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Набор головок торцевых Dexx 27602-H20 (20 предметов) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор головок торцевых Dexx 27602-H20 (20 предметов)

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Набор головок торцевых Dexx 27602-H20 (20 предметов) - фото 1
Набор головок торцевых Dexx 27602-H20 (20 предметов) - фото 2
Набор головок торцевых Dexx 27602-H20 (20 предметов) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Кмоплектация
удлинитель для головок
  • Набор головок торцевых Dexx 27602-H20 (20 предметов) - фото 1
  • Набор головок торцевых Dexx 27602-H20 (20 предметов) - фото 2
  • Набор головок торцевых Dexx 27602-H20 (20 предметов) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 347565
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Набор головок торцевых Dexx 27602-H20 (20 предметов)
640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEXX
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Кмоплектация
удлинитель для головок
Упаковка
кейс
Количество бит, шт
20
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х12х5
Вес, г.
800

Описание товара Набор головок торцевых Dexx 27602-H20 (20 предметов)

Универсальный набор DEXX 27602-H20 популярен как у специалистов сервисных центров по ремонту и обслуживанию автомобилей и различный бытовой/профессиональной техники, так и у обычных пользователей. Большой комплект поставки дает возможность осуществления широкого спектра съемно-монтажных работ.



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Теги товара: универсальные

Отзывы о товаре Набор головок торцевых Dexx 27602-H20 (20 предметов)




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Характеристики
Бренд
DEXX
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Кмоплектация
удлинитель для головок
Упаковка
кейс
Количество бит, шт
20
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный набор DEXX 27602-H20 популярен как у специалистов сервисных центров по ремонту и обслуживанию автомобилей и различный бытовой/профессиональной техники, так и у обычных пользователей. Большой комплект поставки дает возможность осуществления широкого спектра съемно-монтажных работ.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор головок торцевых Dexx 27602-H20 (20 предметов) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 640 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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