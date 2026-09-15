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Набор ключей трубчатых торцевых усиленных, 6-24 мм, 9 шт, CrV Stels (13779) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор ключей трубчатых торцевых усиленных, 6-24 мм, 9 шт, CrV Stels (13779)

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Набор ключей трубчатых торцевых усиленных, 6-24 мм, 9 шт, CrV Stels - фото 1
Набор ключей трубчатых торцевых усиленных, 6-24 мм, 9 шт, CrV Stels - фото 2
Набор ключей трубчатых торцевых усиленных, 6-24 мм, 9 шт, CrV Stels - фото 3
Набор ключей трубчатых торцевых усиленных, 6-24 мм, 9 шт, CrV Stels - фото 4
Набор ключей трубчатых торцевых усиленных, 6-24 мм, 9 шт, CrV Stels - фото 5
Набор ключей трубчатых торцевых усиленных, 6-24 мм, 9 шт, CrV Stels - фото 6
Набор ключей трубчатых торцевых усиленных, 6-24 мм, 9 шт, CrV Stels - фото 7
Набор ключей трубчатых торцевых усиленных, 6-24 мм, 9 шт, CrV Stels - фото 8
Набор ключей трубчатых торцевых усиленных, 6-24 мм, 9 шт, CrV Stels - фото 9
Набор ключей трубчатых торцевых усиленных, 6-24 мм, 9 шт, CrV Stels - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Инструменты в комплекте
ключ, вороток
  • Набор ключей трубчатых торцевых усиленных, 6-24 мм, 9 шт, CrV Stels - фото 1
  • Набор ключей трубчатых торцевых усиленных, 6-24 мм, 9 шт, CrV Stels - фото 2
  • Набор ключей трубчатых торцевых усиленных, 6-24 мм, 9 шт, CrV Stels - фото 3
  • Набор ключей трубчатых торцевых усиленных, 6-24 мм, 9 шт, CrV Stels - фото 4
  • Набор ключей трубчатых торцевых усиленных, 6-24 мм, 9 шт, CrV Stels - фото 5
  • Набор ключей трубчатых торцевых усиленных, 6-24 мм, 9 шт, CrV Stels - фото 6
  • Набор ключей трубчатых торцевых усиленных, 6-24 мм, 9 шт, CrV Stels - фото 7
  • Набор ключей трубчатых торцевых усиленных, 6-24 мм, 9 шт, CrV Stels - фото 8
  • Набор ключей трубчатых торцевых усиленных, 6-24 мм, 9 шт, CrV Stels - фото 9
  • Набор ключей трубчатых торцевых усиленных, 6-24 мм, 9 шт, CrV Stels - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 530 руб. 
Начислим 41 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649205
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор ключей трубчатых торцевых усиленных, 6-24 мм, 9 шт, CrV Stels (13779)
2 530 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Инструменты в комплекте
ключ, вороток
Упаковка
пакет
Тип гаечных ключей
трубчатые
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х17х4
Вес, г.
600

Описание товара Набор ключей трубчатых торцевых усиленных, 6-24 мм, 9 шт, CrV Stels (13779)

Набор торцевых усиленных ключей-трубок 9шт, CrV STELS 13779 представляет собой комплект прочных и долговечных в работе двусторонних инструментов для работы с болтами и шпильками, особенно, расположенными в труднодоступных местах. Для предотвращения утери компонентов при хранении и транспортировке предусмотрен удобный чехол.



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Теги товара: универсальные

Отзывы о товаре Набор ключей трубчатых торцевых усиленных, 6-24 мм, 9 шт, CrV Stels (13779)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Инструменты в комплекте
ключ, вороток
Упаковка
пакет
Тип гаечных ключей
трубчатые
Страна производитель
Китай
Описание
Набор торцевых усиленных ключей-трубок 9шт, CrV STELS 13779 представляет собой комплект прочных и долговечных в работе двусторонних инструментов для работы с болтами и шпильками, особенно, расположенными в труднодоступных местах. Для предотвращения утери компонентов при хранении и транспортировке предусмотрен удобный чехол.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор ключей трубчатых торцевых усиленных, 6-24 мм, 9 шт, CrV Stels (13779) - купить по цене 2530 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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