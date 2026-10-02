Top.Mail.Ru
Набор инструментов Зубр Профессионал 2214-H7_z01 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор инструментов Зубр Профессионал 2214-H7_z01

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Набор инструментов Зубр Профессионал 2214-H7_z01 - фото 1
Набор инструментов Зубр Профессионал 2214-H7_z01 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
набор электрика
  • Набор инструментов Зубр Профессионал 2214-H7_z01 - фото 1
  • Набор инструментов Зубр Профессионал 2214-H7_z01 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 590 руб. 
Начислим 42 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 266804
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор инструментов Зубр Профессионал 2214-H7_z01
2 590 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
набор электрика
Упаковка
кейс
Шлицы отверток
SL2.5
Количество бит, шт
7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х24х5
Вес, кг.
1.24

Описание товара Набор инструментов Зубр Профессионал 2214-H7_z01

Набор: диэлектрический, высоковольтный губцевый инструмент, до 1000В, 7шт Зубр ЭКСПЕРТ 2214-H7_z01 - комплект электроизоляционного монтажно-демонтажного инструмента для проведения работ под напряжением до 1000 Вольт. В наборе представлены отвертки для возможности выполнения крепежных операций, бокорезы для перекусывания проволоки и пассатижи для захвата, удержания и гибки деталей.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор инструментов Зубр Профессионал 2214-H7_z01




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
набор электрика
Упаковка
кейс
Шлицы отверток
SL2.5
Количество бит, шт
7
Страна производитель
Китай
Описание
Набор: диэлектрический, высоковольтный губцевый инструмент, до 1000В, 7шт Зубр ЭКСПЕРТ 2214-H7_z01 - комплект электроизоляционного монтажно-демонтажного инструмента для проведения работ под напряжением до 1000 Вольт. В наборе представлены отвертки для возможности выполнения крепежных операций, бокорезы для перекусывания проволоки и пассатижи для захвата, удержания и гибки деталей.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструментов Зубр Профессионал 2214-H7_z01 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2590 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...