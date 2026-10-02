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Набор инструментов Stayer 2202-H6 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор инструментов Stayer 2202-H6

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Набор инструментов Stayer 2202-H6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
отвертка индикаторная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 480 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 266840
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Набор инструментов Stayer 2202-H6
1 480 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
отвертка индикаторная
Шлицы отверток
SL2.5
Количество бит, шт
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х23х5
Вес, г.
830

Описание товара Набор инструментов Stayer 2202-H6

Набор слесарно-монтажного инструмента STAYER CHROMAХ 2202-H6 - комплект инструмента для проведения различных монтажных и ремонтных работ. Состоит из 4 отверток, плоскогубцев и бокорезов.



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Отзывы о товаре Набор инструментов Stayer 2202-H6




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
отвертка индикаторная
Шлицы отверток
SL2.5
Количество бит, шт
6
Страна производитель
Китай
Описание
Набор слесарно-монтажного инструмента STAYER CHROMAХ 2202-H6 - комплект инструмента для проведения различных монтажных и ремонтных работ. Состоит из 4 отверток, плоскогубцев и бокорезов.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструментов Stayer 2202-H6 - стоимость товара 1480 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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