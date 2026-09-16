Набор комбинированных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 6 шт, 8 - 17 мм, Профессионал (27074-H6)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Область применения
для крепежных работ
Количество предметов, шт
6
Инструменты в комплекте
трещеточный ключ
Комплектация
Пластиковый холдер; 6 ключей: 8, 10, 12, 13, 14, 17 мм.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 330 руб.
В наличии
Код товара: 719272
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 330 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Область применения
для крепежных работ
Количество предметов, шт
6
Инструменты в комплекте
трещеточный ключ
Комплектация
Пластиковый холдер; 6 ключей: 8, 10, 12, 13, 14, 17 мм.
Упаковка
пластиковый бокс
Количество гаечных ключей, шт
6
Тип гаечных ключей
8, 10, 12, 13, 14, 17 мм.
Мин. размер ключей, мм
8
Макс. размер ключей, мм
17
Количество бит, шт
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х13х4
Вес, г.
690
Описание товара Набор комбинированных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 6 шт, 8 - 17 мм, Профессионал (27074-H6)
Набор комбинированных гаечных ключей трещоточных ЗУБР 6 шт, 8 - 17 мм Трещоточный механизм Cr-V сталь Хромированное покрытие
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 230 руб.558 руб. в СплитНабор ключей комбинированных трещоточных шарнирных 8-19 мм, 8 шт...
-
В наличииЦена 2 290 руб.573 руб. в СплитНабор инструментов Зубр Мастер 27646-H12
-
В наличииЦена 2 320 руб.580 руб. в СплитНабор отверток для точных работ KRAFTOOL Precision-12, 12 предме...
-
В наличииЦена 2 380 руб.595 руб. в СплитНабор съемников прикипевших гаек Stayer 43213-H3
-
В наличииЦена 2 390 руб.598 руб. в СплитНабор инструмента универсальный KRAFTOOL X-Drive 35, 35 предмето...
-
В наличииЦена 2 450 руб.613 руб. в СплитНабор ключей комбинированных трещоточных, СRV, 5 шт. 8- 17 мм Gr...
-
В наличииЦена 2 500 руб.625 руб. в СплитОтвертка для точных работ KRAFTOOL Precision-51, 51 предмет (256...
-
В наличииЦена 2 530 руб.633 руб. в СплитНабор ключей трубчатых торцевых усиленных, 6-24 мм, 9 шт, CrV St...
-
В наличииЦена 2 560 руб.640 руб. в СплитНабор ручного инструмента Bort BTK-19
-
В наличииЦена 2 580 руб.645 руб. в СплитНабор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краск...
-
В наличииЦена 2 590 руб.648 руб. в СплитНабор инструментов Зубр Профессионал 2214-H7_z01
-
В наличииЦена 2 590 руб.648 руб. в СплитНабор инструмента универсальный STAYER Master-40, 40 предметов (...
Бренд
Область применения
для крепежных работ
Количество предметов, шт
6
Инструменты в комплекте
трещеточный ключ
Комплектация
Пластиковый холдер; 6 ключей: 8, 10, 12, 13, 14, 17 мм.
Упаковка
пластиковый бокс
Количество гаечных ключей, шт
6
Тип гаечных ключей
8, 10, 12, 13, 14, 17 мм.
Мин. размер ключей, мм
8
Макс. размер ключей, мм
17
Количество бит, шт
6
Развернуть
Страна производитель
Китай
Набор комбинированных гаечных ключей трещоточных ЗУБР 6 шт, 8 - 17 мм Трещоточный механизм Cr-V сталь Хромированное покрытие
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Набор комбинированных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 6 шт, 8 - 17 мм, Профессионал (27074-H6) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2330 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор комбинированных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 6 шт, 8 - 17 мм, Профессионал (27074-H6)