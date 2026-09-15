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Набор инструмента универсальный STAYER Master-40, 40 предметов (22052-H40) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор инструмента универсальный STAYER Master-40, 40 предметов (22052-H40)

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Набор инструмента универсальный STAYER Master-40, 40 предметов (22052-H40) - фото 1
Набор инструмента универсальный STAYER Master-40, 40 предметов (22052-H40) - фото 2
Набор инструмента универсальный STAYER Master-40, 40 предметов (22052-H40) - фото 3
Набор инструмента универсальный STAYER Master-40, 40 предметов (22052-H40) - фото 4
Набор инструмента универсальный STAYER Master-40, 40 предметов (22052-H40) - фото 5
Набор инструмента универсальный STAYER Master-40, 40 предметов (22052-H40) - фото 6
Набор инструмента универсальный STAYER Master-40, 40 предметов (22052-H40) - фото 7
Набор инструмента универсальный STAYER Master-40, 40 предметов (22052-H40) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
  • Набор инструмента универсальный STAYER Master-40, 40 предметов (22052-H40) - фото 1
  • Набор инструмента универсальный STAYER Master-40, 40 предметов (22052-H40) - фото 2
  • Набор инструмента универсальный STAYER Master-40, 40 предметов (22052-H40) - фото 3
  • Набор инструмента универсальный STAYER Master-40, 40 предметов (22052-H40) - фото 4
  • Набор инструмента универсальный STAYER Master-40, 40 предметов (22052-H40) - фото 5
  • Набор инструмента универсальный STAYER Master-40, 40 предметов (22052-H40) - фото 6
  • Набор инструмента универсальный STAYER Master-40, 40 предметов (22052-H40) - фото 7
  • Набор инструмента универсальный STAYER Master-40, 40 предметов (22052-H40) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 590 руб. 
Начислим 42 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695531
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор инструмента универсальный STAYER Master-40, 40 предметов (22052-H40)
2 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Набор инструментов
Упаковка
кейс
Количество имбусового ключа
7
Количество бит, шт
40
Посадка бит
1/4 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х20х4
Вес, кг.
2.44

Описание товара Набор инструмента универсальный STAYER Master-40, 40 предметов (22052-H40)

Универсальный набор инструмента для дома STAYER Master-40 40 предм. 22052-H40 представляет собой универсальный набор инструментов для выполнения широкого вида ремонтных работ. Инструмент выполнен из качественной хромованадиевой стали, что обеспечивает высокую прочностью и долгий срок службы. Эргономичные двухкомпонентные рукоятки комфортны при работе. Отвертки и биты имеют намагниченную рабочую часть для удобного удержания крепежа. Набор поставляется в удобной сумке для рационального хранения и транспортировки.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор инструмента универсальный STAYER Master-40, 40 предметов (22052-H40)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Набор инструментов
Упаковка
кейс
Количество имбусового ключа
7
Количество бит, шт
40
Посадка бит
1/4 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный набор инструмента для дома STAYER Master-40 40 предм. 22052-H40 представляет собой универсальный набор инструментов для выполнения широкого вида ремонтных работ. Инструмент выполнен из качественной хромованадиевой стали, что обеспечивает высокую прочностью и долгий срок службы. Эргономичные двухкомпонентные рукоятки комфортны при работе. Отвертки и биты имеют намагниченную рабочую часть для удобного удержания крепежа. Набор поставляется в удобной сумке для рационального хранения и транспортировки.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструмента универсальный STAYER Master-40, 40 предметов (22052-H40) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2590 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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