (T/TX), крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL)
Посадка бит
1/4 дюйм.
Количество торцевых головок, шт
17
Торцовые головки
торцевые, 6-гранные
Мин. размер торцевых головок, мм
6
Макс. размер торцевых головок, мм
19
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х28х8
Вес, кг.
6.75

Описание товара Универсальный набор инструмента для дома и авто в чемодане Deko DKMT63 (63 предмета)

Универсальный набор инструмента для дома и авто в чемодане DEKO DKMT63 065-0731 дополнен свечными головками, которые упрощают проведение ремонта двигателя. Благодаря переходникам и адаптерам любой элемент набора легко совместить с другим инструментом. Рукоятки кейса утоплены в корпус - это делает хранение предельно компактным. Для дополнительного удобства установлены пластиковые защелки. Наличие удлиненных головок позволяет эффективно работать с крепежом различной сложности. Помогает быстрее провести обслуживание автомобиля. Преимущество кейса для транспортировки инструмента заключается в его прочности и наличии индивидуальной позиции для хранения каждого элемента набора в отдельности. Это существенно повышает удобство использования и упрощает поиск и подбор подходящего инструмента или оснастки.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Универсальный набор инструмента для дома и авто в чемодане Deko DKMT63 (63 предмета)




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Характеристики
Бренд
DEKO
Тип товара
Набор инструментов
Оснастка в комплекте
головки со вставками
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
63
Инструменты в комплекте
ключи имбусовые (шестигранные), молоток, отвёртки, плоскогубцы, трещотка, 1/2 дюйм. головка, 1/4 дюйм. головка, 1/4 дюйм.соединитель, держатель головок, комбинированный ключ, переставной ключ, резиновая насадка на молоток, торцевая головка, удлинитель, универсальный шарнир
Кмоплектация
удлинитель для бит, удлинитель для головок
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
6
Тип гаечных ключей
комбинированный
Мин. размер ключей, мм
8
Макс. размер ключей, мм
15
Развернуть
Количество имбусовых ключей
3
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Количество отверток, шт
5
Шлицы отверток
крестообразный (PH), прямой (SL)
Количество бит, шт
19
Тип бит
стандартные, с головками
Шлицы бит
Torx (T/TX), крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL)
Посадка бит
1/4 дюйм.
Количество торцевых головок, шт
17
Торцовые головки
торцевые, 6-гранные
Мин. размер торцевых головок, мм
6
Макс. размер торцевых головок, мм
19
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный набор инструмента для дома и авто в чемодане DEKO DKMT63 065-0731 дополнен свечными головками, которые упрощают проведение ремонта двигателя. Благодаря переходникам и адаптерам любой элемент набора легко совместить с другим инструментом. Рукоятки кейса утоплены в корпус - это делает хранение предельно компактным. Для дополнительного удобства установлены пластиковые защелки. Наличие удлиненных головок позволяет эффективно работать с крепежом различной сложности. Помогает быстрее провести обслуживание автомобиля. Преимущество кейса для транспортировки инструмента заключается в его прочности и наличии индивидуальной позиции для хранения каждого элемента набора в отдельности. Это существенно повышает удобство использования и упрощает поиск и подбор подходящего инструмента или оснастки.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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