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Набор отверток Fusion на полке, 18 шт., PH + SL + Torx, CrV, 3к рукоятка Matrix купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор отверток Fusion на полке, 18 шт., PH + SL + Torx, CrV, 3к рукоятка Matrix

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Набор отверток Fusion на полке, 18 шт., PH + SL + Torx, CrV, 3к рукоятка Matrix - фото 1
Набор отверток Fusion на полке, 18 шт., PH + SL + Torx, CrV, 3к рукоятка Matrix - фото 2
Набор отверток Fusion на полке, 18 шт., PH + SL + Torx, CrV, 3к рукоятка Matrix - фото 3
Набор отверток Fusion на полке, 18 шт., PH + SL + Torx, CrV, 3к рукоятка Matrix - фото 4
Набор отверток Fusion на полке, 18 шт., PH + SL + Torx, CrV, 3к рукоятка Matrix - фото 5
Набор отверток Fusion на полке, 18 шт., PH + SL + Torx, CrV, 3к рукоятка Matrix - фото 6
Набор отверток Fusion на полке, 18 шт., PH + SL + Torx, CrV, 3к рукоятка Matrix - фото 7
Набор отверток Fusion на полке, 18 шт., PH + SL + Torx, CrV, 3к рукоятка Matrix - фото 8
Набор отверток Fusion на полке, 18 шт., PH + SL + Torx, CrV, 3к рукоятка Matrix - фото 9
Набор отверток Fusion на полке, 18 шт., PH + SL + Torx, CrV, 3к рукоятка Matrix - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
18
Инструменты в комплекте
отвертки стандартные: РН1х75 мм, РН2х38 мм, РН2х100 мм, РН3х150 мм, SL5x75 мм, SL6x38 мм, SL6x100 мм, SL8x150 мм, отвертки для точных работ, длина стержня 40 мм: РН00, РН0, SL25, SL3, T5, T6, T7, T8, T9, T10
  • Набор отверток Fusion на полке, 18 шт., PH + SL + Torx, CrV, 3к рукоятка Matrix - фото 1
  • Набор отверток Fusion на полке, 18 шт., PH + SL + Torx, CrV, 3к рукоятка Matrix - фото 2
  • Набор отверток Fusion на полке, 18 шт., PH + SL + Torx, CrV, 3к рукоятка Matrix - фото 3
  • Набор отверток Fusion на полке, 18 шт., PH + SL + Torx, CrV, 3к рукоятка Matrix - фото 4
  • Набор отверток Fusion на полке, 18 шт., PH + SL + Torx, CrV, 3к рукоятка Matrix - фото 5
  • Набор отверток Fusion на полке, 18 шт., PH + SL + Torx, CrV, 3к рукоятка Matrix - фото 6
  • Набор отверток Fusion на полке, 18 шт., PH + SL + Torx, CrV, 3к рукоятка Matrix - фото 7
  • Набор отверток Fusion на полке, 18 шт., PH + SL + Torx, CrV, 3к рукоятка Matrix - фото 8
  • Набор отверток Fusion на полке, 18 шт., PH + SL + Torx, CrV, 3к рукоятка Matrix - фото 9
  • Набор отверток Fusion на полке, 18 шт., PH + SL + Torx, CrV, 3к рукоятка Matrix - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 480 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649215
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор отверток Fusion на полке, 18 шт., PH + SL + Torx, CrV, 3к рукоятка Matrix
1 480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
18
Инструменты в комплекте
отвертки стандартные: РН1х75 мм, РН2х38 мм, РН2х100 мм, РН3х150 мм, SL5x75 мм, SL6x38 мм, SL6x100 мм, SL8x150 мм, отвертки для точных работ, длина стержня 40 мм: РН00, РН0, SL25, SL3, T5, T6, T7, T8, T9, T10
Упаковка
подвесная полка
Количество отверток, шт
18
Шлицы отверток
PH, SL, TR
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х31х8
Вес, кг.
1.3

Описание товара Набор отверток Fusion на полке, 18 шт., PH + SL + Torx, CrV, 3к рукоятка Matrix

Набор отверток Matrix Fusion 11452 включает 18 инструментов из стали CrV на подвесной полке и предназначен для закручивания и откручивания резьбовых крепежей со шлицами PH, SL и Torx. В комплекте стандартные и прецизионные отвертки для выполнения работ любой сложности. Набор будет полезен во время сборки и установки мебели, а также при проведении ремонта бытовой, компьютерной и мобильной техники.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор отверток Fusion на полке, 18 шт., PH + SL + Torx, CrV, 3к рукоятка Matrix




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
18
Инструменты в комплекте
отвертки стандартные: РН1х75 мм, РН2х38 мм, РН2х100 мм, РН3х150 мм, SL5x75 мм, SL6x38 мм, SL6x100 мм, SL8x150 мм, отвертки для точных работ, длина стержня 40 мм: РН00, РН0, SL25, SL3, T5, T6, T7, T8, T9, T10
Упаковка
подвесная полка
Количество отверток, шт
18
Шлицы отверток
PH, SL, TR
Страна производитель
Китай
Описание
Набор отверток Matrix Fusion 11452 включает 18 инструментов из стали CrV на подвесной полке и предназначен для закручивания и откручивания резьбовых крепежей со шлицами PH, SL и Torx. В комплекте стандартные и прецизионные отвертки для выполнения работ любой сложности. Набор будет полезен во время сборки и установки мебели, а также при проведении ремонта бытовой, компьютерной и мобильной техники.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор отверток Fusion на полке, 18 шт., PH + SL + Torx, CrV, 3к рукоятка Matrix - купить по цене 1480 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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