Универсальный набор инструмента для дома и авто в чемодане Deko DKMT63 (63 предмета)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Универсальный набор инструмента для дома и авто в чемодане Deko DKMT63 (63 предмета)
Универсальный набор инструмента для дома и авто в чемодане DEKO DKMT63 065-0731 дополнен свечными головками, которые упрощают проведение ремонта двигателя. Благодаря переходникам и адаптерам любой элемент набора легко совместить с другим инструментом. Рукоятки кейса утоплены в корпус - это делает хранение предельно компактным. Для дополнительного удобства установлены пластиковые защелки. Наличие удлиненных головок позволяет эффективно работать с крепежом различной сложности. Помогает быстрее провести обслуживание автомобиля. Преимущество кейса для транспортировки инструмента заключается в его прочности и наличии индивидуальной позиции для хранения каждого элемента набора в отдельности. Это существенно повышает удобство использования и упрощает поиск и подбор подходящего инструмента или оснастки.
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Теги товара: универсальные, с отвертками
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные, с отвертками
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