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Набор комбинированных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 6 шт, 8 - 17 мм, Профессионал (27074-H6) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор комбинированных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 6 шт, 8 - 17 мм, Профессионал (27074-H6)

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Набор комбинированных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 6 шт, 8 - 17 мм, Профессионал (27074-H6) - фото 1
Набор комбинированных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 6 шт, 8 - 17 мм, Профессионал (27074-H6) - фото 2
Набор комбинированных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 6 шт, 8 - 17 мм, Профессионал (27074-H6) - фото 3
Набор комбинированных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 6 шт, 8 - 17 мм, Профессионал (27074-H6) - фото 4
Набор комбинированных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 6 шт, 8 - 17 мм, Профессионал (27074-H6) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Область применения
для крепежных работ
Количество предметов, шт
6
Инструменты в комплекте
трещеточный ключ
Комплектация
Пластиковый холдер; 6 ключей: 8, 10, 12, 13, 14, 17 мм.
  • Набор комбинированных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 6 шт, 8 - 17 мм, Профессионал (27074-H6) - фото 1
  • Набор комбинированных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 6 шт, 8 - 17 мм, Профессионал (27074-H6) - фото 2
  • Набор комбинированных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 6 шт, 8 - 17 мм, Профессионал (27074-H6) - фото 3
  • Набор комбинированных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 6 шт, 8 - 17 мм, Профессионал (27074-H6) - фото 4
  • Набор комбинированных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 6 шт, 8 - 17 мм, Профессионал (27074-H6) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 330 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719272
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Набор комбинированных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 6 шт, 8 - 17 мм, Профессионал (27074-H6)
2 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Область применения
для крепежных работ
Количество предметов, шт
6
Инструменты в комплекте
трещеточный ключ
Комплектация
Пластиковый холдер; 6 ключей: 8, 10, 12, 13, 14, 17 мм.
Упаковка
пластиковый бокс
Количество гаечных ключей, шт
6
Тип гаечных ключей
8, 10, 12, 13, 14, 17 мм.
Мин. размер ключей, мм
8
Макс. размер ключей, мм
17
Количество бит, шт
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х13х4
Вес, г.
690

Описание товара Набор комбинированных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 6 шт, 8 - 17 мм, Профессионал (27074-H6)

Набор комбинированных гаечных ключей трещоточных ЗУБР 6 шт, 8 - 17 мм Трещоточный механизм Cr-V сталь Хромированное покрытие



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Отзывы о товаре Набор комбинированных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 6 шт, 8 - 17 мм, Профессионал (27074-H6)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Область применения
для крепежных работ
Количество предметов, шт
6
Инструменты в комплекте
трещеточный ключ
Комплектация
Пластиковый холдер; 6 ключей: 8, 10, 12, 13, 14, 17 мм.
Упаковка
пластиковый бокс
Количество гаечных ключей, шт
6
Тип гаечных ключей
8, 10, 12, 13, 14, 17 мм.
Мин. размер ключей, мм
8
Макс. размер ключей, мм
17
Количество бит, шт
6
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Страна производитель
Китай
Описание
Набор комбинированных гаечных ключей трещоточных ЗУБР 6 шт, 8 - 17 мм Трещоточный механизм Cr-V сталь Хромированное покрытие


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор комбинированных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 6 шт, 8 - 17 мм, Профессионал (27074-H6) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2330 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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