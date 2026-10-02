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Набор головок Stayer 27754-H28 (28 предметов) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор головок Stayer 27754-H28 (28 предметов)

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Набор головок Stayer 27754-H28 (28 предметов) - фото 1
Набор головок Stayer 27754-H28 (28 предметов) - фото 2
Набор головок Stayer 27754-H28 (28 предметов) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для слесарных и монтажных работ
Кмоплектация
удлинитель для головок
  • Набор головок Stayer 27754-H28 (28 предметов) - фото 1
  • Набор головок Stayer 27754-H28 (28 предметов) - фото 2
  • Набор головок Stayer 27754-H28 (28 предметов) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 520 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 347591
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Набор головок Stayer 27754-H28 (28 предметов)
1 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для слесарных и монтажных работ
Кмоплектация
удлинитель для головок
Количество имбусового ключа
?
Количество бит, шт
28
Наконечники головок
6-гранный
Наконечники головок со вставками
6-гранный, Torx (T/TX), крестовой (PH), прямой (SL)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х14х3
Вес, г.
650

Описание товара Набор головок Stayer 27754-H28 (28 предметов)

Набор STAYER STANDARD 1/4", 28 предметов 27754-H28 используется в автомастерских для слесарных и монтажных работ. Каждый инструмент из набора выполнен из закаленной инструментальной стали и имеет хромированное покрытие, защищающее его от коррозии. Профиль FLANK облегчает насаживание головки на крепеж, чем предотвращает слом крепежа. Присоединительный квадрат - 1/4.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор головок Stayer 27754-H28 (28 предметов)




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для слесарных и монтажных работ
Кмоплектация
удлинитель для головок
Количество имбусового ключа
?
Количество бит, шт
28
Наконечники головок
6-гранный
Наконечники головок со вставками
6-гранный, Torx (T/TX), крестовой (PH), прямой (SL)
Страна производитель
Китай
Описание
Набор STAYER STANDARD 1/4", 28 предметов 27754-H28 используется в автомастерских для слесарных и монтажных работ. Каждый инструмент из набора выполнен из закаленной инструментальной стали и имеет хромированное покрытие, защищающее его от коррозии. Профиль FLANK облегчает насаживание головки на крепеж, чем предотвращает слом крепежа. Присоединительный квадрат - 1/4.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор головок Stayer 27754-H28 (28 предметов) – стоимость товара 1520 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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