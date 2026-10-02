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Набор инструментов Bort BTK-123 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор инструментов Bort BTK-123

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Набор инструментов Bort BTK-123 - фото 3
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
123
  • Набор инструментов Bort BTK-123 - фото 1
  • Набор инструментов Bort BTK-123 - фото 2
  • Набор инструментов Bort BTK-123 - фото 3
  • Набор инструментов Bort BTK-123 - фото 4
  • Набор инструментов Bort BTK-123 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
3 070 руб.  5 700 руб. 
Начислим 50 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 202388
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Набор инструментов Bort BTK-123
3 070 руб. -46%
5 700 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
123
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х36х8
Вес, кг.
3

Описание товара Набор инструментов Bort BTK-123

Набор инструментов Bort BTK-123



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Теги товара: универсальные

Отзывы о товаре Набор инструментов Bort BTK-123




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Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
123
Страна производитель
Китай
Описание
Набор инструментов Bort BTK-123


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструментов Bort BTK-123 - по цене 3070 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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