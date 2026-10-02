Набор инструментов Зубр Мастер 27641-H48 (48 предметов)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
48
Инструменты в комплекте
биты, торцевая головка, трещеточный ключ
Кмоплектация
набор бит H/HEX (шестигранник), набор бит Ph (крест), набор бит Pz (крест), набор бит SL (шлиц), набор бит Torx
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 720 руб.
В наличии
Код товара: 347598
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Загружаем...
2 720 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
48
Инструменты в комплекте
биты, торцевая головка, трещеточный ключ
Кмоплектация
набор бит H/HEX (шестигранник), набор бит Ph (крест), набор бит Pz (крест), набор бит SL (шлиц), набор бит Torx
Упаковка
кейс
Количество бит, шт
48
Количество торцевых головок, шт
38
Посадка головок
1/2 дюйма, 1/4 дюйма
Наконечники головок
шестигранные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х19х6
Вес, кг.
1
Описание товара Набор инструментов Зубр Мастер 27641-H48 (48 предметов)
Набор МАСТЕР Зубр 27641-H48 предназначен для слесарных и монтажных работ. Оснастка изготовлена из хромованадиевой стали и имеет хроматированное покрытие, защищающее от коррозии. Профиль FLANK облегчает насаживание головки на крепеж и тем самым предотвращает слом крепежа.
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Теги товара: универсальные
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
48
Инструменты в комплекте
биты, торцевая головка, трещеточный ключ
Кмоплектация
набор бит H/HEX (шестигранник), набор бит Ph (крест), набор бит Pz (крест), набор бит SL (шлиц), набор бит Torx
Упаковка
кейс
Количество бит, шт
48
Количество торцевых головок, шт
38
Посадка головок
1/2 дюйма, 1/4 дюйма
Наконечники головок
шестигранные
Страна производитель
Китай
Набор МАСТЕР Зубр 27641-H48 предназначен для слесарных и монтажных работ. Оснастка изготовлена из хромованадиевой стали и имеет хроматированное покрытие, защищающее от коррозии. Профиль FLANK облегчает насаживание головки на крепеж и тем самым предотвращает слом крепежа.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Набор инструментов Зубр Мастер 27641-H48 (48 предметов) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2720 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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