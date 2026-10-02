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Набор метчиков и сверл Зубр 28115-H18_z01 (18 предметов) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор метчиков и сверл Зубр 28115-H18_z01 (18 предметов)

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Набор метчиков и сверл Зубр 28115-H18_z01 (18 предметов) - фото 1
Набор метчиков и сверл Зубр 28115-H18_z01 (18 предметов) - фото 2
Набор метчиков и сверл Зубр 28115-H18_z01 (18 предметов) - фото 3
Набор метчиков и сверл Зубр 28115-H18_z01 (18 предметов) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
18
Инструменты в комплекте
сверло
Комплектация
метчики 3х0.5, 4х0.7, 5х0.8, 6х1.0, 7х1.0, 8х1.25, 9х1.25, 10х1.5, 12х1.75 сверло под резьбу (2.5, 3.3, 4.2, 5, 6, 6.8, 7.8, 8.6, 10.3) - 9 шт.
  • Набор метчиков и сверл Зубр 28115-H18_z01 (18 предметов) - фото 1
  • Набор метчиков и сверл Зубр 28115-H18_z01 (18 предметов) - фото 2
  • Набор метчиков и сверл Зубр 28115-H18_z01 (18 предметов) - фото 3
  • Набор метчиков и сверл Зубр 28115-H18_z01 (18 предметов) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 020 руб. 
Начислим 49 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 345749
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор метчиков и сверл Зубр 28115-H18_z01 (18 предметов)
3 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
18
Инструменты в комплекте
сверло
Комплектация
метчики 3х0.5, 4х0.7, 5х0.8, 6х1.0, 7х1.0, 8х1.25, 9х1.25, 10х1.5, 12х1.75 сверло под резьбу (2.5, 3.3, 4.2, 5, 6, 6.8, 7.8, 8.6, 10.3) - 9 шт.
Упаковка
жесткий кейс
Количество гаечных ключей, шт
18
Количество бит, шт
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х4
Вес, г.
700

Описание товара Набор метчиков и сверл Зубр 28115-H18_z01 (18 предметов)

Резьбонарезной набор ЗУБР метчики 9ХС, сверла Р6М5, 18 предметов 28115-H18_z01 представляет собой высококачественный надежный инструмент. Предназначен для нарезания метрической резьбы с нормальным шагом. Подходит для работы в глухих и сквозных отверстиях.Сверла имеют вышлифованный профиль и крестообразную подточку. Это позволяет создавать ровные и качественные отверстия перед проведением резьбонарезных работ.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные

Отзывы о товаре Набор метчиков и сверл Зубр 28115-H18_z01 (18 предметов)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
18
Инструменты в комплекте
сверло
Комплектация
метчики 3х0.5, 4х0.7, 5х0.8, 6х1.0, 7х1.0, 8х1.25, 9х1.25, 10х1.5, 12х1.75 сверло под резьбу (2.5, 3.3, 4.2, 5, 6, 6.8, 7.8, 8.6, 10.3) - 9 шт.
Упаковка
жесткий кейс
Количество гаечных ключей, шт
18
Количество бит, шт
18
Страна производитель
Китай
Описание
Резьбонарезной набор ЗУБР метчики 9ХС, сверла Р6М5, 18 предметов 28115-H18_z01 представляет собой высококачественный надежный инструмент. Предназначен для нарезания метрической резьбы с нормальным шагом. Подходит для работы в глухих и сквозных отверстиях.Сверла имеют вышлифованный профиль и крестообразную подточку. Это позволяет создавать ровные и качественные отверстия перед проведением резьбонарезных работ.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор метчиков и сверл Зубр 28115-H18_z01 (18 предметов) - стоимость товара 3020 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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