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Набор инструментов Зубр Мастер 27641-H48 (48 предметов) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор инструментов Зубр Мастер 27641-H48 (48 предметов)

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Набор инструментов Зубр Мастер 27641-H48 (48 предметов) - фото 1
Набор инструментов Зубр Мастер 27641-H48 (48 предметов) - фото 2
Набор инструментов Зубр Мастер 27641-H48 (48 предметов) - фото 3
Набор инструментов Зубр Мастер 27641-H48 (48 предметов) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
48
Инструменты в комплекте
биты, торцевая головка, трещеточный ключ
Кмоплектация
набор бит H/HEX (шестигранник), набор бит Ph (крест), набор бит Pz (крест), набор бит SL (шлиц), набор бит Torx
  • Набор инструментов Зубр Мастер 27641-H48 (48 предметов) - фото 1
  • Набор инструментов Зубр Мастер 27641-H48 (48 предметов) - фото 2
  • Набор инструментов Зубр Мастер 27641-H48 (48 предметов) - фото 3
  • Набор инструментов Зубр Мастер 27641-H48 (48 предметов) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 720 руб. 
Начислим 44 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 347598
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор инструментов Зубр Мастер 27641-H48 (48 предметов)
2 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
48
Инструменты в комплекте
биты, торцевая головка, трещеточный ключ
Кмоплектация
набор бит H/HEX (шестигранник), набор бит Ph (крест), набор бит Pz (крест), набор бит SL (шлиц), набор бит Torx
Упаковка
кейс
Количество бит, шт
48
Количество торцевых головок, шт
38
Посадка головок
1/2 дюйма, 1/4 дюйма
Наконечники головок
шестигранные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х19х6
Вес, кг.
1

Описание товара Набор инструментов Зубр Мастер 27641-H48 (48 предметов)

Набор МАСТЕР Зубр 27641-H48 предназначен для слесарных и монтажных работ. Оснастка изготовлена из хромованадиевой стали и имеет хроматированное покрытие, защищающее от коррозии. Профиль FLANK облегчает насаживание головки на крепеж и тем самым предотвращает слом крепежа.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные

Отзывы о товаре Набор инструментов Зубр Мастер 27641-H48 (48 предметов)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
48
Инструменты в комплекте
биты, торцевая головка, трещеточный ключ
Кмоплектация
набор бит H/HEX (шестигранник), набор бит Ph (крест), набор бит Pz (крест), набор бит SL (шлиц), набор бит Torx
Упаковка
кейс
Количество бит, шт
48
Количество торцевых головок, шт
38
Посадка головок
1/2 дюйма, 1/4 дюйма
Наконечники головок
шестигранные
Страна производитель
Китай
Описание
Набор МАСТЕР Зубр 27641-H48 предназначен для слесарных и монтажных работ. Оснастка изготовлена из хромованадиевой стали и имеет хроматированное покрытие, защищающее от коррозии. Профиль FLANK облегчает насаживание головки на крепеж и тем самым предотвращает слом крепежа.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструментов Зубр Мастер 27641-H48 (48 предметов) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2720 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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