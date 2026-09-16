Набор накидных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 3 шт, Профессионал (27105-H3)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Область применения
для крепежных работ
Количество предметов, шт
3
Инструменты в комплекте
трещеточный ключ
Комплектация
Ключи: 8-9-10-11 / 12-13-14-15 / 16-17-18-19 мм;
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 160 руб.
В наличии
Код товара: 719270
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 160 руб.
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Характеристики
Бренд
Область применения
для крепежных работ
Количество предметов, шт
3
Инструменты в комплекте
трещеточный ключ
Комплектация
Ключи: 8-9-10-11 / 12-13-14-15 / 16-17-18-19 мм;
Упаковка
чехол
Количество гаечных ключей, шт
3
Мин. размер ключей, мм
8
Макс. размер ключей, мм
19
Количество бит, шт
3
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
35х22х5
Вес, г.
800
Описание товара Набор накидных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 3 шт, Профессионал (27105-H3)
Набор накидных гаечных ключей трещоточных 3 шт 8 - 19 мм Зубр 27105-H3 значительно упрощает работу с крепежом. Комплектация включает в себя базовые размеры. Инструмент подойдет для различных ситуаций дома и в мастерской. Каждый ключ подходит для 4х размеров!
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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Бренд
Область применения
для крепежных работ
Количество предметов, шт
3
Инструменты в комплекте
трещеточный ключ
Комплектация
Ключи: 8-9-10-11 / 12-13-14-15 / 16-17-18-19 мм;
Упаковка
чехол
Количество гаечных ключей, шт
3
Мин. размер ключей, мм
8
Макс. размер ключей, мм
19
Количество бит, шт
3
Страна производитель
Россия
Набор накидных гаечных ключей трещоточных 3 шт 8 - 19 мм Зубр 27105-H3 значительно упрощает работу с крепежом. Комплектация включает в себя базовые размеры. Инструмент подойдет для различных ситуаций дома и в мастерской. Каждый ключ подходит для 4х размеров!
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Набор накидных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 3 шт, Профессионал (27105-H3) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2160 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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